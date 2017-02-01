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Доминика Цибулкова: Не общались с Шараповой до дисквалификации. Не будем и после

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Доминика Цибулкова: Не общались с Шараповой до дисквалификации. Не будем и после
Источник: «Советский спорт»

Победительница Итогового-2016 Доминика Цибулкова мечтает о таком турнире в Петербурге и продолжает не любить Марию Шарапову.

«Не отказываюсь от своих слов о том, что Шарапова высокомерная»

– Вы вылетели с турнира в Австралии на первой неделе. Соскучились по теннису?
– Мне было полезно взять недельный отпуск после вылета с Australian Open. Почти всю неделю я отдыхала, тренировалась совсем немного.

– В прошлом году вы приезжали в Петербург 56-й ракеткой мира, а сейчас вы один из фаворитов. С чем связан ваш прогресс в 2016-м?
– Я очень упорно работала, мы улучшили многие компоненты игры. Я хотела вернуться на тот уровень, который был у меня до травмы. Думаю, что мне помогла и работа с психологом.

– Не изменилась ли ваша позиция по отношению к Марии Шараповой? Вы называли ее высокомерной.
– Я сказала то, что хотела сказать. Я не отказываюсь от своих слов.

– Как вы относитесь к ее возвращению и что скажете, когда встретите ее первый раз?
– Я думаю, ничего. Мы не общались до ее дисквалификации. Думаю, не будем начинать и после. Она возвращается – это факт. Больше не могу ничего сказать об этом.

– Не будете ли бойкотировать выступление против россиян, как это делают иностранные биатлонисты?
– Я ничего не знаю про биатлонистов. Не знаю, что эти ребята предпринимают (смеется).

– Как на вас повлияла ваша победа на Итоговом турнире года WTA?
– Это крупнейшая победа в моей карьере. Мы давно всех знаем в туре, но сейчас я стала тем игроком, которого все хотят победить. Я впервые в таком амплуа, а чтобы удержаться в нем, мне надо улучшать свою игру по всем компонентам.

– Вы не самый высокий игрок в туре, но ваши удары очень мощные. Как вы этого достигли?
– Я вкладываюсь в каждый удар, это моя фишка и визитная карточка.

«Петербург может конкурировать с Сингапуром»

– Сейчас вы пятая ракетка мира. Думаете о том, что можете стать первой?
– У меня нет больших целей вроде первого места в рейтинге или победы на турнире Большого шлема. Я ставлю цели скромнее и шаг за шагом иду к ним. А в рейтинге ситуация меняется каждый день.

– Вы второй раз в Петербурге. Почему вернулись сюда?
– Мне очень понравился турнир в прошлом году! Я очень люблю его, и вообще мне нравятся турниры в закрытых помещениях. В прошлом году я выиграла три таких соревнования, и первый из них – в Москве. Это о чем-то говорит! Мне нравится Петербург и место, где проходит турнир. Я рада вернуться сюда. Это действительно сложный турнир: четверо из топ-10 – невероятно для такого статуса. Призовые здесь тоже больше, чем на многих крупных турнирах.

– Петербург может принять Итоговый чемпионат.
– Было бы великолепно, если бы его проводили здесь! Для меня это особенно хорошо: мне лететь всего два часа! (смеется) Я знаю, что организаторы St Petersburg Ladies Trophy проделывают отличную работу: отели, место проведения. Думаю, Петербург может составить конкуренцию Сингапуру!

– У вас была свадьба сразу после Уимблдона, но времени не хватило даже на медовый месяц. Успели провести его в короткое межсезонье?
– После Итогового у меня были небольшие каникулы, но они прошли очень быстро! Это было маленькое безумие: из Сингапура я поехала домой, провела там один день, потом чуть отдохнула в отпуске. А после уже нужно было возвращаться к тренировкам. Но это жизнь спортсмена, я не жалуюсь.

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