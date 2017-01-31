Хосеп Гвардиола: Фернандиньо хороший парень, он не агрессивный игрок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а также защитник «горожан» Николас Отаменди, пообщались с представителями СМИ в преддверии матча против «Вест Хэма».

Первым делом испанский специалист сообщил собравшимся, что форвард «горожан» Серхио Агуэро готов к завтрашней игре, а также высказался о роли бразильского полузащитника Фернандиньо.

– Серхио тренируется в общей группе, – поведал наставник «Сити». – Он готов выйти на поле. Фернандиньо? Очень рад, что он вернулся. Нашей команде было очень тяжело без этого игрока.

Один из журналистов спросил Гвардиолу, считает ли он бразильского полузащитника, который в этом сезоне получил третью красную карточку, агрессивным игроком.

– Не согласен с вами. Да, он жесткий игрок, но при этом он умеет показывать силу. Фернандиньо – один из лучших, которых я когда-либо встречал. Когда ты хороший парень за пределами футбола, то и на поле ты будешь показывать хорошую игру.

Да, многое было сказано после матча с «Челси», но он получил заслуженное наказание и с этим никто не собирался спорить. Но, повторюсь, я не считаю Фернандиньо агрессивным футболистом, – сказал Гвардиола.

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Сегодня закрывается трансферное окно в Европе. В связи с этим Хосепа спросили, стоит ли ждать новых игроков.

– Нет, – ответил Гвардиола, – поскольку я доволен тем составом, что у меня есть. В дни матчей я вынужден оставлять позади трех-четырех игроков, зачем приобретать новых? Другой вопрос, если кто-то из футболистов покинет клуб, но сегодня, в последний день трансферного окна, я доволен нашей командой, – сказал Гвардиола.

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В связи с недавними событиями на матче 20-го тура Примеры между «Бетисом» и «Барселоной», испанского тренера попросили рассказать о своем отношении к введению видеоповторов.

– Мне нравится эта идея, и я это поддерживаю. На мой взгляд, мы должны помочь судьям, – сказал Хосеп.

Защитник «Сити» Николас Отаменди выразил мнение, что его партнеры должны забыть об игре с «Вест Хэмом» в первом круге, которая завершилась победой «горожан» (3:1).

– Сейчас мы должны сконцентрироваться на работе, – говорит аргентинец. – Тот матч уже не имеет никакого значения. Надеюсь, завтра нам удастся одержать победу, но я уверен, что «Вест Хэм» будет играть лучше, чем обычно, – сказал Отаменди.

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Также защитник высказался о проблемах своей команды.

– В каждом матче мы создаем немало моментов. Иногда у нас получается реализовать все шансы, а в некоторых случаях мы забиваем лишь один гол. Мы должны набраться терпения, и выполнять установки тренера, как это было, например, в первой игре с «Вест Хэмом». К тому же, нам не хватает эффективности, особенно это касается игры в обороне. Но мы надеемся улучшить свою игру и добиться поставленных целей, – заключил аргентинец.