Сергей Ткачев: Врача, спасшего мне жизнь, никогда не забуду

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев – о причинах подъема самарской команды, шутках Березуцкого и веру в судьбу.

«СУПЕРСБОРЫ!»

- Тяжелые сборы?

- Супер! С Олегом Саматовым (экс-тренер по физподготовке «Спартака». – Прим. Ред.) не был знаком раньше. Думал, жестко гонять будет. Но он не приверженец глупой беготни. Современный тренер. Мы, конечно, бегаем, но не так, чтобы легкие выплевывать. Зато много игровых упражнений – играем три на три, четыре на четыре. Нагрузка серьезная идет, но с мячом ее легче переносить.

- В конце осени вы говорили, что «Крылья» занимают не свое место в таблице. А какое должно быть?

- Думаю, в десятке. Все видели, как мы провели концовку. Настрой боевой, атмосфера прекрасная. Хочется сохранить это все. Весной стартуем дома – против «Локо», дай бог победим, тогда дело пойдет, уверен. Учитывая, какие сложности есть в том же «Анжи», нам по силам подняться выше. Да, ушли Цаллагов и Молло, но руководство обещало, что будет усиление. Ждем, чтобы новые ребята поскорее пришли, чтобы успели вжиться, тактику понять.

- Молло – это топ?

- Очень сильный футболист. Особенно эта его взрывная резкость – мяч нереально отобрать. Рад, что он перешел в «Зенит». И за Ибру Цаллагова рад. Давно его знаю, еще с дубля «Крыльев». Он это заслужил.

- Почему у «Крыльев» в начале сезона ничего не получалось?

- Скажу свое мнение. При Веркаутерене мы играли в пять защитников. И тренер нам говорил, что главное - это «ноль» в защите. Вот и получалось – пять защитников, два опорника, а в атаке всего трое бегали. Ну там же не Месси и Роналду играют, чтобы в одиночку по два-три мяча забивать. Думаю, команда где-то психологически устала от такого закрытого стиля. Раньше ведь это работало. Нужно было что-то менять, но мы все равно выходили в пять защитников.

- Скрипченко требует больше атаковать?

- Конечно. Плюс ушла психологическая зажатость. При Веркаутерене было мало общения с игроками. Переводчик не может досконально передать эмоции, мысль. Поэтому когда пришел русскоязычный тренер, будто глаза открылись. Стали понимать, что и как делать на поле.

«ВАСЯ – КАДР»

- Прошлой зимой у вас был выбор: «Штутгарт» или ЦСКА. Не жалеете, что не пошли в Бунсделигу?

- Нет. А чего жалеть? Может, и хотелось себя попробовать там, но как вышло, так вышло. Я счастлив, что перешел в ЦСКА, стал чемпионом России. Пусть не так много игр провел и в основном на позиции левого защитника, но эту медаль у меня никто не отберет.

- Играть в защите – не ваше?

- Вообще. Это мы потом поняли. Слуцкий в конце сезона подошел: «Нее, Ткач, понял, это не твое». Но ничего страшного – опыт.

- В ЦСКА есть очень крутые шутники. Непросто было?

- Был готов к этому. Когда подписывал контракт, спортивный директор Олег Яровинский сразу предупредил: «Вася Березуцкий – это топ по юмору. Воспринимай это спокойно». Поначалу скромно себя вел, а потом даже отвечать стал. Но Вася, конечно, тот еще кадр.

- С Гончаренко общались после его назначения?

- К сожалению, не получилось пока. Конечно, приятно было бы, если бы тренер позвонил, внес ясность. Сказал бы, что вообще не рассчитываю на тебя. Или, мол, рассчитываю, но пока получай практику здесь. Когда забирал золотую медаль из Москвы, переговорил с Яровинским. Он сказал, чтобы не переживал: «У Гончаренко сейчас голова забита от количества разных дел». Но в принципе я и так знаю - чтобы вернуться в ЦСКА мне нужно показать себя: забивать, голевые отдавать.

- Заметил, вы очень часто огорчаете «Спартак». Побеждали его за «Кубань», за ЦСКА, а вот этой зимой еще и за «Крылья». Что вам такого сделали красно-белые?

- Ничего не сделали, - смеется Ткачев. – «Спартак» - есть «Спартак», народная команда. Наверное, из поколения в поколение идет на них особый настрой.

- Когда поняли, что в Самаре «Спартаку» не победить?

- Когда забили второй мяч. Видел по игрокам, что им почему-то очень тяжело. Может, из-за погоды – холодно было. А после третьего окончательно поверил в победу.

- «Спартак» - заслуженно лидирует?

- Если идет на первом месте, значит – да. Посмотрим, как будет весной. Они усиливаются сейчас, но ЦСКА и «Зенит» рядом. Уверен, Гончаренко сделает все возможное, чтобы догнать лидеров. Плюс «Спартаку» будет непросто психологически – давно они не лидировали. Чемпионская гонка будет захватывающая.

«СТАЛ ЧАЩЕ В ЦЕРКОВЬ ХОДИТЬ»

- Со Слуцким вы могли оказаться в одной команде гораздо раньше – в 2009 году, когда вы проходили просмотр в «Крыльях», но в команду так и не попали.

- Слуцкий предлагал остаться в дубле. Но мне нужно было посоветоваться с Валерием Шмаровым, у которого я играл в воронежской команде «ФЦШ-73». Я к нему по любому вопросу шел. Если на меня агенты какие-нибудь выходили, всегда ему рассказывал. Валерий Валентинович не хотел, чтобы я уезжал. Кстати, знаю, что когда Слуцкий работал в «Москве», в Воронеж приезжали их скауты, посмотреть на меня. Но Шмаров их выгонял. Говорил: «Когда настанет время, я тебе помогу. Я меня есть связи в «Спартаке». Такими мыслями я и жил. Потом Слуцкий предложил поехать на сбор с первой командой. Но перед этим Шмаров убедил подписать новый контракт с «ФЦШ-73». Мол, если с «Крыльями» все хорошо будет, я к ним в аренду уйду. Поехал, бегал с открытым ртом – Тихонов, Ярошик, Коллер. В итоге Слуцкий дал свой номер и сказал: «Звони. Я тебя жду».

- Позвонили?

- Нет. Обсудили все со Шмаровым. Он считал, что мне еще рано уезжать. Надо еще десятку забить, тогда уже в РФПЛ. Я согласился. Потом переживал, что вообще не перезвонил Слуцкому. Мог ведь набрать, объяснить по-человечески, что не приеду. Но постеснялся. А спустя некоторое время в ЛФЛ случился тот матч, в котором я пережил клиническую смерть.

- После единоборства у вас на четыре минуты остановилось сердце. Но, слава Богу, местный врач смог его запустить. Тот случай сильно на вас повлиял?

- У меня с детства все непросто было. Вырос в деревне, прошел через все трудности. Мне 18 лет было тогда, нечего было еще переосмысливать. Отскочил и все. Правда, после того случая стал чаще в церковь ходить.

- Долго в себя приходили?

- У меня был только перелом носа и сотрясение. А остановка сердца никак не повлияла на организм. Врачи в шоке были. Сам, если честно, не понимал, что произошло. Думаю, почему на меня все так смотрят. Вопросы странные задают: «Как маму, папу зовут?». Первое время после того случая страшно головой было играть. Я и так не король верховых единоборств, но тогда прям демонстративно прятал голову. Потом пересилил себя.

- С врачом, который вас спас, общаетесь?

- Созваниваемся иногда. Не скажу, что часто. Всегда рад его видеть, но времени почти нет. Жена с Саратова, сам я из Богучар, что в воронежской области, друзья все в Воронеже. Поэтому времени мало выпадает, чтобы всех навестить. Надеюсь, еще долго поиграю в футбол, а после – встретимся обязательно, посидим. Никогда о нем не забуду. Он, уверен, знает это.

«ОБИДЫ НА ШМАРОВА НЕТ»

- В итоге сезон вы доиграли в ЛФЛ. Нет обиды на Шмарова, что не отпустил тогда в «Крылья»?

- Уже нет. В свое время была. Надеюсь, он на меня тоже не обижается. Мы давно не виделись. Ничего плохого про него сказать не могу. Кстати, привет его сыну, который к нам совсем маленьким на тренировки приходил. По-моему он в школе «Спартака» занимался одно время. Валерий Валентинович надеется, что сын заиграет, будет топовым футболистом. Многое в него вложил.

- За что ему на вас обижаться?

- За то, что подписал контракт с агентами, не спросив его. К тому моменту понял, что засиделся в Воронеже. Надо было что-то менять. Познакомился через друга с Вовой Дайнеко и Мишей Ершовым, подписал контракт. Я был у них первый клиент. Валерий Валентинович и Мерный Александр Иванович, президент клуба, который мне тоже очень помог в свое время, были в шоке от того, что я смог так сделать. Обычно же всем им рассказывал. Но я объяснил: жизнь идет, нужно двигаться дальше. Пожелали друг другу удачи. И я уехал в Москву, к агентам.

- А потом?

- Сразу отправился на просмотр в дубль «Амкара», но сломал пятую плюсневую кость. Вернулся на костылях в Москву, и тут начался фантастический период жизни. Жили втроем чуть ли не в погребе. Ни денег, ни славы – ничего. Зато теперь, когда встречаемся вместе в Москве, солидные такие, те воспоминания взывают бешеные эмоции. Через такое вместе прошли! Они всегда подбадривали меня: «Не унывай, у тебя все данные есть». Я восстановился, снова попал на просмотр в «Крылья» к Слуцкому. А после травм я почему-то даже лучше играю, чем до. Наверное, потому что сижу, смотрю, как ребята играют, внутри все кипит, а потом выхожу и за счет этого прет. В итоге подписал контракт.

- Говорят, агенты в России – зло.

- Разные есть люди. Но я своим пацанам верю. Была история, когда писали, что якобы они Дядюна обманули, мол, такие-сякие. Не знаю, что там было. Но, уверен, они никого не обманут. Я полностью на их стороне.

- Из-за них вы даже из «Крыльев» ушли спустя год.

- Руководство предложило продлить контракт, но без агентов. Мол, зарплату тебе хорошую делаем, а зачем им платить? Но я отказался продлевать контракт. Не мог поступить с ребятами так после того, что мы вместе прошли.

- Но со Слуцким вы все-таки успели поработать. Сразу было понятно, что он станет топ-тренером?

- Я уже тогда считал его таким. Сильный психолог, по тактике все объяснял. Мы с ним немного проработали вместе, но никогда не забуду момент, когда я впервые попал в заявку на игру РФПЛ. Просидел весь матч, но для меня это все равно было серьезно. Он после игры подошел и сказал: «Ну что, как сиделось?». Он всегда с юмором.

«КОНОНОВ ПЕРЕД ИГРАМИ ВОДИЛ В ЦЕРКОВЬ»

- На Украине вы пересеклись с еще одним топ-тренером РФПЛ – Олегом Кононовым.

- Он сыграл большую роль в том, что я перешел в «Севастополь», команду первой украинской лиги. Надоело в «Металлисте» на лавке сидеть. Там такие аргентинцы и бразильцы были, что мне нужно было, наверное, по пять мячей забивать, чтобы играть – Тайсон, который в «Шахтер» потом перешел, Хосе Соса. Приятно удивился, когда приехал в «Севастополь». Там проект был серьезный: команда – топ, тренер – топ, условия – шикарные. Если бы там не выстрелил, неизвестно, где бы был сейчас.

- Кононов уже тогда предпочитал стильный футбол?

- Да, все низом, в пасик. Потом смотрел на его «Краснодар» и видел сходство с тем, как играл «Севастополь». Кстати, вот все говорят: «Мягкий тренер». Ну, не знаю, бывало, он нормально так «пихал» игрокам. Жестко. В общем, мы тогда сумасшедший сезон провели, вышли в высшую лигу.

- А вы забивали сумасшедшие голы.

- Когда пересматриваю, сам не верю. Сейчас так сто процентов не попаду. Перед этим долго мучился с травмой, сидел, кипел на трибунах. Вот, наверное, это все и вылилось в красивые голы. Все-таки есть бог. И судьба. Кстати, Кононов перед матчами всегда водил нас в церковь. Батюшка молитву прочитал – и обратно в гостиницу. Для меня это в кайф было. Я и сам ходил, а тут вместе с командой. Здорово.

- Когда последний раз сами ходили?

- Перед сборами в Москве. А еще дома в деревне моей – Богучаре - у родителей на Новый год хотели батюшку пригласить, освятить дом. Но у них много служб на Рождество. Поэтому в другой раз.

- В «Кубани» вы пересеклись с Аршавиным. Он уже не тот был?

- Травмы. Очень жалею, что сыграл с ним всего одну игру. Если честно, сильно хотел вместе выйти, но на тренировках – бац, и у Андрея задняя полетела. Они с Ромой Павлюченко все время на травмах были. Обидно. А на тренировках Аршавин, конечно, круто смотрелся. Постоянно ему говорил: «Всю жизнь мечтал сыграть с тобой, ты издеваешься что ли? Выздоравливай!». Когда Андрей только пришел в команду, все себя скромно вели. А потом нормально пошло. Хороший пацан! Думал, приедет важный такой, а он оказался спокойным, простым.