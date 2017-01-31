Роналду сцепился с фанатами, а «Барселону» «ограбил» арбитр. Обзор 20-го тура
«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.
Подножка «Севилье»
Едва ли не самый интересный матч состоялся 29 января. «Эспаньол» на своем поле принимал одного из лидеров нынешнего сезона – «Севилью» Хорхе Сампаоли.
Эта команда уже успела заявить о себе, как о самом грозном коллективе, обыграв «Реал» и устроив настоящую бойню «Барселоне».
Но тут свою роль сыграл домашний стадион «попугаев», который славится своими «горячими» болельщиками.
Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Интересно, что первый гол в ворота действующего победителя Лиги Европы забил экс-игрок «Севильи» Хосе Антонио Рейес.
Справедливости ради стоит отметить, что в этом сезоне «Эспаньол» показывает приличную игру, а голкипер «попугаев» Диего Лопес 550 минут не позволял своим соперникам поразить ворота.
Кстати, «Севилья» не сумела воспользоваться осечкой «Барселоны», которая по вине арбитра не выиграла матч против «Бетиса».
Матч
Эспаньол - Севилья - 3:1 (2:1)
Голы
Рейес Х. 4 (1:0 - пен.). Йоветич 20 (1:1). Наварро 45 (2:1). Морено 71 (3:1).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Наварро, Перес (Рока, 64), Пьятти (Альварес, 74), Хурадо, Фуэго, Лопес Д., Морено, Рейес Х. (Васкес, 83)
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Мариано, Эскудеро, Рами, Сарабиа, Н'Зонзи, Насри, Васкес (Вьетто, 59), Бен Йеддер (Ленгле, 7), Йоветич (Иборра, 70)
Предупреждения:
Кариколь, 32; Морено, 82 - Эскудеро, 76; Сарабиа, 82
Удаления:
нет - Пареха, 2
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
29 января 18:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Недовольство Роналду
Лидер Примеры – мадридский «Реал» – принимал на своем поле «Реал Сосьедад», который до матча со «сливочными» обыграл «Сельту» и «Малагу».
В этой команде есть два игрока, для которых победа над «Реалом» имеет важное значение. Один из них – Асьер Ильяраменди, покинувший клуб в 2015 году из-за отсутствия игровой практики. Другой – Серхио Каналес. Последний успел провести 15 матчей за «Реал» и отдать одну голевую передачу.
Интрига этой встречи начиналась с стартовых составов. Как сообщали испанские СМИ, форвард «сливочных» Альваро Мората принял решение покинуть клуб, поскольку считает себя обманутым. Подробнее об этом:
Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату
Многие ждали, что испанец появится в старте, но французский специалист вновь включил в основу своего соотечественника Карима Бензема.
На зло журналистам, которые распространяли информацию о конфликте, или Зидан, не обращая внимания на эти слухи, думал лишь об интересах своей команды?
Интересно, что Мората, выйдя в самой концовке матча, забил гол, а вот его партнер по клубу Криштиану Роналду, ставший автором голевой передачи и гола, был подвержен критике со стороны болельщиков «Реала».
В одном из эпизодов игрок сборной Португалии потерял мяч, и этим явно были недовольны фанаты «сливочных». Роналду не остался в стороне и начал оскорблять своих обидчиков.
Матч
Реал - Реал Сосьедад - 3:0 (1:0)
Голы
Ковачич 38 (1:0). Роналду 51 (2:0). Мората 82 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Рамос, Начо, Данило, Васкес (Асенсио, 84), Каземиро, Кроос, Ковачич (Иско, 78), Бензема (Мората, 66), Роналду
Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа, Мартинес И., Сурутуса, Ойарсабаль (Прието, 58), Каналес (Гранеро, 78), Родригес, Ильярраменди, Навас, Хуанми, Виллиан (Вела, 57)
Предупреждения:
Кроос, 39; Васкес, 77 - Мартинес И., 6; Родригес, 71
Удаления:
нет - Мартинес И., 74
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
29 января 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Откровенный грабеж
То ли затянувшиеся переговоры с Месси о новом контракте, то ли недовольство Ракитича, то ли... В общем, много причин можно найти, почему «Барселона» не смогла обыграть «Бетис», который занимает 13-е место в таблице чемпионата.
Да, было много моментов у каталонского клуба: сначала не реализовал свой шанс Неймар, а потом и Луис Суарес, но уругваец все-таки забил один мяч, но это помогло лишь сине-гранатовым избежать сенсационного поражения.
Вот что еще интересно: главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес решил, что гол, забитый по правилам нужно отменить:
📸 | Analysis of Barcelona's disallowed goal against Real Betis. The ball was 57cm behind the line. [El Chiringuito TV] pic.twitter.com/w2Tpsa5OUu— Catalan Edition (@CatalanEdition) 30 января 2017 г.
Очевидно, мяч был выбит защитником «Бетиса» уже после того, как он пересек линию.
Таким образом, «Барселона» отпускает «Реал» в чемпионской гонке, а ведь у «сливочных» есть еще игра в запасе («Реал» участвовал в клубном чемпионате мира, игра с «Валнесией» была перенесена).
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас после этого матча сказал журналистам следующее:
«Технология фиксации гола в чемпионате Испании? Она стоит слишком много денег», – заявил Тебас.
Но вот комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает иначе:
Полагаю, Испания вскоре введёт видеофиксацию гола, а потом и видеоповторы... pic.twitter.com/Jvq8Kv0qd8— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 30 января 2017 г.
Как бы то ни было, у «Реала» есть шанс оторваться на 7 очков и уже сейчас заговорить о чемпионстве.
Матч
Голы
Алегрия 75 (1:0). Суарес Л. 90 (1:1).
Состав
Бетис: Адан, Манди, Дурмиси, Песселья, Пардо (Донк, 69), Себальос, Пиччини, Руис, Петрос (Наварро, 86), Кастро, Алегрия (Лейва, 85)
Барселона: тер Штеген, Матьё, Пике, Динь (Альба, 68), Туран (Роберто, 68), Суарес Д. (Гомеш, 59), Видаль, Ракитич, Неймар, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Петрос, 67; Кастро, 79 - Пике, 44; Ракитич, 70; Гомеш, 79
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
29 января 14:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Другие матчи тура:
Матч
Атлетик - Спортинг - 2:1 (0:1)
Голы
Чоп 27 (0:1 - пен.). Муньяин 50 (1:1). Адурис 71 (2:1 - пен.).
Состав
Атлетик: Ираисос, Лекуе (Уильямс, 46), Лапорте, Балензиага, Сан Хосе, Боведа, де Маркос, Гарсия (Рико, 90), Беньят (Итурраспе, 72), Муньяин, Адурис
Спортинг: Куэльяр, Бабин (Альварес, 35), Лильо, Аморебьета, Канелья (Бургуи, 77), Кармона, Торрес, Чоп, Лопес, Родригес, Вигуэра (Гомес, 63)
Предупреждения:
Уильямс, 67; Адурис, 83; Рико, 84; Гарсия, 90 - Аморебьета, 29; Кармона, 68; Торрес, 85
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
29 января 20:30, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Лемос 32 (0:1). Гуидетти 66 (0:2 - пен.).
Состав
Леганес: Эррерин, Марин, Инсуа, Мантовани, Диас, Шимановски (Гарсия, 73), Тимор (Невес, 53), Лопес (Мачис, 74), Пирес, Перес, Герреро
Сельта: Альварес, Планьяс, Фонтас, Мальо, Гомес, Эрнандес, Радойя, Систо, Лемос (Кастро, 78), Сенье (Санчес, 90), Росси (Гуидетти, 43)
Предупреждения:
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
28 января 22:45, Бутарке, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Гонсалес 4 (1:0). Энрих 16 (2:0). Чолак 19 (2:1). Лежён 73 (3:1).
Состав
Эйбар: Родригес, Гальвес, Лежён, Луна (Пенья, 65), Ривера, Гарсия Д., Педро Леон, Капа, Гонсалес, Инуи (Арбилья, 71), Энрих (Бебе, 90)
Депортиво: Тытонь, Аррибас, Наварро, Сидней, Борхес (Морено, 83), Гильерме, Гама (Какута, 62), Хиль (Хоселу, 73), Хуанфран, Чолак, Андоне
Предупреждения:
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
28 января 20:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Алавес: Пачеко, Льоренте, Эрнандес, Лагуардия, Феддал, Гарсия М., Камараса (Сантос, 77), Фемения, Дейверсон, Токеро (Вигарай, 84), Гомес (Эдгар, 65)
Атлетико: Мойя, Врсалько, Луис, Годин, Хименес (Савич, 56), Коке, Сауль, Карраско (Торрес, 62), Гайтан, Гризманн, Гамейро (Корреа, 60)
Предупреждения:
Льоренте, 54; Дейверсон, 82; Гарсия М., 90 - Хименес, 45; Годин, 90
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
28 января 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Вильярреал - Гранада - 2:0 (1:0)
Голы
Сориано Б. 42 (1:0). Гонсалес А. 73 (2:0).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Бонера, Гонсалес А., Марио, Хосе Анхель, Сориано Р. (Лопес, 63), Сориано Б., Тригерос, дос Сантос, Кастильехо (Суарес, 80), Сансоне (Эрнандес, 87)
Гранада: Очоа, Хонгла, Сонье (Кравец, 74), Ингасон, Силва Г., Фулкьер, Малле (Ацили, 81), Сампер, Куэнка, Рамос, Понсе (Бога, 60)
Предупреждения:
Гонсалес А., 37; Сориано Р., 38 - Сампер, 48; Силва Г., 75
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
28 января 15:00, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Чосич 76 (1:0). Камачо 79 (1:1).
Состав
Осасуна: Ойер, Гарсия У., Клерк, Торрес (де лас Куэвас, 76), Чосич, Гарсия И., Гарсия Д., Беренгер, Риера (Кодро, 46), Леон (Ромеро, 83)
Малага: Камени, Демичелис, Росалес, Кастро, Хуанпи (Кеко, 56), Карлос, Камачо, Ресио (Шарлес, 46), Форналс, Сантос (Онтиверос, 79)
Незабитые пенальти
Сантос (Малага), 19
Предупреждения:
Фернандес, 18 - нет
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
27 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция
Матч
Лас-Пальмас - Валенсия - 3:1 (1:1)
Голы
Мина 21 (0:1). Виера 42 (1:1). Лемос 58 (2:1). Боатенг 61 (3:1).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Маседо, Момо (Халилович, 73), Гомес (Тана, 64), Меса, Монторо, Боатенг, Кастельяно Д., Бигас, Виера (Ливайя, 77)
Валенсия: Алвес, Мангаля, Канселу, Гарай, Парехо, Гайя, Перес (Суарес, 46), Нани (Дзадза, 67), Эль Хаддади, Солер (Монтойя, 87), Мина
Предупреждения:
Меса, 82 - Нани, 27; Перес, 44; Эль Хаддади, 48; Парехо, 64
Удаления:
нет - Эль Хаддади, 51
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
30 января 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Турнирная таблица чемпионата Испании после 20-го тура: