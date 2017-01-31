Мозякин и Шипачев – инопланетяне? Рейтинг главных молчунов КХЛ

Обозреватель «Советского сорта» предлагает нашей лиге задуматься - как нежелание игроков общаться с прессой влияет на развитие хоккея.

1. Сергей Мозякин, «Металлург» Мг

Недавний эпизод с участием капитана «Магнитки» после матча уральцев с динамовцами Москвы заставил меня задуматься о более глубинных процессах.

Напомню, что в том матче «Металлург» победил, а Мозякин сделал дубль. И тем самым подвинул сразу несколько рекордов – и клуба, и КХЛ и всего нашего хоккея – на несколько пунктов выше.

После матча Сергей демонстративно подошел к микст-зоне. И долго болтал там со знакомым статистиком из КХЛ. И видел, что его ждут журналисты – в надежде задать несколько вопросов об очередном удачном матче. Я сам, скажу честно, не надеялся. И ушел в раздевалку «Динамо», где игроки, несмотря на досадное поражение, честно отвечали на вопросы.

Но потом спросил у коллег, которые остались и вежливо ждали, когда Сергей закончит диалог со своим знакомым: «Ну как?».

- Я предложил Сергею ответить на пару вопросов, а он посмотрел на меня, как на существо с другой планеты и молча мимо прошел, - махнул рукой знакомый журналист. Позже выяснилось, что Мозякин еще и наехал на корреспондента «Матч ТВ», посмевшего без разрешения снимать на камеру, как форвард подписывает клюшку одному из игроков «Динамо».

И ведь никто, в том числе и лига не говорит, что это ненормально. Что ее лучший бомбардир вот уже не первый сезон отказывается разговаривать с прессой. И даже не объяснился – почему?

А ведь Мозякин сейчас – один из главных героев нашего хоккея. Хоккея 21 века. А вот кино с ним выходит немое – как сто лет назад. И ведь самое обидное, что Сергей – умный и доброжелательный человек. Я же помню его прежние интервью. Говорил он без эмоций особых всегда. Но достаточно честно, от неудобных вопросов не уклонялся. А как вышел в абсолютные рекордсмены. Как пришла реальная нужда в его словах, замолчал…

Неужели лиге самой не нужно, чтобы ее главный бомбардир обрел голос? Если такие игроки будут демонстративно молчать – как она собирается себя раскручивать?

2. Вадим Шипачев, СКА



Раскрутить на интервью одного из самых талантливых и результативных центрфорвардов нашего хоккея – тоже почти непосильная задача. Да что там СКА. Вадим даже после матчей сборной на чемпионате мира в Москве почти никогда не останавливался в микст-зоне. Помню, с большим трудом остановили его после того, как он вышел на турнире в лучшие бомбардиры. Хороший повод для нормального разговора! Но Шипачев бросил несколько коротких фраз в ответ и диалог в одностороннем порядке оборвал. Спасибо, что хоть на официальном сайте КХЛ его интервью появилось. И вот там его спросили: «Вы же в НХЛ собираетесь. А там общение с журналистами прописано в контракте у игроков».

- Как надо – так и будет, - тут же улыбнулся Вадим. – Просто иногда задают какие-то провокационные вопросы, пытаются вывести на эмоции...

И вот тут действительно бывает обидно. Потому что многие наши молчуны уезжая в НХЛ начинают там тараторить после матчей без запинки. Потому что «в контракте записано». Так ведь в НХЛ не дураки. Там хоккей – это бизнес. И владельцы клубов, и лига понимают, что интервью после матча – бесплатная реклама их «товара» в СМИ.

А нам на рекламу наплевать что ли?

3. Кирилл Кольцов, «Трактор»



Я подозреваю, что некоторые молодые любители хоккея этой фамилии даже не знают. Потому что интервью Кольцов не дает. За сборную не играет. Но вот если вы спросите у продвинутого болельщика, как минимум, с 15-летним стажем: «Кто самый талантливый защитник атакующего плана в России в последние годы?» Вам в девяти случаях из десяти ответят: «Кирилл Кольцов».

Однако, широкой публике это имя неизвестно. А среди специалистов Кирилл слывет игроком со сложным характером. Да он и сам это признает. Поэтому вся его карьера прошла как бы в тени. Хотя он всегда был весьма результативным. Да и в нынешнем сезоне Кольцов – самый меткий защитник КХЛ, 12 шайб сейчас на его счету.

- После матчей у меня настроение плохое чаще всего, особенно после поражений, - объяснил как-то Кольцов свое безмолвие. - Лучше бы и раньше чаще молчал. Ведь некоторые поступки испортили мне карьеру. В частности, после того как меня отправили из сборной России перед чемпионатом мира-2007 в Москве, я расстроился и высказался, дескать, зачем меня возили на все игры Евротура, чтобы потом исключить от сборной? После этого я к национальной команде и не приближался.

P.S. В принципе, этот список можно без проблем продолжить. Но я хочу остановиться на этой тройке. Потому что игроки в ней – не рядовые. Я напомню: Лучший бомбардир и снайпер КХЛ. Самый результативный центрфорвард КХЛ. Самый меткий защитник КХЛ.

Они - гордость нашей лиги в нынешнем сезоне. В какой-то мере все они - лицо нашей лиги. И у этого лица стиснуты зубы.

А ведь двое из них – ветераны, которые прекрасно помнят времена, когда отношение к хоккею в стране было совсем другим. Когда и количество матчей на ТВ и суммы в контрактах игроков были куда как меньше. Но выросла популярность вида спорта, а вместе с ней и все остальное. Такая вот зависимость одного от другого.

При этом во многих других видах спорта популярность не выросла, как в хоккее. И поэтому многие наши олимпийские чемпионы живут очень скромно, как и большинство россиян.

Наверное, и КХЛ, и ее игрокам надо всерьез задуматься об этой зависимости. И постараться стать ближе – к тем, кому они интересны.

Ведь даже с инопланетянами надо идти на контакт.