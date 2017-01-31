В стиле Мхитаряна. «Ростов» обыграл «Жилину» благодаря невероятному голу (видео)

«Советский спорт» рассказывает об очередном матче «Ростова» на турецком сборе.

ТРАНСФЕРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ?

С трансферами «Ростова» все предельно ясно. Практически на сто процентов Кристиан Нобоа в «Зенит» не уйдет. По крайне мере, до лета. Питерцы так и не сделали желто-синим предложение, от которого не отказываются, больше ростовчане ждать не могут. Заявка на матч Лиги Европы со «Спартой» закроется в ближайшие сутки.

Что касается подкрепления, то «Ростов» сделал все, чтобы к ним перешел Павел Могилевец, но «Зенит» по каким-то причинам футболиста не отпустил. Тот самый случай, когда ни себе, ни людям. У Мирчи Луческу россиянин вряд ли будет даже игроком ротации, а у Курбана Бердыева полузащитник весь прошлый год ходил в любимчиках и играл, принося команде серьезную пользу.

«ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕКРАЩЕНА ПО ПРОСЬБЕ ТРЕНЕРА «РОСТОВА»

Если против «Спартака» «Жилина» выставила второй состав, то против желто-синих играла основа. Первые 20 минут матча, кстати, можно было наблюдать на клубном канале словаков. Потом – черный экран и пояснение от пресс-службы «Жилины», в котором говорилось: видео исчезло по просьбе тренера россиян.

У Бердыева по-прежнему все секретно. Но разглядеть кое-что удалось.

Например, шикарный гол Полоза. Калачев выступил в роли Ибрагимовича и мастерски навесил с фланга, а форвард скопировал трюк Генриха Мхитаряна и пяткой пробил точно в угол. Не верите? Смотрите сами.

На этом «Ростов» не остановился. Ближе к перерыву Александр Бухаров сделал дубль за три минуты и стал лучшим бомбардиром желто-синих на зимних сборах. Теперь на его счету четыре забитых мяча.

Интересно, что один из мячей нападающий забил после навеса с углового, который исполнил… центральный защитник Гранат. Очередная находка тренерского штаба: левую ногу экс-спартаковца в «Ростове» очень ценят.

Во втором тайме в составе россиян дебютировал Марко Девич, но забить новичок не сумел, ударив в одном из моментов выше ворот. На 67-й минуте «Ростов» пропустил, но мяч «Жилины» так и остался единственным во втором тайме.

«Ростов» – «Жилина» (Словакия) – 3:1 (3:0)

Голы «Ростова»: Полоз, 6 – 1:0, Бухаров, 30 – 2:0, Бухаров, 33 – 3:0

Состав «Ростова»: Медведев, Мевля (Христис, 61), Навас (Скопинцев, 61), Гранат (Сорокин, 61), Калачев (Гашпуйтис, 61), Терентьев, Препелицэ (Нандиньо, 61), Нобоа (Григорьев, 61), Байрамян (Ерохин, 46), Бухаров (Девич, 61), Полоз (Азмун, 61, Ярошенко, 76)