«Это отстой…» Игрок НХЛ, забивший России роковой гол, пострадал из-за Трампа

Решение нового президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики больно ударило по некоторым спортсменам.

Популярный блоггер «Puck Daddy» Грэг Вышински разбирает интересный случай форварда «Рейнджерс» Мики Зибанежада.

Что вы о нем знаете? Это тот парень, который забил золотой гол в ворота сборной России на молодежном чемпионате мира-2012. Помните тот сумасшедший финал, когда в конце третьего периода самый ценный игрок турнира Евгений Кузнецов отдает на Никиту Гусева, но тот промахивается по пустым воротам? А в овертайме забивает Зибанежад (1:0). Тогда сборная Швеции перебросала нас со счетом 58-17.

Так вот, сейчас Зибанежад очень хорош в составе «Рейнджерс». Сам он имеет шведское гражданство. А его отец родом из Ирана, но живет в США и имеет грин-карту.

На днях в силу вступил закон Трампа, который запрещает въезд в Соединенные Штаты из семи мусульмано-ориентированных стран. А это ударило по большой семье Зибанежада, которая живет в Иране – бабушка, дяди-тети, восемь кузин и кузенов.

«Это как-то все запутанно, - осторожно говорит Мика Зибанежад в интервью. – Очень жаль, что теперь трудно найти способ, чтобы мы смогли увидеть своих родственников. Раньше-то было все легко. Всем очевидно, что здесь и сейчас у многих людей возникли проблемы. Это просто отстой, но некоторые вещи я комментировать не могу. Но чем дальше это идет, чем больше принимается резонансных решений, тем легче подобрать к ним слова, которые все это характеризуют».

В общем, ответ максимально обтекаемый, потому что у Мики в этом сезоне есть контракт с «Рейнджерс» на $3,25 млн в год, а на следующий сезон – пока нет. Если что-то сорвется, то куда ехать? В КХЛ?

При этом Зибанежад замечает, что бан со стороны Трампа не выглядит неожиданным. К этому все шло, судя по ранним заявлениям нового президента США. Но все равно кажется, что это свалилось будто снег на голову.

Кстати, новый закон Трампа вызвал проблемы не только в НХЛ, но и в НБА. Так, за разъяснениями обратились из команды «Милуоки Бакс». Вообще в лиге есть совершенно разные игроки – например, выходцы из Судана. Тот же Тон Мейкер или Луол Денг (хотя у него британское гражданство, но на родине остались родственники).

«НБА пытается решить эти проблемы, а администрация Трампа думает, как сделать уступки для людей с грин-картами, двойным гражданством. При этом в НХЛ, кроме истории с Зибанежадом, других проблем пока не возникло, а комиссар лиги Гари Бэттман отказался под диктофон рассуждать о позиции НХЛ на запрет мусульман», - заключает Вышински.