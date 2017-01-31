«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»

Красно-белые обыграли представителя датского футбола – «Копенгаген». О кадровых преобразованиях в игре и на бумаге – в репортаже «Советского Спорта».

Стартовый состав «Спартака» не удивил: тренерский штаб теперь меньше экспериментирует и больше наигрывает. Например, атакующую тройку Самедов – Попов – Адриано. Другие позиции в сравнению с осенью – без изменений: по краям Ещенко и Комбаров, в центре полузащиты треугольник Фернандо – Зобнин – Глушаков. Необычным выглядило появление Джикия с первых минут и отсутствие Промеса. Вне заявки на матч остались Кутепов, Кутин, тот же Куинси, Зе Луиш, Боккетти и Таски.



Проникновение

Матч в Абу-Даби стартовал лихо. Лидеры российского и датского чемпионатов поочередно прессинговали друг друга в течение первых десяти минут. Конечно, не без нарушений, но и без опасных моментов.

Принципиально нового в игре «Спартака» мало. Разве что партнеры то и дело запускают Луиса Адриано за мячом. Если раньше таким бегунком был, в основном, Промес, сейчас эти функции могут выполнять и Самедов, и бразильский новобранец. А это означает уход перекоса на фланги в атаке.

Красно-белые частенько разыгрывали стандарты, почти не практикуя навесы. Постоянный перепас у штрафной площади вынуждал тяжелых защитников «Копенгагена» фолить. Москвичи же редко прижимались к воротам, а когда это происходило, оборонцы не терялись. Не верилось, что Джикия – новичок команды: взаимопонимание с Маурисио у него на высоком уровне.

И все вроде бы выглядело прекрасно, но вопросы оставались. В середине первого тайма «Копенгаген» здорово запаковал «Спартак» на своей половине поля, а выйти в контратаку через мелкий пас не получалось. Самедов и Ещенко ошибались чаще остальных, теряя мяч и усиливая преимущество датчан на левом фланге. Но участника 1/16 финала Лиги Европы подводила реализация.

На 30-й минуте Попов получил мяч из глубины, попал в руку защитнику и заработал пенальти. Справедливости ради, Ивелину повезло, ведь явную возможность попасть по воротам он упустил, впустую добежав до лицевой. Но дело было в штрафной площади, и рядом был защитник. К точке подошел Луис Адриано и положил мяч в левый нижний угол. Новичку дали исполнить 11-метровый для укрепления позиций в команде, что хорошо для микроклимата. И, похоже, это указание Массимо.

Спустя 13 минут бесполезного перекатывания мяча уже Комбаров привез пенальти в ворота Реброва, завалив соперника. 1:1 – и короткий вывод в перерыве: пока «Спартак» не слишком хорошо выглядит на флангах. Да, красно-белые быстрее и резче, интереснее и находчивее, но стопроцентных моментов не создано. Говорить о плохой реализации не приходится: тройка нападения попросту редко цепляется за мяч с опаской для оппонента.

Преображение

Во втором тайме Селихов сменил Реброва, Ананидзе – Попова. С выходом грузинского хавбека мяч вблизи штрафной «Копенгагена» стал ходить быстрее, акценты в игре красно-белых явно сместились в середину.

Отличный момент случился на 58-й минуте – в атаке, начатой Самедовым и Ещенко, приняли участие сразу 8 игроков москвичей. При этом и с ответными мерами «Копенгагена» «Спартак» справлялся не всегда. С командой более высокого класса проблем было бы не избежать.

За 25 минут до конца встречи Мельгарехо сменил Луиса Адриано и стал главной ударной силой «Спартака». Неплохо выглядел и появившийся Зуев. Остальные, кажется, слегка «наелись» и помогали свежим силам через раз.

Давление

Квинтэссенция вечера– автогол Окоре в результате тотального прессинга «Спартака» в последние 5 минут игры. Практически навал. Джано черпачком забросил мяч на Давыдова, тот справа прострелил во вратарскую, и 26-й номер соперника срезал снаряд в свои ворота. Не самая убедительная – но все-таки победа.