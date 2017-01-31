Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак1 : 0Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ирина Громова: Мы не виноваты, а нас не пускают в Пхенчхан-2018

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ирина Громова: Мы не виноваты, а нас не пускают в Пхенчхан-2018
Источник: «Советский спорт»

Старший тренер паралимпийской сборной России – о решении Международного паралимпийского комитета не разрешать нашим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.

- Насколько я поняла, нам не отказано окончательно, - говорит Ирина Громова. – Просто Международный паралимпийский комитет (МПК) ждет от Паралимпийского комитета России (ПКР) каких-то конкретных мер. А пока мы только говорим и ничего не делаем. А надо уже что-то делать.

- То есть, ПКР должен что-то сам предлагать МПК?
- Конечно. Но я могу сказать, что с нами никто по этому поводу не советуется. ПКР сам заседает, сам что-то решает.

- Не советуется с вами – тренерами и спортсменами?
- Да. Нужен какой-то диалог, нужно выслушать всех, а диалога нет. Ты можешь давать советы, когда тебя слышат, а если этого нет, все бессмысленно. Но мне кажется, вот еще в чем дело: руководство нашего ПКР давно потеряло доверие, поэтому с ними никто и не хочет общаться. Я об этом уже говорила полгода назад, когда была у вас в «Советском спорте».

- Но мы полагали, что с этого времени что-то изменилось…
- Ничего не изменилось. Думаю, в руководстве нашего комитета нужны новые люди. Пусть они попробуют что-то сделать. Не получится – надо будет и их менять.

- В ответе ПКР на решение МПК о запрете говорится: Паралимпйикий комитет России оставляет за собой право продолжать подготовку спортсменов-инвалидов к Паралимпиаде-2018.
- Какое отношение ПКР имеет к нашей подготовке? Отношение к нашей подготовке имеет Центр подготовки сборных команд России.

- Значит, финансирование идет?
- Идет, и мы планируем участвовать в российских соревнованиях. Но в связи с такой ситуацией Минспорта каждый месяц нам утверждает план. Раньше план был на год и можно было планировать подготовку и соревнования в долгосрочной перспективе. Сейчас есть план на февраль, а что будет в марте, я не знаю. Дадут ли мне на мой мартовский план деньги? Может, скажут: «Громова, вы никуда не едете, зачем вас финансировать?»

- Как настрой у ребят?
- По-разному, пытаемся держаться. Но настроение не очень как у тренеров, так и у ребят. Мы ведь чисты, а нас не пускают на соревнования. Вот это и давит. Были бы замешаны - другое дело. А так – мы ни в чем не виноваты и нам хочется справедливости.

- Заявление ПКР завершается так, цитирую близко к тексту: допингу не место в спорте и конкретные виновные должны быть наказаны.
- Так наказывайте! А так – все ограничивается лишь словами. Да и когда наказывали, то не слишком сильно. Спортсмена дисквалифицируют на четыре года, а его тренер продолжает работать. Если б у меня кто в команде попался на допинге…

- Убили бы…
- Примерно так. И все об этом знают.

- Вы сказали, что в ПКР что-то решают без вас. У вас разве нет связи с руководителями комитета?
- Есть. Ну, приду я и скажу: идите налево, потом направо. И что это изменит? Делать надо, а не говорить.

- Вчера пришел ответ от Международного паралимпийского комитета, вас не пускают в Пхенчхан. И вы даже не обсуждали с руководством, что делать в этой ситуации?
- Не обсуждали.

Вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам принимать участие в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Доминика Цибулкова: Я не отказываюсь от своих слов о высокомерии ШараповойСловацкая теннисистка Доминика Цибулкова рассказала, что не изменила свое отношение к Марии Шараповой.Ирина Громова: Никто в ПКР с нами не советуетсяСтарший тренер паралимпийской сборной России – о решении Международного паралимпийского комитета не разрешать нашим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.Дмитрий Труненков: Моя дисквалификация – это очередная провокация, направленная против российского спортаОлимпийский чемпион Сочи по бобслею Дмитрий Труненков прокомментировал информацию о своей дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.Александр Зубков: Мы очень огорчены тем, что Труненков нарушил антидопинговые правилаПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал информацию о 4-летней дисквалификации олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Труненкова.Агентство РУСАДА объявило о дисквалификации шести спортсменовРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации шести спортсменов в связи с нарушениями Общероссийских антидопинговых правил.Олимпийский чемпион Сочи-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 годаЗолотой медалист Олимпиады-2014 в Сочи по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.Владимир Драчев: Пусть иностранцы покажут свои медицинские документы, бегают «астматики» да спортсмены со справкамиЧетырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что при формировании состава сборной России тренеры не должны ориентироваться на мировое общественное мнение.МПК: Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой, санкции будут снятыНа официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК) появилось сообщение, адресованное российским спортсменам. Отметим, что ранее стало известно о том, что МПК отказал спортсменам из РФ участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР.Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путьПредседатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Михаил Дегтярев высказался о решении МПК (Международного паралимпийского комитета) отказать российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР.Исполком МПК отказался допускать российских паралимпийцев к отбору на Паралимпиаду-2018Экс-игрок ЦСКА Уимс отказался проходить допинг-тестФорвард «Маккаби» Сонни Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA), cообщает Sportsrabbi.Лаборатория WADA в Лозанне опровергла данные доклада МакларенаВ распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории ВАДА в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Ричарда Макларена, сообщает Life.ru.Фильм «Икар» с участием Родченкова получил премию имени ОруэллаДокументальный фильм «Икар» с участием бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова получил награду имени Джорджа Оруэлла на кинофестивале «Санденс» в США.Юлия Степанова: В США чувствую себя в безопасности, так как нахожусь физически далеко от РоссииРоссийская бегунья Юлия Степанова рада тому, что сейчас может жить и тренироваться в Соединенных Штатах.Информатор WADA Степанова заняла 7-е место на турнире в БостонеРоссийская легкоатлетка Юлия Степанова, которая стала информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), заняла седьмое место в беге на 800 метров на международном турнире в Бостоне.Ковалев и Трояновский не поддержали совместную антидопинговую программу WBC и WADAВсемирный боксерский совет (WBC) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводят совместную антидопинговую акцию. На данный момент поддержали ее не все.Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск в CASИсполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Этот иск был подан в июле 2016 года.Валентин Балахничев: Степанову платят за деятельность против РоссииВалентин Балахничев: Степанову платят за деятельность против РоссииЭкс-президент ВФЛА Валентин Балахничев – о новой работе информатора WADA Виталия Степанова.Елена Вяльбе: ФЛГР оспорит в CAS отстранение Легкова и БеловаФедерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с адвокатом Александра Легкова и Евгения Белова Кристофом Вишеманном оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе временное отстранение лыжников сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.Информатор WADA Степанов подписал контракт с МОК с зарплатой 10 тысяч долларов в месяцИнформатор WADA Виталий Степанов подписал контракт с Международным олимпийским комитетом. Соглашение рассчитано на два года – до 31 декабря 2018 года, а зарплата Степанова составит 10 тысяч долларов в месяц.
Главные новости
Футбол
Прямая трансляция матча «Спартак» – «Копенгаген» (видео)
Футбол
Владимир Стогниенко: «Тоттенхэм» недавно показал, что «Челси» еще можно обыгрывать
Футбол
Лысцов не перейдет в «Зенит» зимой
Санный спорт
Положительная допинг-проба Труненкова была взята на Кубке России
Футбол
Писарев ушел с поста спортивного директора РФС
Теннис
Новак Джокович: Молодых российских теннисистов нельзя недооценивать
Теннис
Доминика Цибулкова: Я не отказываюсь от своих слов о высокомерии Шараповой
Футбол
Михал Кухарчик перейдет из «Легии» в «Локомотив»
Хоккей
Гендиректор «Сочи»: Команда спокойно относится к задержкам зарплаты
Футбол
Сахо в «Спартак» не поедет. Защитника заметили на вокзале в Лондоне (ФОТО)
все новости