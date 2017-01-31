Ирина Громова: Мы не виноваты, а нас не пускают в Пхенчхан-2018

Старший тренер паралимпийской сборной России – о решении Международного паралимпийского комитета не разрешать нашим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.

- Насколько я поняла, нам не отказано окончательно, - говорит Ирина Громова. – Просто Международный паралимпийский комитет (МПК) ждет от Паралимпийского комитета России (ПКР) каких-то конкретных мер. А пока мы только говорим и ничего не делаем. А надо уже что-то делать.

- То есть, ПКР должен что-то сам предлагать МПК?

- Конечно. Но я могу сказать, что с нами никто по этому поводу не советуется. ПКР сам заседает, сам что-то решает.

- Не советуется с вами – тренерами и спортсменами?

- Да. Нужен какой-то диалог, нужно выслушать всех, а диалога нет. Ты можешь давать советы, когда тебя слышат, а если этого нет, все бессмысленно. Но мне кажется, вот еще в чем дело: руководство нашего ПКР давно потеряло доверие, поэтому с ними никто и не хочет общаться. Я об этом уже говорила полгода назад, когда была у вас в «Советском спорте».

- Но мы полагали, что с этого времени что-то изменилось…

- Ничего не изменилось. Думаю, в руководстве нашего комитета нужны новые люди. Пусть они попробуют что-то сделать. Не получится – надо будет и их менять.

- В ответе ПКР на решение МПК о запрете говорится: Паралимпйикий комитет России оставляет за собой право продолжать подготовку спортсменов-инвалидов к Паралимпиаде-2018.

- Какое отношение ПКР имеет к нашей подготовке? Отношение к нашей подготовке имеет Центр подготовки сборных команд России.

- Значит, финансирование идет?

- Идет, и мы планируем участвовать в российских соревнованиях. Но в связи с такой ситуацией Минспорта каждый месяц нам утверждает план. Раньше план был на год и можно было планировать подготовку и соревнования в долгосрочной перспективе. Сейчас есть план на февраль, а что будет в марте, я не знаю. Дадут ли мне на мой мартовский план деньги? Может, скажут: «Громова, вы никуда не едете, зачем вас финансировать?»

- Как настрой у ребят?

- По-разному, пытаемся держаться. Но настроение не очень как у тренеров, так и у ребят. Мы ведь чисты, а нас не пускают на соревнования. Вот это и давит. Были бы замешаны - другое дело. А так – мы ни в чем не виноваты и нам хочется справедливости.

- Заявление ПКР завершается так, цитирую близко к тексту: допингу не место в спорте и конкретные виновные должны быть наказаны.

- Так наказывайте! А так – все ограничивается лишь словами. Да и когда наказывали, то не слишком сильно. Спортсмена дисквалифицируют на четыре года, а его тренер продолжает работать. Если б у меня кто в команде попался на допинге…

- Убили бы…

- Примерно так. И все об этом знают.

- Вы сказали, что в ПКР что-то решают без вас. У вас разве нет связи с руководителями комитета?

- Есть. Ну, приду я и скажу: идите налево, потом направо. И что это изменит? Делать надо, а не говорить.

- Вчера пришел ответ от Международного паралимпийского комитета, вас не пускают в Пхенчхан. И вы даже не обсуждали с руководством, что делать в этой ситуации?

- Не обсуждали.

Вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам принимать участие в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.