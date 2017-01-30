Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо5 : 1Спартак
Бенди  Казахстан2 : 9Россия
Хоккей  Йокерит0 : 3Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас1 : 1Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Толстиков: Наш конкурент сыграл странно

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Толстиков: Наш конкурент сыграл странно
Источник: ФК «Лейрия»

В Португалии сыгран самый странный матч сезона. Пострадала «Лейрия», принадлежащая российским инвесторам.

В воскресенье «Лейрия» играла решающий матч. Крупная победа в последнем туре над «Навалом» почти обеспечивала возможность побороться весной за выход во второй дивизион). Тем более соперник давно не пропускал меньше трех мячей. И вообще собрался сниматься с турнира, так как находится в тяжелой финансовой ситуации (во встрече первого круга «Лейрия» победила 6:0).

Но не все было в руках «Лейрии». Займет ли команда второе место, зависело от результатов еще двух матчей. Расклады были такими: лидер, «Фатима», должна не проиграть на своем поле; «Операрио» не должен забить больше, чем «Лейрия» (у команд была одинаковая разница забитых и пропущенных, но по дополнительному показателю забитых мячей впереди шла команда с Азорских островов).

«Фатима» спокойно выиграла у «Сертаненсе» (2:1). А вот второй матч, «Операрио» – «Карапинейренсе», завершился со счетом 7:1. «Операрио» все же забил ровно на один мяч больше «Лейрии», которая в своем матче победила 6:0.

Вот как развивались события в матчах.

Первый тайм. «Навал» – «Лейрия» – 0:1. «Операрио» – «Карапинейренсе» – 1:0. После первого тайма «Операрио» все устраивает, разница забитых и пропущенных мячей сохраняется.

Второй тайм. Минуты 46–60. «Лейрия» забивает три гола (один с пенальти) и счет становится 0:4. «Операрио» пропускает мяч – там 1:1.

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА

До конца встреч полчаса. Похоже, «Лейрия» практически гарантировала вторую строчку. Но в параллельном матче «Операрио» начинает творить чудеса. На 66-й и 68-й минутах забивают игроки «Операрио», на 72-й – игрок «Навала» в свои ворота.

Далее. 76-я минута – гол «Операрио» с пенальти (4:1). 82-я минута – гол «Операрио» (5:1).  На эту минуту второе место все еще занимает «Лейрия». 84-я минута – гол «Операрио» (6:1). Команда с Азорских островов обходит «Лейрию». 90-я минута – гол «Лейрии» (0:6). И «Операрио» вновь нужно забивать. 90+1-я минута – удаление игрока «Карапинейренсе» и пенальти (7:1). 90+4-я минута – удаление второго футболиста «Карапинейренсе». Второе место остается за «Операрио».

За весь сезон «Карапинейренсе» ни разу не проигрывал с таким разгромным счетом, и всего раз пропустил четыре гола (в среднем 2,05 за игру). Можно сравнить с «Навалом», который в среднем пропускает по 4,43 мяча за матч.

Корреспондент «Советского спорта» связалась с Франческо Баранкой, главой организации Federbet, занимающейся отслеживанием ставок по всему миру и выявляющей таким способом договорные матчи. «В режиме реального времени все было в пределах нормы, - сообщил Баранка. - Странных ставок на игру не поступало».

Президент «Лейрии» Александр Толстиков был эмоционален.

- Считаю, матч нашего конкурента был как минимум странным. С такими историями, как в воскресенье, раньше не сталкивался. Будем изучать ситуацию, консультируемся со спортивными адвокатами в Португалии. Хочу верить, что этот странный матч был чистым. Сейчас получаю много звонков от специалистов со всего мира, и они не могут поверить в то, как развивалась игра на Азорских островах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Не знаю, как настроить клавиатуру». Базелюк возобновил карьеру стримера«Не знаю, как настроить клавиатуру». Базелюк возобновил карьеру стримераФорвард «Эшторила» Константин Базелюк снова в свободное время играет в видеоигры в прямом эфире.Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евроФорвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евроНападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш перешел в «Пари Сент-Жермен», сообщает официальный сайт парижан.ЦСКА готов отдать 3,5 миллиона евро за хавбека «Эшторила» ИндиоИнтерес к полузащитнику «Эшторила» Матеусу Индио проявляет ЦСКА.«ПСЖ» выигрывает борьбу у «Юнайтед» за нападающего «Бенфики»Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.Нападающий «Порту» Лопес перешел в «Вильярреал»Нападающий «Порту» Адриан Лопес на правах аренды перешел в «Вильярреал», сообщает пресс-служба испанского клуба.«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику СезаруДва российских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару, сообщает ZeroZero.«Халл Сити» объявил об аренде НиассаФорвард «Эвертона» Бай Умар Ниасс продолжит сезон в «Халл Сити». 26-летний сенегалец стал игроком «тигров» на правах аренды до конца сезона.«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считатьсяКлуб «Тондела», в котором на правах аренды из выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Зенит».Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся, Виталий с удовольствием вернется в РоссиюАгент Игорь Тимофеев, представляющий интересы Виталия Лысцова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу защитника ЛысцоваИгорь Тимофеев, агент принадлежащего «Бенфике» российского защитника Виталия Лысцова, подтвердил информацию, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» ЛысцовымЦентральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).«Реал» предложит «Порту» за нападающего Андре Силву 50 млн фунтов«Реал» попытается этой зимой купить нападающего «Порту» и сборной Португалии Андре Силву, сообщает The Sun.«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию приобретением двух игроков. Об этом сообщают британские СМИ.Агент Самариса: Информация о переходе Андреаса в «Зенит» – всего лишь слухиАгент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса Иоаннис Эммануилидис прокомментировал сообщения в СМИ о том, что «Зенит» готов заплатить за его клиента 20 миллионов евро.«Ливерпуль» может приобрести за 50 млн фунтов нападающего «Бенфики»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.«Зенит» готов заплатить за Самариса 20 млн евро«Зенит» готов заплатить за полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса 20 миллионов евро, сообщает A Bola.«Зенит» может приобрести Самариса на деньги, полученные за продажу Витселя«Зенит» не теряет надежду приобрести полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса, сообщает noticiasaominuto.com.«Ливерпуль» интересуется форвардом «Бенфики» Раулем ХименесомФорвард «Бенфики» Рауль Хименес привлек внимание «Ливерпуля». Об этом сообщают британские СМИ.Евгений Макаренко: Впервые слышу о предложениях от «Уфы» и «Спортинга»Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Уфы» и лиссабонский «Спортинг». Он сказал, что впервые слышит об этом.Экс-защитник киевского «Динамо» Макаренко отказался от предложения «Уфы» и может перейти в «Спортинг»Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко отказался от предложения перейти в «Уфу». Об этом сообщает «Динамомания».
Главные новости
Хоккей
Сборная России на старте ЧМ-2017 обыграла Казахстан
Другие
МПК: Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой, санкции будут сняты
Футбол
«Зенит» близок к покупке Проппера
Футбол
Леонардо Ульоа: Больше не хочу выступать за «Лестер», Раньери предал меня
Другие
Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путь
Футбол
«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова
Хоккей
Дубли Жердева и Аляева помогли «Торпедо» обыграть «Спартак»
Футбол
«Мордовия» рассталась с Черышевым и Бибиковым
Футбол
Понтус Вернблум: Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб
Олимпиада
Исполком МПК отказался допускать российских паралимпийцев к отбору на Паралимпиаду-2018
все новости
Лейрия
Лейриякалендарьстатистика
Чемпионат Португалии
Чемпионат Португалиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости