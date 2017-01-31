Случай в примерочной. Роналду – антигерой недели

Вторник в «Советском спорте» – традиционный день статьи о главном антигерое недели. Но сегодня нам некого ненавидеть. Никто на этой неделе не отбирал у нас медали. Никто не признавался в ненависти к России. И даже украинские биатлонистки ушли с пьедестала почета во время исполнения гимна России вместе с нашей сборной, сделав нашу злость бессмысленной.

Великий и ужасный

Поэтому сегодня антигерой дня носит характер скорее ироничный, нежели трагичный. Сегодня антигероем дня будет Криштиану Роналду. Почему? Все просто: вы даже не представляете, сколько литров девичьих слез было пролито после одного решения этого легендарного футболиста. Роналду вздумал жениться.

[Nuevo Romance] #CR7 hace oficial su relación con Georgina Rodríguez , ellos llegaron a los premios ¨¨THE BEST¨¨ junto con su hijo Cris Jr. pic.twitter.com/HyxgAyiAuu — Prensa Sport Radio (@LaPrensa_Sport) January 16, 2017

Да-да, вы все правильно поняли, человек, который на протяжении нескольких лет пудрил мозги нашей умнице-красавице Ирине Шейк, ровно через год после своего с ней разрыва решил связать себя узами брака.

В один момент футболист разбил сердца миллионов девчонок, которые мечтали об одном из самых завидных холостяков на планете в своих розовых снах и влажных фантазиях. А ведь их мечты не были так уж безосновательны. Буквально каждая могла познакомиться с Кришем.

Случай в примерочной

И дело тут даже не в том, что это в свое время сделала обычная россиянка из Челябинска.

Вы не поверите, но нынешняя избранница Роналду, 21-летняя испанка Джорджина Родригес, не работает ни моделью, ни певицей, ни актрисой, ни даже танцовщицей. Она – обычная продавщица.

Ну ладно, не самая обычная. Он – работница модного бутика одежды Gucci в Мадриде, где постоянно отоваривается сам Роналду. Но все же – это обычная работа для обычных людей, а не для каких-то там небожителей.

Конечно, пара тут же принялась выдумывать какую-то нелепую историю о том, что они встретили друг друга на модном показе Dolce&Gabbana в VIP-зоне. Их взгляды пересеклись, пробежала искра, бла-бла-бла… Не может же Роналду сказать, что она просто помогала выбрать ему нижнее белье, когда он случайно заглянул в глубокий вырез ее декольте и… их глаза встретились.

LA BELLA DEL DÍA



Ella es Georgina Rodríguez, la nueva conquista de Cristiano. Checa la galería en este enlace https://t.co/nxAPSQAbOA pic.twitter.com/3jvgYDnOjD — Esférico (@Esfericover) January 13, 2017

Маменькин сынок

Всего за год их отношения из плоскости продавец – покупатель развились настолько, что Джорджина уже гладит по головке маленького сына Роналду, сопровождая его папу на вручении премии лучшего футболиста планеты.

Остается вопрос: почему Роналду так быстро решился на свадьбу? Ответ на него прост. Роналду при всей всем его величии является банальным маменькиным сынком, который на мир смотрит глазами ребенка из под юбки своей мамочки. Джорджина, свободно изъясняющаяся по-испански, сразу пришлась по вкусу матери Роналду. Ирина Шейк этого в свое время сделать не смогла и рассталась с Кришем после того, как не появилась на дне рождении его маменьки.

Cristiano Ronaldo shot a commercial with his mother, Dolores earlier today. pic.twitter.com/fwpR6KJK8p — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) September 30, 2016

Не хотим играть с тобой

Плачут по Роналду, кстати, не только миллионы девчонок по всему свету, но и тысячи парней, которым Роналду не так давно подарил лучик надежды. Португальский футболист якобы признался, что он является приверженцем нетрадиционной сексуальной ориентации. Для многих мир расцвел всеми цветами радуги.

Однако вскоре их голубые мечты разбились о серую стену повседневности. Оказалось, что высказывание Роналду было неправильно интерпретировано. Все дело в трудностях перевода. Так что, парни, если их можно так назвать, радовались достаточно недолго.

Девчонкам же мы хотим сказать, чтобы они не теряли надежду. Свадьба назначена лишь на лето 2018 года До этого момента многое может произойти. Например, Криштиану может приехать в Россию на чемпионат мира, зайти в саранский магазин купить кефиру и за прилавком увидеть ее…