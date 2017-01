Роналду сцепился с фанатами, а «Барселону» «ограбил» арбитр. Обзор 20-го тура

«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.

Едва ли не самый интересный матч состоялся 29 января. «Эспаньол» на своем поле принимал одного из лидеров нынешнего сезона – «Севилью» Хорхе Сампаоли.

Эта команда уже успела заявить о себе, как о самом грозном коллективе, обыграв «Реал» и устроив настоящую бойню «Барселоне».

Но тут свою роль сыграл домашний стадион «попугаев», который славится своими «горячими» болельщиками.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Интересно, что первый гол в ворота действующего победителя Лиги Европы забил экс-игрок «Севильи» Хосе Антонио Рейес.

Справедливости ради стоит отметить, что в этом сезоне «Эспаньол» показывает приличную игру, а голкипер «попугаев» Диего Лопес 550 минут не позволял своим соперникам поразить ворота.

Кстати, «Севилья» не сумела воспользоваться осечкой «Барселоны», которая по вине арбитра не выиграла матч против «Бетиса».

Лидер Примеры – мадридский «Реал» – принимал на своем поле «Реал Сосьедад», который до матча со «сливочными» обыграл «Сельту» и «Малагу».

В этой команде есть два игрока, для которых победа над «Реалом» имеет важное значение. Один из них – Асьер Ильяраменди, покинувший клуб в 2015 году из-за отсутствия игровой практики. Другой – Серхио Каналес. Последний успел провести 15 матчей за «Реал» и отдать одну голевую передачу.

Интрига этой встречи начиналась с стартовых составов. Как сообщали испанские СМИ, форвард «сливочных» Альваро Мората принял решение покинуть клуб, поскольку считает себя обманутым. Подробнее об этом:

Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату

Многие ждали, что испанец появится в старте, но французский специалист вновь включил в основу своего соотечественника Карима Бензема.

На зло журналистам, которые распространяли информацию о конфликте, или Зидан, не обращая внимания на эти слухи, думал лишь об интересах своей команды?

Интересно, что Мората, выйдя в самой концовке матча, забил гол, а вот его партнер по клубу Криштиану Роналду, ставший автором голевой передачи и гола, был подвержен критике со стороны болельщиков «Реала».

В одном из эпизодов игрок сборной Португалии потерял мяч, и этим явно были недовольны фанаты «сливочных». Роналду не остался в стороне и начал оскорблять своих обидчиков.

То ли затянувшиеся переговоры с Месси о новом контракте, то ли недовольство Ракитича, то ли... В общем, много причин можно найти, почему «Барселона» не смогла обыграть «Бетис», который занимает 13-е место в таблице чемпионата.

Да, было много моментов у каталонского клуба: сначала не реализовал свой шанс Неймар, а потом и Луис Суарес, но уругваец все-таки забил один мяч, но это помогло лишь сине-гранатовым избежать сенсационного поражения.

Вот что еще интересно: главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес решил, что гол, забитый по правилам нужно отменить:

📸 | Analysis of Barcelona's disallowed goal against Real Betis. The ball was 57cm behind the line. [El Chiringuito TV] pic.twitter.com/w2Tpsa5OUu