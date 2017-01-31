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«Интер» - «Лацио» – самое человеколюбивое противостояние на планете?

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Интер» - «Лацио» – самое человеколюбивое противостояние на планете?
Источник: Associated Press

В первом четвертьфинале Кубка Италии встретятся команды-побратимы – миланский «Интер» и римское «Лацио». «Советский спорт» разобрался, чем это может закончиться.

История братства

И вправду, трудно представить какого-то другого, более миролюбивого противостояния, чем «Интер» - «Лацио». Начнем с того, что болельщики этих команд давно дружат. Этой дружбе между «ультрас» уже более 30-лет, и берет она свое начало аж в 1979 году, когда один из фанатов «лациале» был убит болельщиком «Ромы». В этот момент фанатская группировка «Интера» оказала поддержку «бьянкочелести».

С тех пор эти две команды неразрывно связывают многолетние отношения. Доходило до того, что, к примеру, болельщики «Лацио» скандировали кричалки с трибун своим футболистам, чтобы они не сопротивлялись «Интеру» и сдали игру во имя благородной цели, а именно – не допустить «Рому» к чемпионству.

Правда, в 1999 году «Лацио» все же нарушил традицию сдачи матчей и обыграл «Интер» в важнейшем противостоянии.

В результате «Ювентус» стал чемпионом. Вот, пожалуй, единственный раз, когда команда пренебрегла подобным принципом. 

Чего ждать сегодня?

Как говорится, дружба дружбой, а служба службой, поэтому в данном противостоянии о хороших отношениях на 90 минут, а то и больше, придется забыть. На кону слишком многое: трофей нужен и тем, и другим, потому что, выиграв турнир, команда сможет играть в еврокубках, а это необходимо прежде всего «Лацио», которое давно не радовало своих поклонников.

И если у «Интера» состав и ресурсы позволяют ежесезонно ставить задачу выиграть Серию А и тот же Кубок Италии, то «Лацио» в этом отношении скромнее и по составу, и по деньгам.

«Интер» сегодня на ходу, команда не проигрывает уже 7 матчей подряд, тем самым вплотную приблизившись к «Наполи» и к заветной третьей строчке, которая позволит миланцам участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Лацио» также довольно неплохо начало, хотя почти все матчи с ключевыми соперниками «орлы» проиграли, включая и «римское дерби».

Тем не менее обе команды – соседи по турнирной таблице в «Серии А», а это в какой-то степени делает соперников равными в борьбе. Если рассуждать объективно, у «Интера» больше шансов по причинам, упомянутым выше.

Еще одна интрига матча заключается в том, что тренер «нерадзурри» Стефано Пиоли до недавнего времени работал в «Лацио» и состав с тех пор существенно не менялся. Таким образом, у Стефано гораздо больше козырей в рукаве, чем у его визави Симоне Индзаги, потому что он как никто другой знает сильные и слабые стороны римлян.

Варианты игры

Состав на матчах Кубка Италии существенно отличается от обычных матчей Серии А.

Во-первых, это касается вратарей. Существует негласное правило (не всегда исполняемое), что на кубковых играх играют запасные вратари, поэтому в данном случае мы увидим в воротах «Интера» не Самира Хандановича, а, вполне вероятно, Хуана Пабло Каррисо. У «Лацио» это может быть Иван Варгич вместо основного голкипера албанца Томаса Стракоши.

Во-вторых, у обеих разные средняя линия и нападение. У игроков Пиоли в последнее время играет ударная тройка – по краям Иван Перишич и Данило ДАмброзио, и центральный нападающий бессменный Мауро Икарди (лучший бомбардир Серии А).

Под ним как правило играет Жоао Марио, который снабжает Икарди голевыми передачами по центру. Таким образом, схема 4-2-3-1, работает у Стефано Пиоли пока без перебоев. Могу предположить, что мы увидим на старте Габриэля Барбосу, Родриго Паласио и Эдера, но схема игры при этом, думаю, останется неизменной.

Что касается «Лацио», то здесь команда Симоне Индзаги играет в довольно незатейливую схему 4-3-3. Вообще «Лацио» - удивительная и непредсказуемая команда и, как ни странно, в этом ее сила, но и в то же время слабость. В этом сезоне «бьянкочелести» добивались успеха благодаря индивидуальным способностям отдельных футболистов, причем как в плюс, так и в минус.

Многие наверняка помнят, как бразильский защитник Уоллэс «привез» гол в римском дерби на ровном месте, пытаясь финтить вокруг собственных ворот, в то время когда мяч надо было выбивать от греха подальше.

И все же у «Лацио» есть достойные игроки линии атаки, такие, как, например, Филипе Андерсон (кстати, близкий друг «спартаковского» Маурисио). Есть также Лулич и Сергей Милинкович-Савич. Подобного рода футболисты зачастую в одиночку могут решить исход матча.

Итак, сегодня мы будем наблюдать в первую очередь противостояние старых приятелей. Второе, это битва тренеров - более молодой Симоне Индзаги и съевший уже тысячу римских и миланских собак Стефано Пиоли. Третье, это матч двух команд, которые на сегодняшний день исповедуют абсолютно разный футбол. У «Интера» – более командный подход, несмотря на наличие мастеров, у «Лацио» ставка будет на своих лидеров. Кто победит - один Бог знает, я лично ставлю на счет 3:2 в пользу «Интера».

Матч

Интер - Лацио

Место и дата

31 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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