Чао, Шандао! Взгляд Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – об удивительных процессах в российском футболе, до которых никому нет дела.

Павел Яковлев, будучи на контракте в «Спартаке» и не попадая в состав, частенько угадывал, куда бы лучше отправиться в аренду, – чтобы надежно было и с зарплатой, и со временем игровым. Но вот, завершив в очередной раз отношения с красно-белыми, подался в «Анжи» - и явно промазал. Во всяком случае – по деньгам.

В «Анжи», как известно, зимой снова резко сменился «вектор развития». Применительно к футболистам с завышенной, по мнению руководства, зарплатой, это выразилось в предложении пойти на ее добровольно-прин удительное сокращение. Небольшое - от 50 до 70 процентов. Расторжение контракта по соглашению сторон тоже, впрочем, приветствовалось , чем Яковлев было и воспользовался. Только выяснилось невзначай, что Павел в сезоне за два клуба уже выступал – до «Анжи» был «Спартак-2». А за третий, по регламенту, можно заявиться только в следующем.

Выходов было не много: подавать на КДК с перспективой сидеть до лета без работы – или утереться и вернуться, согласившись на «торг здесь не уместен». Агент в таких случаях может лишь руками развести – контракт первоначальный я тебе пробил, а дальше, видишь, как вышло… Требуй положенного, судись, - но получишь проблемы. И не факт, что только с игровым временем.

Но ведь имеется еще и профсоюз! В обычном понимании слова – защитник прав трудящихся футболистов. Более того, профсоюзов в нашем футболе несколько, причем в каждом считают представителей конкурирующей организации выскочками и самозванцами. До судов дело уже доходит.

Только ведь попавшему в переделку футболисту вовсе не принципиально, какой из профсоюзов позаконнее, ему важней, кто реально защитит.

Мы тут с подачи недавнего тренера сборной взялись с некоторых пор спорить – а насколько футбольная, собственно, у нас страна? Так вот в действительно футбольной державе после одной лишь попытки создания «прецедента Паши Яковлева» как минимум первый тур после перерыва был бы под угрозой бойкота. И это не являлось бы шантажом - только естественной защитной реакцией. Человек не нарушал трудовую дисциплину – за что ему в разы зарплату зарезать?! Почему смена владельца клуба - шаг в футбольное рабство? И скольким еще Яковлевым в России убавят денежное содержание «по соглашению одной из сторон»?

Да и только ли в России? Вот Шандао, например, бразильский защитник. Притащили его из «Кубани», вековечной мученицы, в необъяснимо хлебный «Анжи». Поехал человек явно не из любви к кубачинскому серебру и кизлярскому пятизвездочному. Но – под обещание. С подписями.

Теперь же твиттер доносит: готов судиться с «Анжи». Требует 625 тысяч евро за разрыв контракта. Хотя поиграл-то за команду всего ничего – месяца три с половиной. Бред конечно, но ведь кто-то ему этот бред посулил? И даже известно, кто – фирма, то есть клуб. А наши клубы, чтоб вы знали, - такие фирмы... Слово дал, слово взял: чао, Шандао!

В иных лигах адвокаты в очереди номерки бы на руках писали, чтобы получить это дело и выиграть его с громом. Но не у нас. Наша защита прав трудящихся – это когда ни прав, ни защиты.