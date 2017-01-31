Филантроп из Лондона для «Локомотива». Кто такой Стивен Колкер

Защитник английского «КПР» Стивен Колкер прошел медосмотр в «Локомотиве» и в ближайшее время должен подписать контракт с московским клубом. Ожидается, что железнодорожники возьмут 25-летнего игрока в аренду до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.

Воспитанник «Тоттенхэма»

Стивен Колкер родился и вырос в северном Лондоне. Родители отдали парня в академию «Тоттенхэма» в 2007 году, до этого мальчуган гонял мяч в школах попроще. Колкеру прочили большое будущее, и в 2009-м он подписал первый профессиональный контракт.

Тогда же «шпоры» отправили игрока набираться опыта в «Йовил Таун», где за 46 матчей он настолько впечатлил руководство и болельщиков, что получил сразу четыре награды по итогам сезона.

Затем были юношеский Евро-2010, продление контракта с «Тоттенхэмом», аренды в «Бристоль» и «Суонси», а также дебют за родной клуб в дерби против «Арсенала»! Что может быть лучше? Наверное, ничего. Единственное, «Тоттенхэм» был разгромлен со счетом 1:4.

Проведенный в «Суонси» сезон-2011/12 стал для Колкера определяющим. Место в основе команда Гарри Монка молодой англичанин получил сразу, и за 26 встреч в АПЛ отметился одним голом и одной передачей.

По итогам сезона «Тоттенхэм» подписал с Колкером новый 4-летний контракт, и следующий год он провел на «Уайт Харт Лейн» - 18 матчей в чемпионате, два гола и две передачи.

Но летом 2013-го «Тоттенхэм» продал Колкера «Кардиффу», вышедшему в АПЛ. Защитник отыграл от звонка до звонка все 38 матчей чемпионата и получил предложение от «КПР», где тоже стал основным футболистом. Правда, Колкера можно считать «черной меткой» - и «Кардифф», и «КПР» вылетели с ним из премьер-лиги, причем лондонцы в тот сезон пропустили аж 73 мяча.

Правда, делать из Колкера козла отпущения тоже не стоит – играл, как умел. Он высок (191 см), здорово играет головой, при этом довольно быстр и разворотлив.

Имеет игры за «Ливерпуль» Клоппа

Перед сезоном-2015/16 Колкера арендовал «Саутгемптон», но своим в шестой команде Англии защитник не стал. К счастью, выход нашелся быстро. Зимой измученный травмами «Ливерпуль» по личной просьбе Юргена Клоппа взял Колкера в аренду, но за «красных» он провел всего четыре матча и вернулся в «КПР».

Попадал в полицию

Такие истории случаются почему-то только в Англии. Выходя из супермаркета, Колкер не заплатил за сыр. На его беду, рядом дежурила полиция и по звонку с кассы тут же уложила футболиста лицом в землю. Колкер был задержан за кражу сыра и отправлен в ближайший участок, где его почти сразу отпустили. Оказалось, что парень просто забыл оплатить сыр, потеряв его корзине.

Помогает бедным семьям

Колкер занимается благотворительностью. В прошлом году он посетил Сьерра-Леоне – одну из беднейших стран Африки. Сейчас футболист отдает часть своей зарплаты на покупку вещей, продуктов и медикаментов для бедных семей, а также финансирует одну из школ в селе Ла Гберай на севере страны. Собирать деньги Колкеру помогают Гарет Бэйл, Крейг Беллами и несколько других футболистов.