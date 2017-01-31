Николай Писарев: Ушел по собственному желанию

Спортивный директор РФС Николай Писарев, покинувший во вторник свой пост, объяснил «Советскому спорту» причины ухода.

- Сами попросили о расторжении контракта? Или это произошло по соглашению сторон?

- Сам. Моя инициатива.

- Это связано с появлением вас на другой работе?

- С желанием тренировать.

- Сборную Белоруссии?

- Будет это клуб или сборная, пока говорить рано.

- С руководством РФС перед уходом побеседовали?

- Пока беседу не было. Надеюсь, состоится. С генеральным директором Александром Алаевым разговор состоялся, конечно. И Виталий Леонтьевич Мутко в курсе.

- Вам пожелали удачи? Или, может, пытались удержать?

- Пожелали удачи и выразили понимание. Все-таки это осознанный выбор. Как будет дальше – решать мне.

- Кто займет пост спортивного директора после вас?

- Это уже вопрос не ко мне.

- Но вы хотя бы знаете?

- Нет. И не хотел бы, если честно, комментировать этот вопрос. Занимаюсь сейчас своими делами. Со дня на день, надеюсь, с моим трудоустройством наступит определенность.