Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 1Копенгаген
Баскетбол  Локомотив8 : 6Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия6 : 2Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиола: Фернандиньо хороший парень, он не агрессивный игрок

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии
Хосеп Гвардиола
Хосеп ГвардиолаИсточник: ФК «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а также защитник «горожан» Николас Отаменди, пообщались с представителями СМИ в преддверии матча против «Вест Хэма».

Первым делом испанский специалист сообщил собравшимся, что форвард «горожан» Серхио Агуэро готов к завтрашней игре, а также высказался о роли бразильского полузащитника Фернандиньо.

– Серхио тренируется в общей группе, – поведал наставник «Сити». – Он готов выйти на поле. Фернандиньо? Очень рад, что он вернулся. Нашей команде было очень тяжело без этого игрока.

Один из журналистов спросил Гвардиолу, считает ли он бразильского полузащитника, который в этом сезоне получил третью красную карточку, агрессивным игроком.

– Не согласен с вами. Да, он жесткий игрок, но при этом он умеет показывать силу. Фернандиньо – один из лучших, которых я когда-либо встречал. Когда ты хороший парень за пределами футбола, то и на поле ты будешь показывать хорошую игру.

Да, многое было сказано после матча с «Челси», но он получил заслуженное наказание и с этим никто не собирался спорить. Но, повторюсь, я не считаю Фернандиньо агрессивным футболистом, – сказал Гвардиола.

Петар Шмейхель: У «Сити» много проблем, а многие игроки недовольны работой Гвардиолы

Сегодня закрывается трансферное окно в Европе. В связи с этим Хосепа спросили, стоит ли ждать новых игроков.

– Нет, –  ответил Гвардиола, – поскольку я доволен тем составом, что у меня есть. В дни матчей я вынужден оставлять позади трех-четырех игроков, зачем приобретать новых? Другой вопрос, если кто-то из футболистов покинет клуб, но сегодня, в последний день трансферного окна, я доволен нашей командой, – сказал Гвардиола.

«У Гвардиолы и «Юнайтед» одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»

В связи с недавними событиями на матче 20-го тура Примеры между «Бетисом» и «Барселоной», испанского тренера попросили рассказать о своем отношении к введению видеоповторов.

– Мне нравится эта идея, и я это поддерживаю. На мой взгляд, мы должны помочь судьям, – сказал Хосеп.

Защитник «Сити» Николас Отаменди выразил мнение, что его партнеры должны забыть об игре с «Вест Хэмом» в первом круге, которая завершилась победой «горожан» (3:1).

– Сейчас мы должны сконцентрироваться на работе, – говорит аргентинец. – Тот матч уже не имеет никакого значения. Надеюсь, завтра нам удастся одержать победу, но я уверен, что «Вест Хэм» будет играть лучше, чем обычно, – сказал Отаменди.

«Гвардиола от таких ошибок может просто застрелиться». Эксперты – об игре «Сити»

Также защитник высказался о проблемах своей команды.

– В каждом матче мы создаем немало моментов. Иногда у нас получается реализовать все шансы, а в некоторых случаях мы забиваем лишь один гол. Мы должны набраться терпения, и выполнять установки тренера, как это было, например, в первой игре с «Вест Хэмом». К тому же, нам не хватает эффективности, особенно это касается игры в обороне. Но мы надеемся улучшить свою игру и добиться поставленных целей, – заключил аргентинец.

Матч

Вест Хэм - Манчестер Сити

Место и дата

01 февраля 22:45, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Н'Голо Канте: Мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится «Ливерпуль»Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ливерпулем» в рамках 23-го тура АПЛ.«Зенит» хочет оформить трансфер Ивановича сегодня, чтобы успеть заявить его сегодняПродолжаются переговоры по поводу перехода защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенита». Британским СМИ стали известны новые подробности.«Флитвуд» арендовал Брэннагана у «Ливерпуля»Полузащитник «Ливерпуля» Кэмерон Брэннаган перешел в «Флитвуд» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «красных».Тьерри Анри: Для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, который ныне является экспертом телеканала Sky Sports и тренирует сборную Бельгии, высказался о возможно переезде форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в Премьер-лигу.Бранислав Иванович: Доволен, что нахожусь в Петербурге. Посмотрим, чем все закончитсяЗащитник «Челси» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург.О переходе Ивановича в «Зенит» могут сообщить завтраЗащитник «Челси» Бранислав Иванович может в ближайшее время стать игроком «Зенита». Не исключено, что об этом объявят уже завтра.«Олимпиакос» арендовал Паредеса у «Уотфорда»Защитник «Уотфорда» Хуан Карлос Паредес перешел в «Олимпиакос» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.Петер Шмейхель: У «Сити» много проблем, а многие игроки недовольны работой ГвардиолыПетар Шмейхель, бывший голкипер «Манчестер Юнайтед», отец вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля, высказался об игре «красных дьяволов» под руководством Жозе Моуринью, а также оценил положение «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.Жозе Моуринью: Руни остается в «МЮ»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.Луис Гарсия: Хендерсон многому научился у Стивена ДжеррардаБывший нападающий «Ливерпуля» Луис Гарсия оценил игру капитана «красных» Джордана Хендерсона, а также выразил мнение, что полузащитник многое перенял у экс-футболиста мерсисайдской команды Стивена Джеррарда.Тьерри Анри: Нужно уважать решение Пайе, мы же не знаем, что у него в головеБывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал переход полузащитника Димитри Пайе из «Вест Хэма» в «Марсель».Иванович прилетел в Петербург для переговоров с «Зенитом»32-летний защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в Петербург, где должен подписать контракт с «Зенитом».Луис Гарсия: Не вижу причин, почему Джеррард не сможет стать главным тренером «Ливерпуля»Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Гарсия выразил мнение, что в ближайшем будущем экс-капитан «красных» Стивен Джеррард возглавит команду.Владимир Стогниенко: «Тоттенхэм» недавно показал, что «Челси» еще можно обыгрыватьРоссийский комментатор Владимир Стониенко дал прогноз на центральный матч 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси».«Барнсли» арендовал австралийского защитника Элдера у «Лестера»Защитник Каллум Элдер арендован «Барнсли» у «Лестера». Об этом сообщает официальный сайт «Барнсли».Леонардо Бонуччи: Трудно сказать нет ГвардиолеЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что ему было непросто отказаться от предложения «Манчестер Сити».Защитник «КПР» проходит медобследование в «Локомотиве»?Как сообщает Sky Sports, защитник английского «КПР» Стивен Колкер находится в Москве и проходит медобследование в «Локомотиве».Бьябьяни отказался переходить в «Челси»Француз, ранее выступавший за «Кьево», «Парму» и «Сампдорию», в этом сезоне практически не играет за «Интер», проведя всего три матча во всех турнирах.«Арсенал» избавился от двоих игроковЛондонский «Арсенал» в последний день зимнего трансферного окна отдал в аренду двух молодых футболистов.Иванович отправится в Испанию для подписания контракта с «Зенитом»32-летний защитник «Челси» Бранислав Иванович полетит в Испанию на тренировочный сбор «Зенита», где подпишет контракт с петербургским клубом.
Главные новости
Биатлон
Мартен Фуркад: Не забудьте про один из главных трофеев Логинова – 2 года за ЭПО!
Футбол
«Зенит» хочет оформить трансфер Ивановича сегодня, чтобы успеть заявить его сегодня
Футбол
Тьерри Анри: Для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»
Футбол
Бранислав Иванович: Доволен, что нахожусь в Петербурге. Посмотрим, чем все закончится
Футбол
О переходе Ивановича в «Зенит» могут сообщить завтра
Футбол
Официально: «Анжи» расторг контракт с Обертаном
Биатлон
СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене
Футбол
«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
Фигурное катание
Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали
Футбол
Петер Шмейхель: У «Сити» много проблем, а многие игроки недовольны работой Гвардиолы
все новости
Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Фернандиньо
Фернандиньовсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Николас Отаменди
Николас Отамендивсе новости
Серхио Агуэро
Серхио Агуэровсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости