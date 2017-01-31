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«Он забивался в угол и молчал». Владелец «Вест Хэма» - о поведении Пайета

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Он забивался в угол и молчал». Владелец «Вест Хэма» - о поведении Пайета
Источник: Reuters

Один из владельцев «Вест Хэма» Дэвид Салливан рассказал, как вел себя полузащитник Димитри Пайет перед тем, как перейти в «Марсель».

Оказалось, что 29-летний футболист не разговаривал с одноклубниками на протяжении восьми недель. Напомним, что Пайет также отказывался играть за «Вест Хэм», требуя, чтобы его скорее продали в «Марсель».

Поначалу англичане не хотели расставаться со своим лучшим игроком. Но Салливан рассказал, что же заставило клуб изменить свое решение.

«Думаю, в последние шесть или восемь недель Пайет вообще не общался ни с кем из команды, - сказал Салливан в эфире BBC Radio 5Live. - Он забивался в угол в столовой и ел в одиночестве. Он изолировал себя от остальных. Хотя до этого Пайет вел себя, как счастливый человек, пожимал всем руки перед матчами, все было хорошо. То ли это была такая тактика, то ли что-то поменялось у него в голове. Все в команде хотели, чтобы Пайет ушел. Тренер, хоть и с большим нежеланием, но тоже предпочел, чтобы футболист покинул клуб. Так что как бы мы ни старались оставить Пайета в команде, против желания тренера и всей команды не пойдешь».

Также владелец клуба нелестно отозвался о «Марселе», сообщив, что с французами очень сложно иметь дело и вести переговоры. Салливан отметил, что Пайет согласился выплатить обратно часть своей зарплаты. Правда, клуб грозился отменить сделку, если футболист не вернет январский заработок. Поэтому большого выбора у полузащитника не было.

«С «Марселем» было очень непросто, - продолжил Салливан. - Им повезло, что «Весь Хэм» принял предложение в 25 миллионов фунтов. Считаю, что Пайет стоит куда больше. Игрок также отказался от январской зарплаты, что добавляет к сумме еще 400 или 500 тысяч фунтов. Так что из этой сделки мы вышли с достоинством. Поставили одно необходимое условие, чтобы переход состоялся. Наше мнение было таковым: ты отказывался играть, так почему мы должны платить тебе зарплату за январь?».

Прибыв во Францию, Пайет рассказал, что не считает свое поведение в «Вест Хэме» неправильным. И не согласен с тем, что его называют предателем. «Я не обязан оправдываться за свое поведение, - приводит слова игрока Daily Mail. - Мы с Биличем не раз общались один на один. Когда-нибудь я все расскажу, но сейчас не тот момент. И дело не в деньгах. Если бы захотел, давно бы играл в других чемпионатах. Я и сейчас согласился на понижение зарплаты».

Отметим, что теперь Пайет будет получать чуть больше 100 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Марселя».







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