Не спешите ЦСКА хоронить! Гончаренко сделал то, что предлагал Карпин

Осенью, когда ЦСКА привычно стал терять очки, казалось, что в спор «Спартака» и «Зенита» за чемпионство красно-синие в этом сезоне уже не вмешаются. Но первые товарищеские матчи армейцев под руководством Виктора Гончаренко дали понять: не все так однозначно.

«Со стороны создается впечатление, что в ЦСКА все устали друг от друга. Это команда, где три-четыре года не появляется новых лиц. Какой выход? Команде нужен новый импульс. Возможно, стоит поменять схему. Например, перейти на 3-5-2», - так обозначил осенью одну из главных проблем ЦСКА и дал вариант ее решения бывший главный тренер «Спартака», а ныне эксперт Валерий Карпин.

Действительно, смена схемы – вполне реальный способ сделать шаг вперед, когда денег на новичков нет, а таланты раскрывать не получается. Глядишь, и новые способности у уже имеющихся в наличии игроков выявить получится. А уж соперников точно озадачишь. Видимо, именно так рассудил Гончаренко: на зимних сборах он наигрывает схему 3-5-2.

Составом, более или менее близким к оптимальному, ЦСКА сыграл два матча - с «Пястом» (2:0) и «Хорсенсом» (4:0). В обоих случаях красно-синие использовали расстановку 3-5-2. И сразу два футболиста сыграли так, словно созданы для этой схемы. Это хозяин правого фланга Марио Фернандес и, что особенно приятно, 18-летний форвард Чалов.

Фернандес часто открывался на линии офсайда и часто смещался в центр. Именно так он забил гол «Хорсенсу». Бразилец - очень скоростной и работоспособный футболист, закрыть весь фланг для него не является проблемой. Любопытный момент: в чемпионате России в активе Марио 113 матчей, 16 голевых передач и лишь один забитый гол. Вполне возможно, что с новой схемой он будет забивать чаще.

Чалов блеснул на позиции второго нападающего. В ряде эпизодов, принимая передачу из глубины, он обострял ситуацию передачей в одно касание. Когда же Чалов сам начинал атаку и отдавал мяч партнеру, то тут же предлагал себя под ответный пас. Во встрече с «Пястом» Чалов после «стенки» с Ионовым мог забить красивый гол, но подвела точность. Но игралось в обоих матчах ему так комфортно, что результативные действия ждать себя не заставили - на его счету два гола, голевая передача и заработанный пенальти. Его связка с вернувшимся в ЦСКА нигерийцем Оланаре может доставить соперникам уйму неприятностей.

И это только первые ласточки. Большие перспективы схема 3-5-2 открывает для Дзагоева и Головина. Оба славятся объемом работы. Совершить более 100 ТТД за матч для них обычное дело. В атаке Дзагоев и Головин могут сыграть нестандартно. Преимущество схемы 3-5-2 в том, что сразу два центральных хавбека могут плести кружева у чужих ворот - опорник и центральные защитники подстрахуют. Несколько лет назад в «Ювентусе», игравшем по данной расстановке, так блистали Погба и Видаль. На протяжении двух сезонов подряд каждый из них набирал более десяти очков по системе «гол+пас» только в серии А. Если Дзагоев и Головин проявят себя, то выиграть от этого может не только ЦСКА, но и сборная России - Станислав Черчесов уже пробовал вариант 3-5-2.

Все армейцы, кроме опорника и трех защитников, у чужой штрафной.

В общем, из имеющегося состава ЦСКА лишь одного игрока сложно представить в схеме 3-5-2. Речь о Тошиче, второе имя которого - нестабильность. Вряд ли серб сможет так же вспахивать правую бровку, как это делает Марио Фернандес, успевая и в атаке, и в обороне. Теоретически, Тошич может сыграть и в центре поля, но там ему нужно будет выиграть конкуренцию у тех же Дзагоева с Головиным. Что непросто.