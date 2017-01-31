Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 1Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия0 : 0Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Случай в примерочной. Роналду – антигерой недели

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Случай в примерочной. Роналду – антигерой недели
Источник: Reuters

Вторник в «Советском спорте» – традиционный день статьи о главном антигерое недели. Но сегодня нам некого ненавидеть. Никто на этой неделе не отбирал у нас медали. Никто не признавался в ненависти к России. И даже украинские биатлонистки ушли с пьедестала почета во время исполнения гимна России вместе с нашей сборной, сделав нашу злость бессмысленной.

Великий и ужасный

Поэтому сегодня антигерой дня носит характер скорее ироничный, нежели трагичный. Сегодня антигероем дня будет Криштиану Роналду. Почему? Все просто: вы даже не представляете, сколько литров девичьих слез было пролито после одного решения этого легендарного футболиста. Роналду вздумал жениться.

Да-да, вы все правильно поняли, человек, который на протяжении нескольких лет пудрил мозги нашей умнице-красавице Ирине Шейк, ровно через год после своего с ней разрыва решил связать себя узами брака.

В один момент футболист разбил сердца миллионов девчонок, которые мечтали об одном из самых завидных холостяков на планете в своих розовых снах и влажных фантазиях. А ведь их мечты не были так уж безосновательны. Буквально каждая могла познакомиться с Кришем.

Случай в примерочной

И дело тут даже не в том, что это в свое время сделала обычная россиянка из Челябинска.

Вы не поверите, но нынешняя избранница Роналду, 21-летняя испанка Джорджина Родригес, не работает ни моделью, ни певицей, ни актрисой, ни даже танцовщицей. Она – обычная продавщица.

Ну ладно, не самая обычная. Он – работница модного бутика одежды Gucci в Мадриде, где постоянно отоваривается сам Роналду. Но все же – это обычная работа для обычных людей, а не для каких-то там небожителей.

Конечно, пара тут же принялась выдумывать какую-то нелепую историю о том, что они встретили друг друга на модном показе Dolce&Gabbana в VIP-зоне. Их взгляды пересеклись, пробежала искра, бла-бла-бла… Не может же Роналду сказать, что она просто помогала выбрать ему нижнее белье, когда он случайно заглянул в глубокий вырез ее декольте и… их глаза встретились.

Маменькин сынок

Всего за год их отношения из плоскости продавец – покупатель развились настолько, что Джорджина уже гладит по головке маленького сына Роналду, сопровождая его папу на вручении премии лучшего футболиста планеты.

Остается вопрос: почему Роналду так быстро решился на свадьбу? Ответ на него прост. Роналду при всей всем его величии является банальным маменькиным сынком, который на мир смотрит глазами ребенка из под юбки своей мамочки. Джорджина, свободно изъясняющаяся по-испански, сразу пришлась по вкусу матери Роналду. Ирина Шейк этого в свое время сделать не смогла и рассталась с Кришем после того, как не появилась на дне рождении его маменьки.

 

 

Не хотим играть с тобой

Плачут по Роналду, кстати, не только миллионы девчонок по всему свету, но и тысячи парней, которым Роналду не так давно подарил лучик надежды. Португальский футболист якобы признался, что он является приверженцем нетрадиционной сексуальной ориентации. Для многих мир расцвел всеми цветами радуги.

Однако вскоре их голубые мечты разбились о серую стену повседневности. Оказалось, что высказывание Роналду было неправильно интерпретировано. Все дело в трудностях перевода. Так что, парни, если их можно так назвать, радовались достаточно недолго.

Девчонкам же мы хотим сказать, чтобы они не теряли надежду. Свадьба назначена лишь на лето 2018 года До этого момента многое может произойти. Например, Криштиану может приехать в Россию на чемпионат мира, зайти в саранский магазин купить кефиру и за прилавком увидеть ее…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлымБывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс, который ныне выступает за «Порту», прокомментировал конфликт нападающего «сливочных» Криштиану Роналду с болельщиками на матче 20-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0).Роналду сцепился с фанатами, а «Барселону» «ограбил» арбитр. Обзор 20-го тураРоналду сцепился с фанатами, а «Барселону» «ограбил» арбитр. Обзор 20-го тура«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.Роналду оскорбил фанатов «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»Нападающий «Реала» Криштиану Роналду грубо высказался в адрес болельщиков во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад», сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Sport.Свадьбы наперегонки. Роналду женится вслед за МессиСвадьбы наперегонки. Роналду женится вслед за МессиОни что? Сговорились? «Золотой мяч» получают только они последние восемь лет, все рекорды по числу голов бьют исключительно эти двое.Криштиану Роналду: Постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от физического состоянияНападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее, а также рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.Зинедин Зидан – журналисту: Гризманн хороший игрок, вы это хотели услышать?Зинедин Зидан – журналисту: Гризманн хороший игрок, вы это хотели услышать?Главный тренер мадридского «Реала» пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного матча с «Сельтой» в рамках Кубка Испании.Номер с видом на Роналду. Как «Реал» сделает стадион самым крутым в мире (фото)Номер с видом на Роналду. Как «Реал» сделает стадион самым крутым в мире (фото)Летом 2017-го начнется реконструкция «Сантьяго Бернабеу». За 400 миллионов евро «Реал» собирается вывести стадион на космический уровень.Гризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слуховГризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?Что случилось с магическим ореолом вокруг заветной цифры на футболке манкунианского клуба.Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииМанчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииСегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Президент «Реала» принял решение продать РоналдуНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб. Об этом сообщает издание Don Balon.Гари Кэйхилл: Играть с Месси и Роналду на одном газоне было уже чем-то особеннымЗащитник «Челси» Гари Кэйхилл дал интервью клубной пресс-службе.Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне всеЛионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне всеЛидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)Завтра, 18 января, мадридский «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании.Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках. Шоу «Теория заговора» (видео)Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках. Шоу «Теория заговора» (видео)Сергей Данилевич и Николай Яременко, как водится, жгут в своей «Теории заговора».Гонсало Игуаин: Месси или Роналду? Лично мне ответить на этот вопрос очень простоФорвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, который ранее выступал за мадридский «Реал», сравнил нападающего «сливочных» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской ПримерыСпектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской Примеры«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Севилье»«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Севилье»В матче 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:1.Рональд Куман: Месси умеет то, что Криштиану никогда не делалГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.Марио Гомес не поет гимн, а Серена не стирает носки. Все о суевериях спортсменовМарио Гомес не поет гимн, а Серена не стирает носки. Все о суевериях спортсменовПятница, 13-е – прекрасный повод вспомнить о странных и забавных ритуалах и приметах самого суеверного народа в мире – спортсменов.
Главные новости
Футбол
Официально: «Анжи» расторг контракт с Обертаном
Биатлон
СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене
Футбол
Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлым
Футбол
«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
Фигурное катание
Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали
Футбол
Петар Шмейхель: У «Сити» много проблем, а многие игроки недовольны работой Гвардиолы
Футбол
Жозе Моуринью: Руни остается в «МЮ»
Баскетбол
Леброн Джеймс: Чарльз Баркли – хейтер. Не позволю ему неуважительно отзываться о моих достижениях
Футбол
Иванович прилетел в Петербург для переговоров с «Зенитом»
Футбол
Ласина Траоре подтвердил свой переход в «Спортинг»
все новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
шейк ирина
шейк ирина