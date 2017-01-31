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Иванович уже в Санкт-Петербурге. Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иванович уже в Санкт-Петербурге. Свежие трансферные новости и слухи
Источник: Global Look Press

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ИВАНОВИЧ ПРИЛЕТЕЛ В ПИТЕР

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров о подписании контракта с «Зенитом» сообщает «Фонтанка». Футболист не стал отвечать на вопрос о своей дальнейшем будущем и попросил прессу и болельщиков «немного подождать.

ТРАОРЕ ПЕРЕЕХАЛ В ИСПАНИЮ

Нападающий Ласина Траоре все-таки нашел себе новую команду. Ближайшие полгода футболист проведет в хихонском «Спортинге» на правах аренды.

Напомним, что права на игрока принадлежат «Монако». Сезон 2016/2017 игрок атаки начал в ЦСКА, но армейцы были заинтересованы в том, чтобы Траоре досрочно покинул клуб.

За ЦСКА Траоре забил 6 голов в 21 матче.

«ЛОКОМОТИВ» УСИЛИТСЯ ПОЛУЗАЩИТНИКОМ

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер в ближайшее время подпишет арендное соглашение с «Локомотивом». Как сообщает «Чемпионат», 25-летний футболист прошел медобследование в московском клубе.

Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ

«РОСТОВ» НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПОПЫТОК ЗАПОЛУЧИТЬ МОГИЛЕВЦА

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец может продолжить карьеру в «Ростове». Информацию «Советского спорта» подтвердил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

- Ведутся переговоры с «Зенитом» по Павлу Могилевцу. Идет обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдёт или его обменяют на Могилевца? Без комментариев, - цитирует Гуськова 161.ру.

ДЬЯКОВА В «АНЖИ» НЕ БУДЕТ

Защитник Виталий Дьяков вернется в московское «Динамо». Футболист не подписал контракт с «Анжи», где проходил просмотр и отправился в расположение москвичей.

Как сообщает пресс-служба махачкалинского клуба, трансфер Дьякова сорвался в последний момент.

- По Дьякову было затягивание процесса переговоров. В условиях, когда наша команда фактически формируется заново и состав обновляется на 70 %, мы не имеем такой роскоши, как время, - сказал руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов в интервью «Чемпионату».

В «УРАЛЕ» НОВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ

Состав «Урала» пополнил 24-летний нападающий Владимир Ильин, который первую часть сезона провел в краснодарской «Кубани». В ближайшее время футболист присоединится к своей новой команде.

На счету Ильина 2 мяча в нынешнем розыгрыше ФНЛ.

ЙОВАНОВИЧ УЙДЕТ ИЗ «ЗЕНИТА»

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович на правах аренды перейдет « Бордо», пишет издание Mozzart Sport. Сегодня футболист должен пройти медосмотр в составе французского клуба. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона. Вероятнее всего, у «Бордо» будет право полностью выкупить трансфер Йовановича.

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