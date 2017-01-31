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Дибала и Аллегри: остаться должен один? Обзор 22-го тура серии А

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дибала и Аллегри: остаться должен один? Обзор 22-го тура серии А
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.

Дибала демонстративно не пожал руку Аллегри

Главным событием матча «Сассуоло» - «Ювентус» стала не очередная победа туринцев, а замена форварда гостей Пауло Дибалы.

Уходя с поля на 77-й минуте, игрок не подал руку главному тренеру «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Когда Дибала шел к кромке поля, там его ждали двое - Марко Пьяца, который и должен был его заменить, и Аллегри. Оба тянули уходившему с поля игроку руку. Обменявшись рукопожатием с Пьяцой, Дибала демонстративно убрал руку за спину.


Ничего страшного в действиях спортсмена Аллегри не увидел: «Когда игроки сердятся на тренера, это нормально. Такое поведение со временем пройдет. Я знаю, о чем говорю, ведь сам был футболистом. Я бы расстроился, если бы он не пожал руку Пьяце. Этим он проявил бы неуважение к товарищу по команде. Наставники же к подобному привыкли. Я доволен тем, как Дибала сыграл. Это важнее».

Доля истины в словах Аллегри есть. Такое поведение действительно со временем проходит. В конце концов, аргентинцу еще только 23 года. Но будут ли к тому времени Аллегри и Дибала работать в одной команде? Нынешний случай – уже не первый в этом сезоне, когда между ними возникает недопонимание.

В декабре «Ювентус» проиграл «Милану» в игре за Суперкубок Италии (1:1, 3:4 по пенальти). После игры Аллегри устроил разнос своей команде в раздевалке. По информации итальянских СМИ, больше остальных досталось как раз Дибале. Тренер явно выбрал не лучшее время для разбора полетов - аргентинцу было не до этого, ведь он не реализовал послематчевый пенальти, о чем переживал. Не лучше ли Аллегри было придержать эмоции, а действия игроков разобрать через несколько дней?

Нынешний контракт Дибалы действует до лета 2020 года. «Ювентус» с осени пытается договориться с футболистом об его продлении, но пока этого так и не случилось. Тем временем СМИ сватают Дибалу в «Реал» и «Барселону». Соглашение же Аллегри с «Ювентусом» рассчитано до лета 2018 года. И сейчас ситуация развивается так, что нельзя исключать отъезд либо тренера, либо игрока из Турина уже летом. По последней информации испанского радио Cadena COPE, Дибала хочет уйти.

Матч

Сассуоло - Ювентус - 0:2 (0:2)

Голы

Игуаин 9 (0:1). Хедира 25 (0:2).

Состав

Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Антей, Ачерби, Пелузо, Политано, Маццители (Данкан, 58), Пеллегрини (Дефрель, 59), Аквилани, Матри (Рагуза, 75), Берарди

Ювентус: Буффон, Алекс, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Ринкон, 83), Игуаин, Манджукич, Дибала (Пьяца, 78)

Предупреждения:

Политано, 23; Маццители, 37; Пелузо, 65 - Пьянич, 58

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

29 января 17:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

Спаллетти ошибочно обвинил судью

Работу судей после неудачных матчей обсуждают не только в России. Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после поражения от «Сампдории» (2:3) одной из причин неудачи назвал ошибочно, на его взгляд, отмененный гол Эдина Джеко: «Офсайда не было. Обидно, потому что для судьи ситуация сложной не была. Джеко от линии офсайда отделяли полметра». Если бы гол был засчитан, то матч с высокой долей вероятности завершился бы вничью 3:3, ведь шли уже последние минуты.

Спаллетти обвинил судью ошибочно. На самом деле рефери сработал идеально: офсайд у Джеко после передачи Франческо Тотти был. На повторах это видно.


Также Спаллетти отметил отсутствие у его команды зрелости. «Когда в первом тайме «Сампдория» нас прессинговала, нам нужно было катать мяч, чтобы заставить их тратить силы на беготню», - сказал он.

Предпосылки для этого были - «Рома» забила уже на пятой минуте. Но сохранить преимущество она не смогла, пропустив на 21-й. То же самое случилось и во втором тайме, но уже куда болезненней для римлян: на гол Джеко «Сампа» ответило двумя. Команда, претендующая на чемпионство, проигрывать в таких матчах не должна.

За 16 туров до финиша «Рома» отстает от «Ювентуса» на четыре очка. При этом действующий чемпион имеет матч в запасе. Чтобы отыграть такое отставание у «Старой синьоры», нужно, чтобы в ее стане переругались все.

Матч

Сампдория - Рома - 3:2 (1:1)

Голы

Бруно Перес 5 (0:1). Прат 21 (1:1). Джеко 66 (1:2). Шик 71 (2:2). Муриэль 73 (3:2).

Состав

Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Бережински, Скриньяр, Реджини, Прат (Линетти, 62), Баррето, Фернандеш (Шик, 69), Торрейра, Муриэль (Джуричич, 84), Квальярелла

Рома: Щесны, Вермален (Паредес, 87), Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 78), Фацио, Наингголан, Де Росси (Тотти, 78), Строотман, Джеко, Перотти

Предупреждения:

Торрейра, 29; Пуджони, 60 - Вермален, 51; Рюдигер, 72; Тотти, 90

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

29 января 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

Сарри сказал, что не так с итальянским футболом

Другим конкурентом «Ювентуса» на старте сезона называли «Наполи». Как и «Рома», неаполитанцы тоже потеряли в этом туре очки - матч с «Палермо» завершился со счетом 1:1.

«Соперник весь матч сидел у своих ворот. Это одна из причин, почему итальянский футбол плохо продается заграницу. В некоторых матчах сезона мы забивали по два-три мяча, но не создавали столько моментов, сколько сегодня! Соперник же забил в редкой атаке», - сказал после игры главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

Сарри прав: «Наполи» был сильнее во всем. Особенно впечатляет количество передач - 783! Космический показатель. Уровень «Барселоны». Впрочем, даже в лучшие годы так много передач она делала не всегда. «Палермо» значительно уступил в этом компоненте - 269 пасов. Соотношение ударов по воротам – 19-3 в пользу «Наполи». Из штрафной площади «Палермо» пробил лишь один раз - и удар оказался голевым.

Было бы грустно за «Наполи», проиграй команда при таком положении дел. Такое вполне могло случиться, ведь вратарь «Палермо» Посавец тащил все, что летело в его ворота. Пусть и не всегда играя технично, а иногда и вовсе комично. В итоге техника его и подвела - он пропустил между ногами. Надо отдать должное его партнерам: они бросились своего товарища утешать.


От «Ювентуса» «Наполи» отстает уже на шесть очков. Плюс у «Старой синьоры» есть игра в запасе.

Матч

Наполи - Палермо - 1:1 (0:1)

Голы

Несторовски 6 (0:1). Мертенс 66 (1:1).

Состав

Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Максимович, Гулам, Жоржиньо (Паволетти, 63), Гамшик, Аллан (Зелински, 54), Мертенс, Кальехон, Инсинье

Палермо: Посавец, Гольданига, Гонсалес, Рисполи, Пеццелла, Энрике, Яяло, Квайсон (Морганелла, 88), Чочев, Несторовски (Шуньич, 90), Трайковски (Алеесами, 60)

Предупреждения:

нет - Квайсон, 22; Энрике, 32; Яяло, 65; Гонсалес, 90

Удаления:

нет - Гольданига, 89

Судья:

Доменико Чели (Италия)

Место и дата

29 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция


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