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Евгений Иванушкин: Титул дороже любых рекордов

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото Дмитрия Приходько
Фото Дмитрия Приходько

Автор дубля в ворота сборной Казахстана, форвард сборной России Евгений Иванушкин о первой победе на ЧМ-2017 и «шероховатостях», покорении рекорда среди бомбардиров и казахстанской примете — в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

– Исходя из моего опыта, никогда на чемпионатах мира первые матчи не бывают легкими, – несмотря на итоговый крупный счет (9:2), резюмирует лидер российской команды. – Волнение всегда берет свое, как ни уходи от него и какой бы ни был соперник. Хотя, конечно, в ходе матча оно само собой проходит.

– Два нереализованных выхода один на один с Андреем Рейном – это волнение или отсутствие удачи?
– Наверное, это нервы. Мы только входим в турнир, пробуем сыграть эпизоды по-разному, чтобы прощупать соперника и подойти к решающим матчам во всеоружии. Так что, это рабочий момент, когда ты только вкатываешься в чемпионат.

– Тренерский штаб сборной России требует от игроков постоянно действовать в максимальном темпе?
– Безусловно, скоростные атаки и прессинг на каждом участке поля — козыри сборной России. Но для каждого нового соперника нужен свой тактический вариант. Мы провели два тайма по разным игровым схемам: в первом тайме обеспечили результат и после перерыва позволили сборной Казахстана выходить со своей половины поля и атаковать. Словом, на льду старались выполнить все тренерские установки.

– Что представляет собой соперник, в составе которого сразу 9 новичков, догадывались?
– Честно говоря, нет. Смотрел по составу — всех ребят я знаю по чемпионату России. А что они представляют собой на поле и что из них «слепит» тренерский штаб сборной Казахстана, было загадкой. Я думаю, что сегодняшний соперник, как и остальные, не раскрывался в первой игре: у них есть свои задумки и свои козыри. Любая команда будет добавлять.

– А что представляют из себя сборные Швеции и Финляндии, встретившиеся вчера друг с другом?
– Судя по матчу, обе команды играли в какую-то свою игру (улыбается). Все сборные пока таят в себе свои задумки и не дают пищи для размышлений сопернику. Поэтому сказать сейчас однозначно, как они будут с нами играть, невозможно.

– Тренер команды Михаил Свешников накануне турнира сказал, что старт чемпионата мира не бывает без «шероховатостей». Много их пока в игре сборной России?
– Сегодня мы искали сочетания на льду и притирались друг к другу. Все ребята из разных клубов, и нужно время, чтобы улучшить взаимопонимание и понимать куда открываться и как отдавать передачу. Уверен, с каждым матчем будем действовать только лучше.

– На этом чемпионате мира Вы можете стать рекордсменом сборной России по количеству голов на турнире…
– Честно говоря, я об этом даже не слышал! Реально ли забить 13 мячей? Наверное, да, но во главу угла я поставлю командный результат, а потом уже личный. Если мы защитим титул, это будет дороже всех рекордов. За ними я гнался в молодости, а сейчас превыше всего — победа сборной России.

– Значит, будем надеяться, что примета сработает? С 2013 года сборная России начинает чемпионаты мира с побед над Казахстаном…
– Честно говоря, раньше я не придавал этому значения, но если это так — пусть это будет хорошей приметой! 

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