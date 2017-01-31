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«65-го там не было, баран!» Громкий скандал в битве за плей-офф на Востоке

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Юрзинов
Владимир ЮрзиновИсточник: Photo.khl.ru

В поединке между «Сибирью» и «Куньлунем» нервы сдали сперва у игроков, а потом и у тренеров китайской команды.

Вот так денек в Восточной конференции выдался! Сюрприз на сюрпризе. Массовая драка, мат взбешенного тренера на скамейке. Молчание ягнят… То есть, тьфу, судей.

Ну а главное – резко обострившаяся ситуация в битве за плей-офф.

Начнем по порядку. «Сибирь», не смирившаяся с тем, что оказалась за бортом кубковой восьмерки, сегодня дала дома бой более удачливому «Куньлуню» и сократила разрыв от границы плей-офф в битве с одним из прямых конкурентов на путевку в Кубок Гагарина.

Исход матча решил один-единственный гол, которому рукоплескала вся новосибирская арена. Ну кто еще летом мог подумать, что сибиряки будут так счастливы инфарктной победе над новичком КХЛ «Куньлунем»? А сейчас эта победа для недавнего лидера Востока – как лучик последней надежды.

Самые яркие события в этом матче пришлись, как водится, на концовку. На 53-й минуте бесплодно закончилась очередная атака гостей. Голкипер «Сибири» Тэйлор четко зафиксировал шайбу. Форвард «Куньлуня» оказался от него слишком близко. Его сшибли с ног…

И не успели арбитры и глазом моргнуть, как на площадке уже шла драка «пятерка на пятерку». Досталось больше гостям, не в первый раз уже страдающим в кулачных поединках.

Но в объектив телекамер попал форвард «Куньлуня» Марцинко, который почему-то рвался разобраться с Игнатовичем. Видимо, не мог простить, что сибиряк перед этим нахально натянул свитер на голову Поникаровскому и благодаря этому чисто победил в дуэли, не нанеся ни одного удара!

После драки судьи само собой начали выписывать штрафы. Скажем прямо – не лютовали. Четыре игрока получили по две минуты. После такой потасовки - это мизер.

Однако нервы удержать было нельзя. И взрыв все же последовал – теперь со стороны тренеров «Куньлуня». И телекамеры послушно повернулись на громкий звук. Ну а потом в эфир пошло:

«…твою мать! 65-го не было, баран! Ты баран!»

Все это было сказано в адрес лайнсмена, который подъехал к скамейке китайской команды сообщить, кто из игроков оштрафован. А прозвучала эта яростная тирада из уст главного тренера «Куньлуня» Владимира Юрзинова-младшего.

Между тем, 65-й – это как раз Томаш Марцинко, который на площадке был и рвался в бой. Возможно, что Юрзинов имел в виду, что его игрок не принимал участие в драке? Но на видео видно, что принимал. Более того, больше всех остальных жаждал продолжения.

КХЛ затем разместила видео у себя на сайте. Спасибо лиге за честность и непредвзятость.

Вот только судьи на этот раз оказались к тренеру более лояльны. И никакого наказания в адрес Юрзинова не последовало.

Это, честно говоря, странно. Потому что, к примеру, наставник «Торпедо» Петерис Скудра за подобный нервный срыв был недавно удален до конца матча. И сейчас отбывает дисквалификацию.

Интересно, внесут ли арбитры запись об этом инциденте в итоговый протокол?

И если нет – как поступит КХЛ? Будет опираться на мнение арбитров или на видеозапись, размещенную на своем же официальном сайте?

Ждем вердикта!

А пока сообщаем, что одновременно с «Куньлунем» очки потерял и идущий на восьмой строчке в таблице Востока «Адмирал».

Уж казалось бы в поединке с «Кузней» дальневосточники очки должны были брать железно. У них и команда сильнее, и баллы позарез нужны!

Да «моряки» и вели в счете еще за семь секунд до сирены! Но потом пропустили шайбу и проиграли матч по буллитам, лишившись сразу двух гарантированных очков.

Итак, после 55 матчей у «Куньлуня» 80 баллов, у «Адмирала» - 79, у «Сибири» - 76.

И шансы Андрея Скабелки вырвать путевку в плей-офф у кого-то из соседей резко возросли! Наверное, поэтому он и после драки не матерился. А наблюдал за потасовкой с легкой ироничной улыбкой.

Матч

Сибирь - Куньлунь Ред Стар - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Санников (Кемппайнен, Шалунов), 28:17 (1:0).

Место и дата

31 января 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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