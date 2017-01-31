«Нью-Инглэнд Пэтриотс» и спущенные мячи. Причем здесь Трамп?

После того, как Дональд Трамп был выбран президентом США, на американском ТВ вышло интервью, которое было записано за какое-то время до выборов. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что квотербек «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Том Брэйди невиновен в том, что ему инкриминируют. Если быть точнее, то речь идет о причастности к скандалу со спущенными мячами, который тянулся больше года и завершился дисквалификацией Брэйди на четыре матча. В частности, Трамп сказал, что Брэйди – это его большой друг. Но сказал нынешний президент США и то, что Брэйди – победитель.

Сейчас левые СМИ и не менее левые активисты пытаются протестовать против политики нового президента. Казалось бы, к Тому Брэйди это не имеет никакого отношения, но имеет и прямое. Как только прогремел, так называемый, «Дефлетгейт», вся левая тусовка в американской спортивной журналистике набросилась на Тома Брэйди, и цель была точно такая же: смыть Брэйди в унитаз. Особенно на данном поприще прославился так называемый журналист, а если проще то трамвайный хам, Стивен Смит, не обвинявший Брэйди в своих шоу разве что в поедании своих детей. Вместе со Смитом на общественное мнение начал давить и один из крупнейших спортивных кабельных каналов ESPN.

Вкратце напомню суть дела, которое стартовало в 2015 году. В полуфинальном матче того сезона игрок соперника, который перехватил мяч, пущенный Брэйди, заявил, что, мол, мяч приспущенный. Это, конечно же, нарушение регламента, но казалось бы, причем тут Брэйди? Дело в том, что Брэйди не пошел на сотрудничество со следствием, не предоставил свою СМС-переписку. По закону он мог этого и не делать. Еще в преддверии прошлого чемпионата комиссионер НФЛ Роджер Гуделл хотел дисквалифицировать Брэйди на четыре стартовых матча.

Однако, игрок, воспользовавшись своим правом, ответил в суде, оставив Гуделла у разбитого корыта. Судья вынес вердикт, что против Тома все улики лишь косвенные, и дисквалификация здесь невозможна. ОднакоГуделл не оставил это дело, и в межсезонье 2016 года через апелляционный суд, дисквалификация Брэйди была восстановлена. Причем здесь в приговоре говорилось о том, что комиссионер правильно воспользовался своими полномочиями. Казалось бы, Брэйди вот сейчас должен продолжать процесс, но он отказался и принял эту дисквалификацию. Условия ее были по-настоящему страшными, ибо на время его вынужденного отсутствияБрэйди не мог даже общаться с товарищами по команде и с тренерским штабом оной. И все это время травля-травля-травля со стороны левых спортивных журналистов, таких, как Смит и ему подобные.

И все-таки это спорт, где что-то доказывать куда как легче, чем в политике. Главным аргументом против всякого рода давления и «общественного мнения» служат победы. Вот и Брэйди отбыл дисквалификацию и выдал потрясающий сезон, закончив регулярное первенство с лучшим в истории НФЛ соотношением тачдаунов к перехватам (28/2). Его команда будет играть в Супербоуле, где является фаворитом. Походя, Брэйди преодолел и огромное количество рубежей, приблизившись к историческим показателям, которые уже сейчас гарантируют ему место в Зале славы. Но главное, он вновь показал, что в плей-офф ему просто нет равных.

Перед Супербоулом недостатка в опросах не было. Во многих Брэйди фигурировал как самый любимый квотербек. В то же время, команда «Нью-ИнглэндПэтриотс» занимает первое место среди самых ненавидимых команд НФЛ. Да и Брэйди, если честно, часто входит в топовые пятерки народной ненависти. Конечно, от любви до ненависти всего лишь один шаг, но главное, что Брэйди и его команда мало кого оставляет равнодушными.