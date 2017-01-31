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«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Финал первого сбора

Удивительно, но вчера не было сыграно ни одного контрольного матча. Зато сегодня их будет сразу шесть. Самый ожидаемый – спарринг «Спартака» и датского «Копенгагена», который начнется в 16.00 (мск).

В понедельник красно-белые провели две тренировки – в тренажерном зале и на поле. К сожалению, в сегодняшнем матче не примут участие Промес и Кутепов. Российский защитник получил небольшое повреждение в столкновении с Кутиным на тренировке – ничего серьезного, просто решили поберечь. А голландец… Массимо Каррера хочет посмотреть на других футболистов. Странно, конечно.

Матчем с «Копенгагеном» завершится первый сбор «Спартака». Напомним, красно-белые прилетели в ОАЭ 18 января и работали две недели.


Сегодня «Ростов» сыграет со словацкой «Жилиной», «Томь» – с хорватским «Сплитом», «Терек» – с македонскими «Работничками». А «Оренбург» проведет сразу два спарринга – с молдавской «Зарей» и болгарским клубом «Дунав».

Хет-трик Кокорина

Накануне вечером «Зенит» провел мини-турнир – серию коротких матчей – на половину поля. Кокорин, являющийся лучшим бомбардиром команды на зимних сборах (7), забил три мяча. Также отличились Жирков и… Лодыгин. Вот что конкуренция с Луневым делает!

Тем временем трансфер Ивановича называют делом решенным. Даже известна зарплата сербского защитника в «Зените» – 3,2 миллиона евро в год плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал).

Ближайший контрольный матч «Зенита» состоится 1 февраля. Соперник – норвежский «Одд».

А пока немного юмора от Дзюбы.


«Ростов» и другие

Подопечные Курбана Бердыева сегодня встретятся с «Жилиной». Не совсем с той, с которой недавно играл «Спартак». «Ростову» будет противостоять основа, а не дубль. Впрочем, подробности мы все равно не узнаем: ростовчане продолжают работать под грифом «совершенно секретно». Хотя трехминутные видеообзоры все же делают. Спасибо и на этом.


ЦСКА продолжает трудиться в испанском Кампоаморе. Позади три контрольных матча, выигранные с общим счетом 9:0. В четверг – спарринг с чешской «Викторией».


Фото: официальный сайт ЦСКА

«Краснодар» накануне провел две тренировки. В вечерней двухсторонке забитым мячом отметился Шишкин. Ближайший контрольный матч – в пятницу с венгерским «Видеотоном».


А Галаджан, которого можно назвать главным героем «Локомотива» на зимних сборах, сегодня проведет прямой эфир в клубном Instagram. Покажет все: как железнодорожники живут и работают в Испании.


Фото: официальный сайт «Локомотива»

Ближайшие матчи
31.01. «Спартак» – «Копенгаген», Дания
31.01. «Ростов» – «Жилина», Словакия
31.01. «Томь» – «Сплит», Хорватия
31.01. «Оренбург» – «Заря», Молдавия
31.01. «Оренбург» – «Дунав», Болгария
31.01. «Терек» – «Работнички», Македония
01.02. «Зенит» – «Одд», Норвегия
02.02. «Крылья Советов» – «Железничар», Босния
02.02. «Локомотив» – «Адмира Ваккер», Австрия
02.02. «Уфа» – «Левски», Болгария
02.02. «Анжи» – «Ботев», Болгария
02.02. ЦСКА – «Виктория», Чехия

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Михаил Борзыкин
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