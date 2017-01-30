Александр Толстиков: Наш конкурент сыграл странно

В Португалии сыгран самый странный матч сезона. Пострадала «Лейрия», принадлежащая российским инвесторам.

В воскресенье «Лейрия» играла решающий матч. Крупная победа в последнем туре над «Навалом» почти обеспечивала возможность побороться весной за выход во второй дивизион). Тем более соперник давно не пропускал меньше трех мячей. И вообще собрался сниматься с турнира, так как находится в тяжелой финансовой ситуации (во встрече первого круга «Лейрия» победила 6:0).

Но не все было в руках «Лейрии». Займет ли команда второе место, зависело от результатов еще двух матчей. Расклады были такими: лидер, «Фатима», должна не проиграть на своем поле; «Операрио» не должен забить больше, чем «Лейрия» (у команд была одинаковая разница забитых и пропущенных, но по дополнительному показателю забитых мячей впереди шла команда с Азорских островов).

«Фатима» спокойно выиграла у «Сертаненсе» (2:1). А вот второй матч, «Операрио» – «Карапинейренсе», завершился со счетом 7:1. «Операрио» все же забил ровно на один мяч больше «Лейрии», которая в своем матче победила 6:0.

Вот как развивались события в матчах.

Первый тайм. «Навал» – «Лейрия» – 0:1. «Операрио» – «Карапинейренсе» – 1:0. После первого тайма «Операрио» все устраивает, разница забитых и пропущенных мячей сохраняется.

Второй тайм. Минуты 46–60. «Лейрия» забивает три гола (один с пенальти) и счет становится 0:4. «Операрио» пропускает мяч – там 1:1.

До конца встреч полчаса. Похоже, «Лейрия» практически гарантировала вторую строчку. Но в параллельном матче «Операрио» начинает творить чудеса. На 66-й и 68-й минутах забивают игроки «Операрио», на 72-й – игрок «Навала» в свои ворота.

Далее. 76-я минута – гол «Операрио» с пенальти (4:1). 82-я минута – гол «Операрио» (5:1). На эту минуту второе место все еще занимает «Лейрия». 84-я минута – гол «Операрио» (6:1). Команда с Азорских островов обходит «Лейрию». 90-я минута – гол «Лейрии» (0:6). И «Операрио» вновь нужно забивать. 90+1-я минута – удаление игрока «Карапинейренсе» и пенальти (7:1). 90+4-я минута – удаление второго футболиста «Карапинейренсе». Второе место остается за «Операрио».

За весь сезон «Карапинейренсе» ни разу не проигрывал с таким разгромным счетом, и всего раз пропустил четыре гола (в среднем 2,05 за игру). Можно сравнить с «Навалом», который в среднем пропускает по 4,43 мяча за матч.

Корреспондент «Советского спорта» связалась с Франческо Баранкой, главой организации Federbet, занимающейся отслеживанием ставок по всему миру и выявляющей таким способом договорные матчи. «В режиме реального времени все было в пределах нормы, - сообщил Баранка. - Странных ставок на игру не поступало».

Президент «Лейрии» Александр Толстиков был эмоционален.

- Считаю, матч нашего конкурента был как минимум странным. С такими историями, как в воскресенье, раньше не сталкивался. Будем изучать ситуацию, консультируемся со спортивными адвокатами в Португалии. Хочу верить, что этот странный матч был чистым. Сейчас получаю много звонков от специалистов со всего мира, и они не могут поверить в то, как развивалась игра на Азорских островах.