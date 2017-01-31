Дибала и Аллегри: остаться должен один? Обзор 22-го тура серии А

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.

Дибала демонстративно не пожал руку Аллегри

Главным событием матча «Сассуоло» - «Ювентус» стала не очередная победа туринцев, а замена форварда гостей Пауло Дибалы.

Уходя с поля на 77-й минуте, игрок не подал руку главному тренеру «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Когда Дибала шел к кромке поля, там его ждали двое - Марко Пьяца, который и должен был его заменить, и Аллегри. Оба тянули уходившему с поля игроку руку. Обменявшись рукопожатием с Пьяцой, Дибала демонстративно убрал руку за спину.

SE ENOJÓ LA JOYA. Dybala le negó el saludo a Allegri tras salir de cambio ante Sassuolo: https://t.co/5VPNnPO3Za pic.twitter.com/Ye4gnFJyql — Invictos (@InvictosSomos) 29 января 2017 г.





Ничего страшного в действиях спортсмена Аллегри не увидел: «Когда игроки сердятся на тренера, это нормально. Такое поведение со временем пройдет. Я знаю, о чем говорю, ведь сам был футболистом. Я бы расстроился, если бы он не пожал руку Пьяце. Этим он проявил бы неуважение к товарищу по команде. Наставники же к подобному привыкли. Я доволен тем, как Дибала сыграл. Это важнее».

Доля истины в словах Аллегри есть. Такое поведение действительно со временем проходит. В конце концов, аргентинцу еще только 23 года. Но будут ли к тому времени Аллегри и Дибала работать в одной команде? Нынешний случай – уже не первый в этом сезоне, когда между ними возникает недопонимание.

В декабре «Ювентус» проиграл «Милану» в игре за Суперкубок Италии (1:1, 3:4 по пенальти). После игры Аллегри устроил разнос своей команде в раздевалке. По информации итальянских СМИ, больше остальных досталось как раз Дибале. Тренер явно выбрал не лучшее время для разбора полетов - аргентинцу было не до этого, ведь он не реализовал послематчевый пенальти, о чем переживал. Не лучше ли Аллегри было придержать эмоции, а действия игроков разобрать через несколько дней?

Нынешний контракт Дибалы действует до лета 2020 года. «Ювентус» с осени пытается договориться с футболистом об его продлении, но пока этого так и не случилось. Тем временем СМИ сватают Дибалу в «Реал» и «Барселону». Соглашение же Аллегри с «Ювентусом» рассчитано до лета 2018 года. И сейчас ситуация развивается так, что нельзя исключать отъезд либо тренера, либо игрока из Турина уже летом. По последней информации испанского радио Cadena COPE, Дибала хочет уйти.

Спаллетти ошибочно обвинил судью

Работу судей после неудачных матчей обсуждают не только в России. Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после поражения от «Сампдории» (2:3) одной из причин неудачи назвал ошибочно, на его взгляд, отмененный гол Эдина Джеко: «Офсайда не было. Обидно, потому что для судьи ситуация сложной не была. Джеко от линии офсайда отделяли полметра». Если бы гол был засчитан, то матч с высокой долей вероятности завершился бы вничью 3:3, ведь шли уже последние минуты.

Спаллетти обвинил судью ошибочно. На самом деле рефери сработал идеально: офсайд у Джеко после передачи Франческо Тотти был. На повторах это видно.

Totti finds Dzeko...but offside! Still Sampdoria 3-2 Roma pic.twitter.com/8LdbnRtfqo — Serie A News (@TransfersCalcio) 29 января 2017 г.





Также Спаллетти отметил отсутствие у его команды зрелости. «Когда в первом тайме «Сампдория» нас прессинговала, нам нужно было катать мяч, чтобы заставить их тратить силы на беготню», - сказал он.

Предпосылки для этого были - «Рома» забила уже на пятой минуте. Но сохранить преимущество она не смогла, пропустив на 21-й. То же самое случилось и во втором тайме, но уже куда болезненней для римлян: на гол Джеко «Сампа» ответило двумя. Команда, претендующая на чемпионство, проигрывать в таких матчах не должна.

За 16 туров до финиша «Рома» отстает от «Ювентуса» на четыре очка. При этом действующий чемпион имеет матч в запасе. Чтобы отыграть такое отставание у «Старой синьоры», нужно, чтобы в ее стане переругались все.

Сарри сказал, что не так с итальянским футболом

Другим конкурентом «Ювентуса» на старте сезона называли «Наполи». Как и «Рома», неаполитанцы тоже потеряли в этом туре очки - матч с «Палермо» завершился со счетом 1:1.

«Соперник весь матч сидел у своих ворот. Это одна из причин, почему итальянский футбол плохо продается заграницу. В некоторых матчах сезона мы забивали по два-три мяча, но не создавали столько моментов, сколько сегодня! Соперник же забил в редкой атаке», - сказал после игры главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

Сарри прав: «Наполи» был сильнее во всем. Особенно впечатляет количество передач - 783! Космический показатель. Уровень «Барселоны». Впрочем, даже в лучшие годы так много передач она делала не всегда. «Палермо» значительно уступил в этом компоненте - 269 пасов. Соотношение ударов по воротам – 19-3 в пользу «Наполи». Из штрафной площади «Палермо» пробил лишь один раз - и удар оказался голевым.

Было бы грустно за «Наполи», проиграй команда при таком положении дел. Такое вполне могло случиться, ведь вратарь «Палермо» Посавец тащил все, что летело в его ворота. Пусть и не всегда играя технично, а иногда и вовсе комично. В итоге техника его и подвела - он пропустил между ногами. Надо отдать должное его партнерам: они бросились своего товарища утешать.





От «Ювентуса» «Наполи» отстает уже на шесть очков. Плюс у «Старой синьоры» есть игра в запасе.



