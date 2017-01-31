Борис Майоров: Игроки «Йокерита» еле ползают. Календарь КХЛ их просто «убил»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о борьбе «Йокерита», «Слована» и ХК Сочи за последнюю путевку в плей-офф на Западе.

Сразу три мощных западных клуба год назад уверенно входивших в кубковую восьмерку ныне вынуждены сражаться между собой за единственную путевку в плей-офф.

Пока эту гонку на финише возглавляет «Йокерит». Однако финны явно находятся не в лучшей форме и даже выступая в родном Хельсинки продолжают терять очки в матчах с не самыми сильными соперниками.

В понедельник «Йокерит» уступил минчанам. А до этого терпел поражения в матчах с «Автомобилистом» , «Барысом», «Амуром», «Адмиралом», «Куньлунем», «Ладой», «Северсталью»…

Неужели именитый финский клуб не выйдет в этом году в плей-офф? Вель ему на пятки наступают ХК Сочи и «Слован».

- По последнем матчам видно, что у «Йокерита» не оказалось запаса прочности, - считает Борис Майоров. - Наблюдал за финнами в нескольких январских поединках… Они же еле ползают! Календарь КХЛ их просто убил. В прошлые годы для «Йокерита» были некоторые послабления – команда на Дальний Восток не летала. А сейчас – никаких поблажек. И потому после долгих выездов команда даже дома выглядит «мертвой».

Ну как можно в Хельсинки исхитриться уступить 2:6 «Автомобилисту» или 0:3 минскому «Динамо»?! Я же знаю, как финны обычно играют на родных площадках. Это, наоборот, для гостей всегда огромная проблема, кошмар! Даже, если ты к более слабому сопернику приехал.

«Слован» после Нового года выдал отличную серию, этакий всплеск. Но она уже закончилась. И чтобы дотянуться до плей-офф этих побед не хватило. Слишком уж много было упущено словаками в первой половине чемпионата.

Поэтому в этой сложной борьбе на финише регулярного чемпионата я отдаю предпочтение ХК Сочи. Это более стойкая к нагрузкам команда. Особенно, в физическом плане. А сейчас именно «физика» и травмы выходят на первый план.

Зато посмотрите, как выстрелил «Витязь» на фоне неудач более известных соперников. Подмосковная команда очень ровно прошла по чемпионату. Не допустила глубоких спадов в отличие от «Йокерита», «Слована» и «Спартака». Это победа главного тренера Валерия Белова. Его подопечные выглядят более организованными и мотивированными. Причем, Белов – вовсе не копия Зинэтулы Билялетдинова, с которым он много лет проработал в тандеме. Их команды совершенно разные по стилю



