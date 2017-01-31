Винус Уильямс: Сыграть в Петербурге вместе с Сереной – отличная идея!
Финалистка
Australian Open Винус Уильямс на первой пресс-конференции
излучала оптимизм и пожелала Петербургу принять Итоговый турнир года.
«Думаю, где поужинать в Петербурге и каких дизайнеров посмотреть»
– Где
находите мотивацию играть в Петербурге сразу после финала в Австралии?
– Я всегда хотела приехать в Петербург, потому что это город с очень богатой историей. Счастлива быть здесь, как и была рада сыграть в финале турнира в Австралии.
– После поражения в финале вы сказали
речь, достойную Оскара. Но вы же все равно расстроены тем, что не смогли
выиграть турнир Большого шлема?
– Для меня это была отличная возможность победить, но я ей не воспользовалась. Теперь с нетерпением буду ждать следующий турнир Большого шлема.
– Не
отразится ли на вас переезд из австралийского лета в российскую зиму?
– В Австралии было не так жарко, как там бывает. Все в порядке, резкого изменения климата не было.
– В Петербурге несколько американцев играют за баскетбольный «Зенит» и хоккейный СКА. Было бы приятно, чтобы кто-то из них
пришел вас поддержать?
– Было бы здорово, но тогда мне пришлось бы вернуться в Петербург, чтобы поболеть за них.
– Ваши
первые впечатления от Петербурга?
– Я совсем недавно приехала. Пока думаю о том, где покушать вечером и каких модных дизайнеров посмотреть.
– Как вам
вчерашняя вечеринка игроков?
– Она была великолепной! Я слышала, что оргкомитет проводит отличную работу, но теперь убедилась в этом сама.
Светлана Кузнецова: Я не борюсь с Шараповой за звание первой в России
«Скрещу пальцы, чтобы Итоговый турнир переехал в Петербург»
– В
мировом туре появилось много молодых и талантливых россиянок. Следите ли за
ними?
– Конкретные фамилии назвать не могу, но я всегда знаю, с кем мне предстоит играть (улыбается).
– Вы бы порекомендовали Санкт-Петербург как место для Итогового турнира года?
– Да, мне тут у вас очень нравится, это было бы круто. Скрещу пальцы, чтобы это произошло.
Владимир Путин поддержал проведение Итогового турнира WTA в Петербурге
– Мы
знаем, что вы сами захотели сыграть в Петербурге. Почему?
– Я хотела познакомиться с историей Петербурга, да и вообще ни одна из точек на теннисной карте мира не остается без моего внимания.
–
Обсуждали ли с сестрой возможность
вместе сыграть в Петербурге?
– Спасибо за хорошую мысль! Наше совместное участие в этом турнире – отличная идея!
– Что вы с
Сереной хотите доказать своими постоянными победами на турнирах?
– Абсолютно ничего. Мы просто хотим всегда играть в финалах. А когда это не получается – смотрим их по телевизору (смеется). Я упорно тренируюсь. Но в матчах очень важны эмоции, которые натренировать нельзя. Я стараюсь не стоять на месте и постоянно развиваться.
– Всегда
ли вы в таком хорошем настроении, как на этой пресс-конференции?
– Да, ведь жизнь прекрасна. Давайте будем ей наслаждаться! А эту неделю я проведу с вами, ребята (улыбается).
Уильямс и еще 7 топ-теннисисток, которые устроят шоу на турнире в Петербурге