«Леша Миранчук! От добра добра не ищут!» Совет Евгения Ловчева

Некоторое время назад я познакомился с великим музыкантом Денисом Мацуевым, увидел по ТВ конкурс «Синяя птица», где он сидит в жюри – конкурс талантливых детей: музыканты, акробаты… Что они творят! Я вдруг задумался, а разве в футболе в такой огромной стране нет талантов? Есть. Романцев и Тарханов – из Красноярска, из футбольной глубинки, Гранат – из Улан-Удэ. У кого он там футболу научиться мог! Таланты были и есть, но с некоторых пор куда-то пропадают. Потому что неправильно устроена вертикаль - лестница, по которой футболист должен подняться из детского футбола до команды мастеров.

На ум приходит Ваня Соловьев из «Динамо». Тренер Петреску в 2012-м увидел в нем необходимую деталь для механизма своей команды – именно такой скоростной должен играть на фланге. Начал ставить в основу. Тогда в «Динамо» как раз взяло новый курс – экономии и ставки на молодых. Они уже столько за последнее время «новых курсов» приняли, что все запутались… Последний «новый курс» оказался - в первую лигу… Соловьева же еще в 2013-м продали в «Зенит», потом: «Амкар», «Зенит-2», финский «Лахти» и теперь играет в «Факеле»…

И вот однажды еду, включаю радио «Спорт», а там в эфире агент Соловьева Денис Лахтер, который устроил его переход в «Зенит», вешает всем лапшу на уши. Что Соловьевым интересуется «Манчестер Юнайтед» и еще кто-то… Меня это настолько поразило, что я позвонил на радио (знаю номер - там когда-то работал): «Что он вам несет! Какой «Манчестер»! А потом я вспомнил, что Лахтер ведь был еще и агентом Аршавина, и тот с ним расстался как-то не по-хорошему. И начинаешь понимать, что Лахтеру и ему подобным футболисты интересны только как средство для зарабатывания денег. Такая же история очевидно связана и с Давыдовым из «Спартака» – русским Месси. У нас периодически появляются – русские Месси, русские Моуринью (Слуцкий)… Таких примеров можно вспомнить много…

Другая история. В 1995-м «Спартак» здорово играл в Лиге чемпионов – в группе шесть матчей – шесть побед! И вдруг начал всех распродавать. Одними из первых Кульков и Юран уехали во второразрядный «Миллуолл». И тогда появился слух, что «Спартак» ничего не мог поделать – какая-то «группировка» владела трансферами этих игроков. И никто не спрашивал руководство «Спартака» - надо, не надо...

Это было в криминальные 1990-е. Но, оказывается, и сегодня в нашем футболе порой вершат дела люди совершенно посторонние. Возьмем историю с Красножаном в «Локомотиве» - толком не успел потренировать и уволили. Но возник слух (а они на пустом месте не возникают - такие слухи), что «Локомотив» сдал матч одной кавказкой команде, потому что у команды был должок, и какая-то «группировка» потребовала его отдать. Смородская, которая пришла из другого мира, не понимала этих законов, в результате Красножан оказался крайним…

Это было в 2011-м году. И вот совсем свежая ситуация с Миранчуком. Уходит из «Локомотива». Одна команда отвалилась, другая, остался вроде «Рубин». Но опять таки возникает очень правдоподобный слух, что парень то сам ничего не решает, кто-то владеет этим трансфером… У нас был разговор с Юрием Палычем Семиным, он сказал на вопрос о Миранчуке: «Я, честно, порекомендовал бы ему остаться еще на пару лет в «Локомотиве». Остаться в той среде, в которой ему сейчас комфортно, где он растет. Не повторять путь Соловьева. Переходить надо в тот момент, когда твердо знаешь, что ты нужен, что будешь играть, а не сидеть на скамейке.

Мы разговор ведем, правильно или неправильно перешли на осень-весна, какой лимит нужен, но есть поговорка «что имеем – не храним, а потерявши – плачем». Это как раз об этих молодых ребятах, которые могли бы наш футбол при правильной постановке дела вывести на другой уровень, тем более ЧМ на носу… Но всем, такое впечатление, наплевать. Потому что футболом правят не футбольные люди. Я помню времена, когда в «Спартаке» один футбольный человек - Николай Петрович Старостин – руководил клубом, а другой – его воспитанник Никита Палыч Симонян – футболом как тренер. В «Динамо» правили Бесков, Яшин… В «Торпедо» – Золотов, Марьенко… В ЦСКА – Бобров, Николаев… Все было выстроено правильно, и наш футбол таких ребят как Соловьев не терял. Тогда молоденький Женя Ловчев попал в руки Симоняна, который понимал, что нет денег купить Роберто Карлоса, и есть один путь – довести до ума этого молодого парнишку…

И последнее. Есть такая поговорка «от добра добра не ищут». Это как раз о Миранчуке. Хочу рассказать такую историю.

Когда-то в составе сборной ветеранов мы приехали на заработки в Челябинск. Было три матча: 9 мая в Челябинске, 10 мая – в Златоусте и 11-го снова в Челябинске. В центре города как раз построили отличную гостиницу «Малахит» - там нас и поселили. Сыграли первый матч днем на центральном стадионе, в раздевалку приходят председатель профкома металлургического завода Златоуста Владимир Палицын и руководитель ДСО «Труд» этого же завода Борис Рудавин. И стали нас уговаривать: «Поехали в Златоуст сегодня, а не завтра. Там вас все ждут, шашлыки готовы, бутылочки открыты. 9 мая – праздник!» Я спрашиваю: «А жить то там где будем?» «Отличная гостиница! Поехали!» И ребята завелись: Поехали! Но один мудрый человек - Миша Гершкович - говорит: «Ребята, у нас классная гостиница, живем в отдельных номерах. Чего нам еще надо! Отоспимся и завтра поедем. А потом уже: шашлычки и все такое прочее…» И не поехали. А на следующий день приезжаем в Златоуст и нас селят в «великолепной» гостинице - под трибунами стадиона, в «номерах» по четыре койки, где туалет и умывальник один на всех в конце коридора… Так что: «от добра добра не ищут».

Это же хочу сказать моему футбольному внуку – Миранчуку: «Леша, от добра добра не ищут! Ты можешь стать футболистом, за которым будут гоняться лучшие клубы, но это должно происходить там, где у тебя хорошо получается, и у того тренера, который в тебя верит».