С мистером Проппером веселей. Кто будет подчищать в «Зените» вместо Витселя

По информации «Советского спорта», петербургский «Зенит» близок к трансферу хавбека ПСВ и сборной Нидерландов Дэйви Проппера. Сумма сделки, которая вероятнее всего состоится на следующей неделе - 16 миллионов евро. Наш обозреватель составил подробное досье на потенциального новичка сине-бело-голубых.

Воспитанник «Витесса»

Дэйви Проппер родился 2 сентября 1991 года в Арнеме. Если и становиться футболистом вблизи от дома, то в какой-нибудь местной академии. Такой стала VDZ. После двух лет занятий парень был замечен и приглашен в структуру «Витесса» - клуба из высшего дивизиона. Само собой, от таких предложений не отказываются.

На взрослом уровне Дэйви дебютировал за «Витесс» в 18 лет, что для чемпионата Голландии, в последние десятки лет зарабатывающего на продаже юных дарований, нормальная практика. В итоге Проппер стал своим довольно быстро и футболку родного клуба не снимал в течение 7 лет.

Опора ПСВ

В голландском футболе, известное дело, всех самых-самых разбирают «Аякс» и ПСВ. Проппер достался вторым в июле 2015 года. И вот уже второй сезон Дэйви является одним из лидеров команды.

К своим 25 годам Проппер благодаря работе с Филипом Коку приобрел психологию победителя: выиграл чемпионат и два суперкубка. В последнем, кстати, именно гол Дэйви оставил не у дел «Фейенорд» и подарил ПСВ еще одну серебряную салатницу.

Конструктивный опорник

Проппер – высокорослый опорник с прекрасным дальним ударом и задатками диспетчера. В ПСВ Дэйви выполняет роль режистры или оттянутого конструктора. Для голландского футбола такое амплуа – товар штучный, поэтому клуб из Эйндховена постарается вытянуть из состоятельного «Зенита» как можно больше. Если уже не вытянул.

Еще заметна вот такая игровая особенность: зачастую голландец покидает свою зону и выдвигается в помощь нападающему, где благодаря своему росту – 185 см – либо сбрасывает партнеру, либо комбинирует с ним, а затем бьет.

Что интересно, «Зениту» центральный хавбек, отрабатывающий сзади и впереди, нужен как воздух: Витсель порой действовал у ворот соперника медленно, а по возвращении назад его цепных качеств не хватало. Не припомню, чтобы Аксель исполнял нечто подобное.

Спец по российским клубам в ЛЧ

Наши клубы для Дэйви – особая забава. Обладая шикарным дальним ударом, он дважды огорчал представителей РФПЛ в Лиге чемпионов: 8 декабря 2015-го его шлепок оставил ЦСКА за бортом плей-офф, а 28 сентября 2016-го – не позволил «Ростову» взять три очка в родных стенах.

Что с первым, что со вторым голом ситуации одинаковы: Дэйви оставляют одного на подступах к штрафной, и тот мощнейшим выстрелом поражает ворота Акинфеева и Джанаева. В Голландии, правда, таких и готовят, но все же.

Универсал

Львиную долю матчей (121) дэйви играл разрушителя, чуть меньше (58) на позиции хавбека от штрафной до штрафной, несколько раз им латали дыры в центре и на правом фланге обороны, а также Проппер пробовался на флангах и острие атаки.

Несмотря на широкий спектр знакомых позиций, лучше всего 18-й номер голландской сборной чувствует себя в центре. Причем тактические акценты в зависимости от позиции футболиста серьезно меняются: играя в опорной зоне, полузащитник чаще ассистирует, а гоняя от бровки до бровки больше забивает. Почти все голы Проппера рождаются благодаря атакам вторым темпом и сумасшедшим дальним ударам.

Семья превыше всего

Дэйви – не кутила, а семьянин . В июне прошлого года супруга Мэнди родила ему дочь. Познакомил пару одноклубник Проппера Марко ван Гинкел, Мэнди – его двоюродная сестра.

Vandaag 2 weekjes oud!! Rocky ons mooie meisje😍 Фото опубликовано Davy Pröpper (@davypropper) Июн 24 2016 в 4:03 PDT

We are ready for tomorrow! 💪🏻 #gropsv Фото опубликовано Davy Pröpper (@davypropper) Мар 4 2016 в 7:20 PST

В инстаграмме игрока все буднично: фото с женой, ребенком, одноклубниками и трофеями. Порой встречаются снимки с редких фотосессий и прогулок по побережью.

#Fotoshoot @jfkmagazine @willembaars Фото опубликовано Davy Pröpper (@davypropper) Фев 12 2016 в 8:55 PST

Ibizaa!!! ❤️ Фото опубликовано Davy Pröpper (@davypropper) Июн 14 2014 в 11:59 PDT

Перспектива

Не скажу, что Проппер – аналог Витселя. Нет, это принципиально другой футболист, но, что важно, с опытом игры в больших турнирах. Дэйви умнее, быстрее и функциональнее бельгийского предшественника, да и в «Зенит» покупается явно с другими намерениями.