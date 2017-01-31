«Фамилия – моя фишка!» Кто теперь самый известный молодой игрок России

Две недели назад 18-летнего нападающего из системы СКА Андрея Алтыбармакяна не знал почти никто, но после Матча звезд КХЛ все изменилось.

С Андреем мы договорились пообщаться сразу же после тренировки «СКА-Невы» - клуба ВХЛ, где большую часть сезона и провел Алтыбармакян.

– Присядем? – настраиваем хоккеиста на не самый короткий разговор.

– Да, давайте, - немного грустно отвечает молодой форвард, который за неделю дал больше интервью, чем за всю свою жизнь.

Сразу присесть не получается, потому что путь к скамеечкам в «Юбилейном» преграждает СКА-1946 – еще одна команда системы армейского клуба, выступающая в МХЛ.

– О, звезда идет! – звучит из толпы.

– Дай-ка ему подзатыльник, – кричит самый активный игрок молодежки. – Думал, я тебя теперь бить не буду?

Алтыбармакян наконец свободен от шуточек и готов к интервью.

– Видно, что жизнь после Матча звезд немного поменялась.

– Есть чуть-чуть. Надеюсь, это ненадолго.

– Нормально вас подкалывают.

– Это точно. Просто все следили за событиями последних недель. Завидуют? Если так и есть – это белая зависть. Ничего страшного.

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«Когда не увидел себя в стартовой пятерке на Кубок Вызова – подзабил и не следил»

– Вы в этом сезоне сыграли больше 30 матчей за «СКА-Серебряных Львов», оттуда попали на Кубок Вызова, и еще 20 с лишним за «СКА-Неву». Успевали отдыхать?

– Было тяжело. Практически не оставалось выходных, потому что календари ВХЛ и МХЛ не пересекаются, играл почти каждый день. После Нового года тренеры поняли, что мне немного надо отдохнуть, что не смогу играть везде, поэтому сейчас чаще в «СКА-Неве». Думаю, когда будет пауза в ВХЛ – меня попросят вернуть в «Львов». А я всегда рад сыграть за свою родную команду.

– Из «СКА-Серебряных Львов» вы чуть ли не первый, кто смог заявить о себе на уровне КХЛ.

– Много ребят оттуда играет в ВХЛ, а мой случай – скорее поблажка для молодых игроков. Здорово, что получилось все так удачно.

– Когда вы пришли в команду, она еще не принадлежала СКА. С переходом в систему армейского клуба что-то поменялось?

– Да, финансирование изменилось. Но, что еще важнее, игроки стали понимать, что есть реальный шанс пробиться в ВХЛ, а может даже и КХЛ. Прямая вертикаль существует, а нескольких игроков уже поднимали из МХЛ. Меня в том числе.

– Вспомните момент, когда получили вызов на Кубок Вызова.

– Надеялся, что сразу выберут в стартовую пятерку, но, когда не увидел там себя – немного подзабил и уже не следил. Потом лежим в номере, и Леша Мельничук (вратарь «СКА-Невы» - Прим.ред.) говорит: «Андрюха, ты на Кубок Вызова едешь». Я удивился, начал искать свою фамилию, а она в самом низу оказалась. Приятно, что оценили мою игру.

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«На следующей игре после Матча звезд болельщик подарил банку меда»

– Какие были первые мысли, когда узнали, что после Кубка вызова участником Матча звезд КХЛ выбрали вас?

– Сразу не осознавал, как это круто. А через пару дней как подумал… Е-мое, буду с такими звездами рядом сидеть! Потом еще сыграл два матча в ВХЛ в Нижнем Тагиле и Перми. Кстати, в первом матче после звездного уик-энда, в Нефтекамске, один из болельщиков мне принес банку меда, ему огромное спасибо за это. Попросил сфотографироваться с его сыном, мне было приятно.

– Петр Ильич Воробьев всегда внимательно следит за тем, чтобы молодые игроки высоко не задирали нос. Был разговор с тренером?

– Когда я вернулся – меня поздравили и начали готовиться к следующей игре. А чтобы задирать нос, у меня даже времени нет (улыбается).

«Все спрашивали – как я так забил? Само получилось!»

– Наверняка вы по секундам запомнили Матч звезд.

– Ночью я летел, приехал за 5 минут до отправления автобуса из гостиницы на арену. Кинул сумку и сразу в путь. В автобусе ехал вместе с Анатолием Голышевым.

– Правильного выбрали соседа: он помоложе, да еще и в ВХЛ играл в этом сезоне, как и вы.

– Да! Я как раз ему и рассказал, что я только что с игры против его «Спутника». Потом уже на арене к четырем молодым игрокам подошел Алексей Морозов и сказал, что в первый день в конкурсах мы не участвуем, но можем выйти на лед и покататься. Хотя мы этого так и не сделали.

– Постеснялись?

– Нет, я просто всю ночь летел, да и мой партнер по конференции Павел Подлубошнов тоже не захотел. Поэтому мы пошли на трибуну, нам дали пропуска. Еще каждый мог с собой одного человека взять – со мной был брат, а с Пашей – его мама, мы вчетвером сидели.

На следующий день с командой поехали на стадион. Первый матч пролетел очень быстро, у всех прямо читался взгляд: «Что, уже все закончилось? Так быстро?» Хорошо, что у нас был второй, я его очень хотел, потому что не успел ничего почувствовать в первой игре. Думаю, в следующем году сделают подольше матчи, потому что в этом не хватило времени.

– По сторонам успели посмотреть во время игры?

– Конечно! С такими мастерами на льду был, что только на них и смотрел.

– Вашу историю можно описать одним словом – сказка.

– Есть такое. Я сначала даже не задумывался ни о чем, а потом ко мне начали подходить и спрашивать: а как вам так удалось пробиться сюда и забить такую шайбу? А я даже не знаю, как ответить. Все само получилось!

«Даша Миронова несколько раз уточняла фамилию, чтобы взять интервью»

– Когда еще никто не знал о ваших хоккейных умениях, все отмечали фамилию?

– Да, всю жизнь меня это преследует, и я не вижу ничего страшного. Думаю, это моя фишка. Моим родителям это приятно, даже дедушка звонил и говорил: «Как здорово, внук, что наша фамилия на слуху». Было безумно приятно, когда трибуны кричали мою фамилию, болельщики разделили ее на несколько частей: «Алты-бар-ма-кян».

– На домашних матчах в вашей фамилии уже не ошибаются, а на гостевых часто бывает?

– Да, в других городах по-разному называют. А в Петербурге уже освоились. Было забавно, когда Даша Миронова (корреспондент «Матч ТВ» – Прим.ред) несколько раз уточняла фамилию, чтобы взять интервью в эфире. Точно так? Точно? А я говорю – так, так и смеюсь.

– Как думаете, после этого Матча звезд в некоторых клубах КХЛ поставили галочку возле вашей фамилии?

– Я так не думаю. Никто всерьез такие матчи не воспринимает. Классно, что нам дали такой шанс, но все-таки даже на эти игры надо немного по-другому попадать. Все впереди.

– Задачу попасть в КХЛ на ближайшие годы ставите?

– Чем быстрее игрок туда попадает, тем быстрее начинает расти и развиваться. Будет здорово, если куда-то пригласят и дадут шанс так же, как мне дали в «СКА-Неве». Но и здесь я еще не лидер. Но очень хочу им стать.