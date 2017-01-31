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Силкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата России

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Силкин
Сергей СилкинИсточник: «Советский спорт»

В ближайшее время на посту главного тренера московского ЦСКА предстоит стартовать Виктору Гончаренко. Этот факт вдохновил «Советский спорт» вспомнить, как начинали свою работу в российском футболе самые успешные наставники, встававшие у руля команд РФПЛ.

Для сравнения мы взяли отрезок в 10 матчей, чтобы отсеять серии из нескольких побед подряд, которые могли бы оказаться случайным стечением обстоятельств. В материале использована статистика портала Transfermarkt, начиная с 2004 года.

10. Андрей Гордеев

Десятую строчку занял нынешний главный тренер команды «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев, который 21 мая 2009 года начал исполнять обязанности наставника подмосковного «Сатурна», сменив на этой должности Гаджи Гаджиева.

Гордеев принял команду, когда она шла на 15-м, предпоследнем, месте в чемпионате России. В 10-ти играх российского первенства клуб набрал 20 очков. За это время «инопланетяне» поднялись в турнирной таблице на семь позиций и практически добралась до зоны еврокубков.

9. Валерий Карпин

В зачет попал первый период тренерской работы Валерия Карпина у руля московского «Спартака», когда он возглавил команду 16 апреля 2009 года после отставки датчанина Микаэля Лаудрупа. Тогда ради тренерской позиции Карпину пришлось поставить под вопрос свой пост генерального директора клуба, а позже и вовсе его покинуть.

20 очков в 10-ти матчах и «Спартак», проваливший старт сезона, с 10-й строчки прыгнул вверх сразу на 7 позиций, закрепившись на третьем месте. Нынешний эксперт телеканала «Матч ТВ» оказался в списке выше Андрея Гордеева, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов команды: +11 у «Спартака» против +10 у «Сатурна».

8. Миодраг Божович

На одно очко больше Карпина с Гордеевым в стартовых 10-ти матчах заработал Миодраг Божович с «Локомотивом».

Черногорский тренер возглавил команду 4 октября 2014 года. В десяти встречах на старте его работы «железнодорожники» заработали 21 очко. Это позволило команде с 9-й строчки передислоцироваться на 5-е место.

Однако, несмотря на весьма успешную работу, век Божовича в «Локо» был недолог. Проработав еще 8 матчей, он вынужден был оставить занимаемый пост. Теперь тренер бьет рекорды в Сербии, где он возглавляет белградский клуб «Партизан».

7. Владимир Федотов

Столько же очков, сколько и Божович у руля «Локомотива», заработал экс-тренер московского «Спартака» Владимир Федотов. Наставник принял команду 1 июня 2006 года.

Тогда красно-белый клуб шел на вором месте. Но даже несмотря на впечатляющий старт при новом главном тренере, своих позиций команда удержать не смогла. «Спартак» по итогам десяти матчей опустился на одну строчку – третье место.

В пользу Федотова по сравнению с Божовичем вновь сыграла разница забитых и пропущенных мячей: +11 против +6.

6. Леонид Кучук

Еще на очко больше на старте своей работы набрал Леонид Кучук. Именно его в итоге и сменил на посту главного тренера «Локомотива» Божович.

Стартовый отрезок выдался для тренера более чем удачным – 22 очка в первых десяти играх и третья позиция – не чета 9-му месту, который команда заняла по итогам предыдущего сезона.

Однако хороший темп Кучук удержать не сумел. В начале следующего сезона коллектив начал распадаться. Главной причиной в прессе называли конфликт ведущих иностранных игроков с главным тренером.

5. Владимир Эштреков

Самый ранний по хронологии результат в нашем рейтинге принадлежит еще одному тренеру московского «Локомотива» Владимиру Эштрекову.

Как и Кучук, в начале своей работы с командой Эштреков сумел добавить в копилку клуба 22 очка. Однако «Локомотив» под его руководством забил на один гол больше, чем при Кучуке.

Эштреков принимал команду, когда она шла на 5-м месте. После десяти игр клуб уже возглавлял турнирную таблицу.

4. Массимо Каррера

Единственный из действующих менеджеров команд РФПЛ, итальянец Массимо Каррера, идет на четвертом месте в нашем списке.

В стартовых для него десяти матчах, не только во главе «Спартака», но и вообще на посту главного тренера, «Спартак» набрал 24 очка.

Как это часто бывает в красно-белом клубе, предыдущего наставника, в данном случае Дмитрия Аленичева, выгнали, когда клуб шел на втором месте. Благодаря работе итальянца «Спартаку» удалось сделать шаг вперед. На данный момент «гладиаторы» возглавляют таблицу первенства России по футболу. Разница мячей в первых десяти матчах «Спартака» при Каррере составляет +9.

3. Лучано Спаллетти

Тройку менеджеров российских клубов с лучим результатом на старте своей работы открывает еще один итальянец – Лучано Спаллетти.

Во главе питерского «Зенита» Спаллетти встал 11 декабря 2009 года. На этом посту он сменил Дика Адвоката. Голландец не достиг поставленных перед ним целей – команда по итогам сезона заняла лишь третье место в чемпионате.

Десятью матчами позже, уже в 2010 году, «Зенит» возглавлял турнирную таблицу с 24-мя очками в зачете и разницей мячей +10.

2. Сергей Силкин

Вряд ли вы ожидали увидеть Сергея Силкина в этом списке, а он взял и взобрался на вторую строчку.

Во главе московского «Динамо» он встал 21 июня 2011 года. Тогда команда шла на четвертом месте. В последующих 10-ти матчах клуб не проиграла ни разу, набрав 24 очка. Это позволило бело-голубым подняться на вторую строчку. Разница забитых и пропущенных мячей и вовсе поражает - +19. «Динамо» громило все на своем пути.

В конце сезона клуб занял вполне приемлемое четвертое место, а в Кубке России – дошел до финала. Однако следующий сезон стартовал неудачно – три подряд поражения. Силкин подал в отставку самостоятельно.

1. Андре Виллаш-Боаш

Лидером этого рейтинга стал молодой португальский тренер Андре Виллаш-Боаш. На посту главного тренера «Зенита» Андре сменил уже упомянутого Лучано Спаллетти в 20 марта 2014 года.

Команда при нем выдала рекордную стартовую серию, набрав 25 очков в десяти матчах. Однако еще более рекордную, хоть и не стартовую серию, показал московский ЦСКА Леонида Слуцкого. Это позволило «армейцам» обойти «Зенит», а потом и вовсе выиграть чемпионат России.

Зико

Кстати, раз уж мы начали разговор с Виктора Гончаренко, грех не вспомнить имя самого успешного тренерского старта в современной истории московского ЦСКА. Его показал отнюдь не нынешний депутат Госдумы Валерий Газзаев, и даже не отправившийся покорять пингвинов в Антарктиду и «аристократов» в Лондон Леонид Слуцкий.

Лучший старт в «армейском» клубе показал легендарный бразилец Зико. В первых десяти матчах при нем команда набрала 19 очков, что позволило красно-синим закрепиться на втором месте. Еще десять матчей спустя Зико был отправлен в отставку.

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