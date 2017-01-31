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«Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит». Русский футбол и рэп как одно целое

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит». Русский футбол и рэп как одно целое
Источник: «Советский спорт»

Как можно донести мысль с помощью «Спартака», Романа Широкова или Андре Виллаш-Боаша.

Гарри Топор – известный рэпер из Петербурга. Помимо написания и исполнения своих треков, он также участвует в известном баттле Versus. Его поединки на YouTube в общей сложности посмотрели почти 22 миллиона человек. 

avec "Krasava" pour TV

Фото опубликовано Гарри Топор (@meistermakintosh)

Гарри, или Игорь Александров, обожает футбол и болеет за «Зенит», но любовь к игре этим не ограничивается. В его текстах часто можно встретить фамилию какого-нибудь футболиста, тренера, название команды или даже стадиона – он использует их в сравнениях, рифмах или метафорах. Это необычно, а самое главное – понятно. 

Я вижу алый небосвод из окон дома. 
Я не знаю таких добрых слов, как Широков Рома (трек – «Зайки, котятки»)

Отсыл к той самой беседе экс-капитана сборной России с фанатами «Зенита». Фразы «можешь дома сидеть», «черт голимый», «не для тебя играю» стали крылатыми. Есть еще несколько, но написать их нельзя. 

Вырос там, где свежий воздух пахнет будто аммиак, 
От этого кожа людей темнеет, как Обамеянг («Черная магия»)

Никакого расизма, на месте форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Габона мог оказаться любой другой темнокожий игрок, чья фамилия рифмуется с «аммиак». Мамаду Ньянг, например, но Обамеянг поизвестнее будет. 

Виллаш-Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит («Вечера на хуторе близ Дыбенко»)

Здесь говорится о проблеме мигрантов, прибывающих в нашу страну на заработки из-за неблагоприятных условий у себя на родине. Португалец против иностранцев ничего имел, но переживал, что они не дают играть молодым российским футболистам.

Там мяса больше, чем когда «Спартак» в «Лужниках» («Рагнарок»)

В том месте, о котором говорит Гарри, так много мяса, что оно бы не вместилось в стадион красно-белых самый большой в России.

Тут сине-бело-голубой закат и Невская Пальмира наш дом («Поребрик»)

Речь само собой о Петербурге, где небо при закате окрашивается в цвета «Зенита».

Отец на станке, в кресле-каталке дед без пенсии,
А нефтяные бабки покупают Шеву в «Челси» («Реалити-шоу»)

Недовольство неоправданной трате денег Романа Абрамовича на покупку форварда Андрея Шевченко. «Челси» заплатил «Милану» за украинца 43 миллиона евро. По мнению Гарри, их нужно было потратить на поднятие зарплат и пенсий.

Техничен, как Гуллит, взрывоопасен утром,
В ваши уши залетает грузовик с горячим мазутом («Шайтан»)

Свой уровень техники чтения текстов Гарри сравнивает с тем, как ловко и профессионально обращался с мячом чемпион Европы и обладатель Золотого мяча Рууд Гуллит.

Эту фишку заметил канал «Матч ТВ», а именно – шоу «Культ тура». Для программы Гарри попросили написать гимн, который вместе с клипом был представлен в конце декабря. В нем про футбол уже не пару строчек, а каждое слово. Если кто не слышал – сделайте это, трек действительно хорош. А объяснять в нем вряд ли кому-то что-то надо. 



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