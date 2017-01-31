Роналду сцепился с фанатами, а «Барселону» «ограбил» арбитр. Обзор 20-го тура

Криштиану Роналду во время матча с «Реалом Сосьедад»

Криштиану Роналду во время матча с «Реалом Сосьедад»

«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.

Подножка «Севилье»

Едва ли не самый интересный матч состоялся 29 января. «Эспаньол» на своем поле принимал одного из лидеров нынешнего сезона – «Севилью» Хорхе Сампаоли.

Эта команда уже успела заявить о себе, как о самом грозном коллективе, обыграв «Реал» и устроив настоящую бойню «Барселоне».

Но тут свою роль сыграл домашний стадион «попугаев», который славится своими «горячими» болельщиками.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Интересно, что первый гол в ворота действующего победителя Лиги Европы забил экс-игрок «Севильи» Хосе Антонио Рейес.

Справедливости ради стоит отметить, что в этом сезоне «Эспаньол» показывает приличную игру, а голкипер «попугаев» Диего Лопес 550 минут не позволял своим соперникам поразить ворота.

Кстати, «Севилья» не сумела воспользоваться осечкой «Барселоны», которая по вине арбитра не выиграла матч против «Бетиса».

Недовольство Роналду

Лидер Примеры – мадридский «Реал» – принимал на своем поле «Реал Сосьедад», который до матча со «сливочными» обыграл «Сельту» и «Малагу».

В этой команде есть два игрока, для которых победа над «Реалом» имеет важное значение. Один из них – Асьер Ильяраменди, покинувший клуб в 2015 году из-за отсутствия игровой практики. Другой – Серхио Каналес. Последний успел провести 15 матчей за «Реал» и отдать одну голевую передачу.

Интрига этой встречи начиналась с стартовых составов. Как сообщали испанские СМИ, форвард «сливочных» Альваро Мората принял решение покинуть клуб, поскольку считает себя обманутым. Подробнее об этом:

Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату

Многие ждали, что испанец появится в старте, но французский специалист вновь включил в основу своего соотечественника Карима Бензема.

На зло журналистам, которые распространяли информацию о конфликте, или Зидан, не обращая внимания на эти слухи, думал лишь об интересах своей команды?

Интересно, что Мората, выйдя в самой концовке матча, забил гол, а вот его партнер по клубу Криштиану Роналду, ставший автором голевой передачи и гола, был подвержен критике со стороны болельщиков «Реала».

В одном из эпизодов игрок сборной Португалии потерял мяч, и этим явно были недовольны фанаты «сливочных». Роналду не остался в стороне и начал оскорблять своих обидчиков.

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Откровенный грабеж

То ли затянувшиеся переговоры с Месси о новом контракте, то ли недовольство Ракитича, то ли... В общем, много причин можно найти, почему «Барселона» не смогла обыграть «Бетис», который занимает 13-е место в таблице чемпионата.

Да, было много моментов у каталонского клуба: сначала не реализовал свой шанс Неймар, а потом и Луис Суарес, но уругваец все-таки забил один мяч, но это помогло лишь сине-гранатовым избежать сенсационного поражения.

Вот что еще интересно: главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес решил, что гол, забитый по правилам нужно отменить:

📸 | Analysis of Barcelona's disallowed goal against Real Betis. The ball was 57cm behind the line. [El Chiringuito TV] pic.twitter.com/w2Tpsa5OUu — Catalan Edition (@CatalanEdition) 30 января 2017 г.

Очевидно, мяч был выбит защитником «Бетиса» уже после того, как он пересек линию.

Таким образом, «Барселона» отпускает «Реал» в чемпионской гонке, а ведь у «сливочных» есть еще игра в запасе («Реал» участвовал в клубном чемпионате мира, игра с «Валнесией» была перенесена).

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас после этого матча сказал журналистам следующее:

«Технология фиксации гола в чемпионате Испании? Она стоит слишком много денег», – заявил Тебас.

Но вот комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает иначе:

Полагаю, Испания вскоре введёт видеофиксацию гола, а потом и видеоповторы... pic.twitter.com/Jvq8Kv0qd8 — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 30 января 2017 г.

Как бы то ни было, у «Реала» есть шанс оторваться на 7 очков и уже сейчас заговорить о чемпионстве.

Другие матчи тура:

Матч Леганес - Сельта - 0:2 (0:1) Голы Лемос 32 (0:1). Гуидетти 66 (0:2 - пен.). Состав Леганес: Эррерин, Марин, Инсуа, Мантовани, Диас, Шимановски (Гарсия, 73), Тимор (Невес, 53), Лопес (Мачис, 74), Пирес, Перес, Герреро Сельта: Альварес, Планьяс, Фонтас, Мальо, Гомес, Эрнандес, Радойя, Систо, Лемос (Кастро, 78), Сенье (Санчес, 90), Росси (Гуидетти, 43) Предупреждения: Пирес, 87 - Фонтас, 45 Судья: Даниэль Трухильо (Испания) Место и дата 28 января 22:45, Бутарке, Онлайн-трансляция

Турнирная таблица чемпионата Испании после 20-го тура: