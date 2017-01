25 фунтов за сатисфакцию. Как «Вест Хэм» зарабатывает на ненависти болельщиков

«Советский спорт» рассказывает, как лондонский «Вест Хэм» извлекает выгоду даже из болельщицкого разочарования.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Переход полузащитника Димитри Пайета из «Вест Хэма» в «Марсель» совершенно точно стал бы первым в номинации «Самый скандальный трансфер января». Напомним суть дела.

28-летний хавбек сборной Франции перешел в лондонский клуб летом 2015 года как раз из «Марселя». «Вест Хэм» заплатил за него 12 миллионов евро. Пайет сходу покорил премьер-лигу своими дриблингом, передачами и штрафными ударами, став одним из главных открытий сезона и попав в список номинантов на звание игрока года по версии Ассоциации профессиональных футболистов. В качестве приятного бонуса – попадание в сборную Франции на Евро-2016, где Пайет запомнился не только стыком с Криштиану Роналду в финале, но и красивыми голами.

Восхищенные боссы «Вест Хэма» еще в феврале 2016-го предложили хавбеку подписать новый контракт с клубом сроком на пять с половиной лет. На улучшенных в два раза условиях. Плюс подписной бонус в размере миллиона фунтов. Тот, разумеется, согласился.

А потом казавшийся таким счастливым брак дал трещину. Началось все с того, что «Марсель» захотел вернуть свою бывшую звезду и предложил за него «Вест Хэму» 20 миллионов фунтов (23,4 миллиона евро). Лондонцы отказались. Пайет узнал об этом и обиделся. Он заявил, что больше не будет играть за «молотков», пока ситуация с его уходом не разрешится. Более того, Пайет якобы заявил: «Если меня не продадут зимой, порву себе связки». Как говорится, без комментариев.

Обычно клубы стараются хранить такие вещи в тайне, а публике заявляют, что у игрока какая-нибудь травма. Но главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич не стал ничего скрывать. «У нас есть проблема с одним игроком. Речь о Пайете. Он хочет уйти и отказывается играть за «Вест Хэм», - заявил хорват.

Нетрудно догадаться, какую реакцию болельщиков это вызвало. Они сочли француза самым настоящим предателем: они распевали оскорбительные песни в его адрес, топтали его майки ногами, а возле биллборда с изображение француза рядом со стадионом пришлось поставить охранника, дабы не допустить актов вандализма.





Мыльная опера «Пайет и «Вест Хэм» длилась всю вторую половину января, не сходив с первых полос английских СМИ. Но было понятно, что француз не останется в Лондоне, и так и случилось. «Молотки» приняли третье предложение «Марселя», на этот раз в размере 25 миллионов фунтов (29,2 миллиона евро).

ЧТО ПРИДУМАЛИ МЕНЕДЖЕРЫ «ВЕСТ ХЭМА»

Сам Пайет, оказавшись во Франции, попытался сгладить ситуацию. «Я провел невероятный год в «Вест Хэме» и у меня останутся отличные воспоминая о клубе и о болельщиках. Вернуться в «Марсель» - мой собственный выбор. Я больше не чувствовал себя хорошо в Лондоне и мне нужно было вернуться в свою колею. А Марсель – прекрасное место для жизни», - сказал он.

Руководство «Вест Хэма», правда, ничего сглаживать не хотело. «Мы очень расстроены, что Димитри Пайет не показал тех же уважения и преданности, которые продемонстрировал в его отношении клуб, предложив в прошлом году новый контракт на улучшенных условиях», - говорится в сообщении на официальном сайте «молотков».

Тем не менее, менеджмент «Вест Хэма» придумал, как извлечь выгоду из этой ситуации. Все началось с крика души одного болельщика в твиттере: «Просто интересно, думает ли клуб делать что-то с футболками Пайета. Я заплатил за свою 60 фунтов и просто выкинул деньги на ветер».

@davidgold @karren_brady Morning from Jersey. Just wondered if the club had any plans re Payet shirts. I have £60 worth gathering dust! 😢 — Stephen Lehan-Port (@Stevelp1983) 30 января 2017 г.

И он не остался незамеченным. Директор «Вест Хэма» Карен Брэди заявила, что болельщики, купившие футболки с номером и фамилией Пайета на спине, смогут сдать их в любом клубном магазине и получить новые, заплатив за это 25 фунтов.

Morning, bring back your Payet shirt to any of the club shops & you will get a new replacement for £25, full details on WHU web site today. https://t.co/i9BPrS6YG1 — Lady Brady (@karren_brady) 30 января 2017 г.

Сейчас в магазине «Вест Хэма» распродажа – обычно игровая футболка стоит 55 фунтов (60 – с длинным рукавом), сейчас же ее отдают за 35,66 фунта. И многие болельщики «молотков» не слишком оценили этот жест руководства.

«Да клуб просто сбрасывает залежавшийся на складе запас маек по вполне рыночным ценам. Никаким жестом доброй воли там и не пахнет», - написал в твиттере некто Martin.

West Ham are essentially flogging their unwanted stock of shirts to their fans at sale prices. There's no goodwill there — Martin (@MPH1982) 30 января 2017 г.

«О, какой жест, болельщики экономят целых 11,66 фунта и больше не увидят игру Пайета», - иронизирует Rhytm of Zat Knight.

«Да что за жест-то? Они просто наживаются на тебе, и ничего больше», - отвечает ему Fut Champions Helper.

Руководство «Вест Хэма» в дискуссию с фанатами не вступает, справедливо полагая, что многие все равно захотят прийти и поменять майки, заплатив 25 фунтов. А на вырученные от продажи Пайета деньги лондонцы уже приобрели в «Халле» шотландского вингера Роберта Снодграсса.