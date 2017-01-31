Винус Уильямс: Сыграть в Петербурге вместе с Сереной – отличная идея!

Финалистка Australian Open Винус Уильямс на первой пресс-конференции излучала оптимизм и пожелала Петербургу принять Итоговый турнир года.

«Думаю, где поужинать в Петербурге и каких дизайнеров посмотреть»

– Где находите мотивацию играть в Петербурге сразу после финала в Австралии?

– Я всегда хотела приехать в Петербург, потому что это город с очень богатой историей. Счастлива быть здесь, как и была рада сыграть в финале турнира в Австралии.

– После поражения в финале вы сказали речь, достойную Оскара. Но вы же все равно расстроены тем, что не смогли выиграть турнир Большого шлема?

– Для меня это была отличная возможность победить, но я ей не воспользовалась. Теперь с нетерпением буду ждать следующий турнир Большого шлема.

– Не отразится ли на вас переезд из австралийского лета в российскую зиму?

– В Австралии было не так жарко, как там бывает. Все в порядке, резкого изменения климата не было.

– В Петербурге несколько американцев играют за баскетбольный «Зенит» и хоккейный СКА. Было бы приятно, чтобы кто-то из них пришел вас поддержать?

– Было бы здорово, но тогда мне пришлось бы вернуться в Петербург, чтобы поболеть за них.

– Ваши первые впечатления от Петербурга?

– Я совсем недавно приехала. Пока думаю о том, где покушать вечером и каких модных дизайнеров посмотреть.

– Как вам вчерашняя вечеринка игроков?

– Она была великолепной! Я слышала, что оргкомитет проводит отличную работу, но теперь убедилась в этом сама.

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«Скрещу пальцы, чтобы Итоговый турнир переехал в Петербург»

– В мировом туре появилось много молодых и талантливых россиянок. Следите ли за ними?

– Конкретные фамилии назвать не могу, но я всегда знаю, с кем мне предстоит играть (улыбается).

– Вы бы порекомендовали Санкт-Петербург как место для Итогового турнира года?

– Да, мне тут у вас очень нравится, это было бы круто. Скрещу пальцы, чтобы это произошло.

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– Мы знаем, что вы сами захотели сыграть в Петербурге. Почему?

– Я хотела познакомиться с историей Петербурга, да и вообще ни одна из точек на теннисной карте мира не остается без моего внимания.

– Обсуждали ли с сестрой возможность вместе сыграть в Петербурге?

– Спасибо за хорошую мысль! Наше совместное участие в этом турнире – отличная идея!

– Что вы с Сереной хотите доказать своими постоянными победами на турнирах?

– Абсолютно ничего. Мы просто хотим всегда играть в финалах. А когда это не получается – смотрим их по телевизору (смеется). Я упорно тренируюсь. Но в матчах очень важны эмоции, которые натренировать нельзя. Я стараюсь не стоять на месте и постоянно развиваться.

– Всегда ли вы в таком хорошем настроении, как на этой пресс-конференции?

– Да, ведь жизнь прекрасна. Давайте будем ей наслаждаться! А эту неделю я проведу с вами, ребята (улыбается).

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