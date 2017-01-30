Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали (видео)

Фото со страницы Юрия Сидоренко в социальной сети "ВКонтакте"

Фанатский вираж сине-бело-голубых мирно прогулялся по арене на Крестовском острове и примерил баннеры на своих новых секторах.

Поход самых активных болельщиков остался бы незамеченным, если бы не посты на страницах «Ландскроны» в социальных сетях и отчет одного из болельщиков. Юрий Сидоренко выложил с посещения стадиона и альбом с фотографиями, и почти трехминутный видеоролик.

На арену пришли несколько десятков фанатов. Как и положено, по объекту они ходили в касках, а для теста прихватили с собой сумки с баннерами. Фанаты прогулялись по внутренним помещениям, некоторые попрыгали на новеньких сидениях, а когда добрались до своих секторов, стали развешивать «тряпки», выражаясь на фанатском языке.

Фото со страницы Юрия Сидоренко в социальной сети «ВКонтакте»

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Согласно плану стадиона, фанатский вираж будет располагаться за правыми воротами – как и на «Петровском». Занятых секторов станет больше – пять вместо четырех. Еще под фанатским виражом находится тоннель, через который должно проходить выкатное поле. Болельщики вышли и на само поле, чтобы посмотреть, как их баннеры будут смотреться со стороны футболистов.

Во время записи видео в кадр попала бочка с перечеркнутым красной краской логотипом главного спонсора «Зенита». Забавно, учитывая неоднозначную позицию фанатского движения сине-бело-голубых к некоторым решениям клуба. Особенно трансферным.

Впереди у арены еще пара тестовых испытаний. 11 февраля на ней соберут десять тысяч человек, чтобы проверить пропускную способность объекта. Позже на стадионе планируют мероприятие на 30 тысяч посетителей, и ожидается, что это будет рок-концерт. Потом уже и апрель будет совсем близок, а значит, и первый официальный матч. В нем должны сыграть «Зенит» и «Урал».

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