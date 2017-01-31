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Беда пришла, откуда ждали. Кто и зачем подсунул Дмитрию Труненкову станозолол?

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Беда пришла, откуда ждали. Кто и зачем подсунул Дмитрию Труненкову станозолол?
Источник: ЦСКА

Российский спорт давно живет по принципу «ни дня без допинга» и очередной скандал – теперь с олимпийским чемпионом Труненковым мало кого удивил.

Дмитрий, понятное дело, с утра вторника не выходит на связь, зато редакции профильных СМИ порадовали бодрым пресс-релизом, присланным из ФАУ МО РФ ЦСКА, где лейтенант Труненков стоит на довольствии:

«В моем организме нашли метаболит станозолола. Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни. Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял. В данный момент, я еще не пришел к выводу, буду ли я подавать апелляцию на данное решение. Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта, как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами».

Провокация против всего российского спорта – ни больше, ни меньше! Интересно, кто эти враги, которые заставили лейтенанта Труненкова слопать метаболит станозолола?

Тут можно вспомнить, как объясняла допинг другая олимпийская чемпионка – капитан Елена Слесаренко в письме к болельщикам:

«<…> Про права спортсменов, а также про права человека, к сожалению, вообще не вспоминает никто! Наших паралимпийцев лишили Олимпиады, сегодня обливают грязью спортсменов, которые уже завершили свои спортивные карьеры, честно трудятся в своих регионах на благо общества. Для меня ничего не меняется, остаюсь верна своим принципам и своей стране!»

Странная тенденция – обобщать свои проблемы до национального уровня.

***

Дисквалификация Труненкова начинается с апреля 2016 года. В пресс-релизе подчеркивается, что к Играм в Сочи «грязная» проба отношения не имеет: «Нет, это не имеет отношения к 2014-му году, это 2016 год», - говорит «Интерфаксу» майор Александр Зубков, по совместительству президент федерации бобслея.

Правда, в цитате ТАСС он, похоже, переводит стрелки: «Мы очень огорчены тем, что Труненков нарушил антидопинговые правила, и будем разбираться, как это произошло. Нарушение случилось еще до того, как я стал президентом федерации, поэтому на большинство вопросов должно дать ответы прошлое руководство организации».

Здесь надо напомнить, что в докладе Макларена значились двое бобслеистов…

***

Оставим Зубкова в покое – сейчас у него и без того проблем хватает и вернемся к Труненкову. Если он так уверен в своей невиновности, в провокации, почему сомневается, подавать ли апелляцию? Потому что закончил карьеру?

Есть еще такой вопрос к нашим армейцам: вы, когда давали согласие надеть погоны, о чем думали кроме хороших зарплат и пенсий? О таком понятии, как честь офицера слышали? Ведь не бывает лейтенантов и капитанов ЦСКА, бывают лейтенанты и капитаны российской армии.

Я не призываю смешивать с грязью российских спортсменов, а наоборот - предлагаю защищать до тех пор, пока не доказана вина. Готов даже поверить в заговор мировой закулисы. Пусть она есть, и ее приспешники бьют в слабое место. Но не они же раздавали допинг налево и направо! Этому – станозолол, тому – туринабол. Как допинг, выражаясь языком пресс-релиза, «мог попасть в организм» спортсменов? Похоже, закулиса обладает сверхъестественными способностями. Особенно на Кубке России, где у Труненкова была взята проба.

Кстати, согласно кодексу ВАДА, спортсмен несет ответственность за все, что «попадет в его организм»…

***

К слову, Труненков – лидер движения «Юнармия». Если верить официальному сайту, в него входит больше 40 тысяч ребят.

А вас не удивляет, что никто из допинговых подозреваемых не заявил: «Подаю в суд. На время разбирательств беру тайм-аут в работе, поскольку не считаю себя вправе продолжать руководить важным направлением!»

Ну хоть бы один!

Помните зарисовку Жванецкого «Трудности кино»?

«Не идет фраза: «Позвольте, я возьму на себя» - или: «Вам ведь трудно, разрешите я...» А уж фраза: «Я вами руководил, я отвечу за все» - прямо колом в горле стоит. А такая: «Мне не дорого мое место, дорого наше дело» - получается только по частям».

Ничего не меняется.

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