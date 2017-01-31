Николай Писарев: Ушел по собственному желанию
Спортивный директор РФС Николай Писарев, покинувший во вторник свой пост, объяснил «Советскому спорту» причины ухода.
- Сами попросили о расторжении контракта? Или это
произошло по соглашению сторон?
- Сам. Моя инициатива.
- Это связано с
появлением вас на другой работе?
- С желанием тренировать.
- Сборную Белоруссии?
- Будет это клуб или сборная, пока говорить рано.
- С руководством РФС
перед уходом побеседовали?
- Пока беседу не было. Надеюсь, состоится. С генеральным директором Александром Алаевым разговор состоялся, конечно. И Виталий Леонтьевич Мутко в курсе.
- Вам пожелали удачи?
Или, может, пытались удержать?
- Пожелали удачи и выразили понимание. Все-таки это осознанный выбор. Как будет дальше – решать мне.
- Кто займет пост
спортивного директора после вас?
- Это уже вопрос не ко мне.
- Но вы хотя бы
знаете?
- Нет. И не хотел бы, если честно, комментировать этот вопрос. Занимаюсь сейчас своими делами. Со дня на день, надеюсь, с моим трудоустройством наступит определенность.