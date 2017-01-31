Европейские горки. Андронов разбирается в причинах неудач баскетбольного ЦСКА

Баскетбольный ЦСКА – самый успешный спортивный клуб современной России. Собственно, команд, добивающихся многого на континентальной арене, у нас наперечет, пальцев одной руки хватит. Оставляя за скобками российское чемпионство, которое ЦСКА упустил лишь два раза на рубеже веков, в активе этой команды есть три титула чемпиона Евролиги, главного баскетбольного соревнования континента среди клубов. ЦСКА – действующий чемпион и бесспорный претендент на победу в текущем сезоне. В последний месяц турнирная поступь москвичей, правда, стала менее уверенной. Попробуем разобраться, почему, заодно поделившись «путевыми заметками» – автор побывал в путешествиях в Белград, Минск и Каунас и наблюдал за всем воочию.

Многие могут считать, что баскетбол в России не популярен в должной мере, но это не так. Свои домашние матчи в Евролиге ЦСКА играет ни много ни мало на современной и удобной арене «Мегаспорт». Как только начал это делать - сразу прибавил в посещаемости. Когда-то хоккеист Евгений Кузнецов, отвечая на вопрос, не обидно ли ему, что молодежные чемпионаты мира в основном проводятся в Северной Америке, ответил собственным вопросом: а что, лучше как в Москве, где на хоккей идут, как на похороны, только родные и близкие? В хоккее нет континентальных турниров уровня Евролиги, так что прямого сравнения не получится, но посещаемость у ЦСКА приличная: на игры с «Реалом» и «Барселоной» в «Мегаспорт» приходило более 11 тысяч зрителей. Домашние матчи Единой лиги ВТБ баскетболисты проводят в маленьком УСК имени Александра Гомельского, но уровень этого турнира до стадии плей-офф не предусматривает серьезного интереса публики. Вообще получается так, что это соревнование - более тренировочного формата для армейцев. И хотя охоту на них пытаются вести (и в отдельно взятом матче вполне имеют шансы на победу) УНИКС, «Химки», «Локомотив-Кубан ь» и «Зенит», все же основным турниром для ЦСКА остается Евролига. В похожей ситуации из ее участников находятся лишь «Црвена Звезда» и «Жальгирис», даже немецкому «Брозе баскетс» в бундеслиге приходится напрягаться сильнее.

За время существования Евролиги в ее современном формате защитить свой титул удалось только двум командам – «Маккаби» и «Олимпиакосу». «Финал четырех» в 2017-м состоится в Стамбуле, и ЦСКА, разумеется, рассчитывает там оказаться. Сейчас армейцы пропустили на первое место «Реал», но в плей-офф (если не случится катастрофы), все равно будут иметь преимущество своей площадки. О ближайшей игре ЦСКА (на выезде против «Фенербахче») и о том, как Стамбул готовится к финалу, мы поговорим ещё с вами отдельно, а в этот раз - о том, как ЦСКА готовится повторить успех израильтян и греков.

Старт в Евролиге-2017 ЦСКА взял уверенный, и первое поражение потерпел только в 7-й игре - от «Дарушшафаки» бывшего тренера российской сборной Дэвида Блатта. Однако под Новый год начались проблемы - сначала ЦСКА проиграл в Москве «Фенербахче», развалившись в овертайме со счетом 4:20, затем попал под старт эмоционального рывка «Црвены Звезды» (7 побед подряд), уже после праздников проиграл в Мадриде «Реалу», а затем - впервые в современной истории Евролиги - уступил и «Жальгирису», в прямом смысле слова поставив Каунас на уши. Можно, наверное, считать, что сейчас уверенности у ЦСКА нет, а можно и полагать, что в октябре-ноябре развилась самоуверенность и теперь команда от нее излечивается. Тут все зависит от того, кто вы - оптимист или пессимист. Я отношу себя к первым.

Приезд ЦСКА на матч в Белград - всегда значительное событие для Сербии. Во-первых, сказывается близость народов, и явное стремление к тому, чтобы считать наши страны братскими. Но это формально касается и УНИКСа. В отличие, от казанцев, у ЦСКА есть Милош Теодосич. Капитан сборной Сербии удостоился персональной встречи в аэропорту «Никола Тесла» от телекамер, которые, правда, проигнорировал. За него отдувался тренер ЦСКА Димитрис Итудис, прилично владеющий сербским. Затем Теодосича персонально, и, мягко говоря, не слишком дружественно, встретили трибуны 18-тысячной «Комбанк-арены».

Именно сербские болельщики и стали главными действующими лицами того вечера. Россия в это время была в трауре после катастрофы над Черным морем ТУ-154, и трибуны почтили память оркестра имени Александрова собственной песней «Tamo daleko». В динамики вывели запись ее исполнения как раз нашим оркестром, а 18 с половиной тысяч болельщиков активно подпевали. Звучало мощно, и, возможно, это несколько смутило разминающихся игроков ЦСКА. Когда стартовала игра - от братства не осталось и следа, Теодосич удостаивался «буканья» каждый раз, когда получал мяч, а тут еще и Итудис не вполне угадал с стартовой пятеркой, сменив ее полностью при счете 0:11. ЦСКА несколько раз подбирался к сопернику близко, но совершал очень много потерь, и никак не справлялся с пик-н-роллами с участием центрового белградцев Кузмича. В итоге 67:78. И первая для «Црвены Звезды» победа над ЦСКА вообще. После матча в армейской раздевалке было шумно. Президент клуба Андрей Ватутин, как и все остальные, остался недоволен разгильдяйской игрой, и не стал скрывать этого от команды. Американский разыгрывающий Аарон Джексон упомянул видеопросмотр в беседе с тренером, и немедленно этот просмотр на следующий день организовал всей команде. В общем, планировавшие новогодний мини-отпуск армейцы отправились в него в испорченном настроении.

Вообще же этот выезд смело можно заносить во все каталоги и путеводители, как однозначно рекомендуемый к посещению. Белград вряд ли интересен с точки зрения достопримечатель ностей, хотя и весьма любопытен. Город будто бы застрял в 90-х, напоминания о бомбардировках будут встречать вас на каждом углу, а на одной из центральных площадей города в те дни как раз готовилась памятная акция. Дом-музей Николы Теслы представляет собой несколько комнат, но оставит в вашей памяти несколько забавных иллюстраций к знакомому с школьной программы параграфу «открытие электричества». Вечерние и утренние пробки способны удивить даже москвичей, зато цены в ресторанах приятно порадуют владельцев кошельков почти любой вместимости. Берите шопский салат, чевапчичи, и не забудьте про национальный сербский напиток - ракию, видов которой более десятка.

Поражение от «Реала» на его площадке - в принципе, не та история, которая должна вызывать тревогу на новогодних каникулах. Мадридский клуб весьма силен, именно он вместе с ЦСКА и «Фенербахче» и составляет тройку главных фаворитов всего турнира. Однако третье поражение подряд все же показало, что проблемы у ЦСКА есть, и Итудису предстоит их решать. Не для нас с вами, а для себя, прежде всего. Травмы, поочередно выбивавшие из строя Нандо де Коло и Милоша Теодосича - нарушили прежде всего организацию игры. Серб, кстати, вполне может скоро отправиться в НБА - он и сам об этом говорит, да и за океаном есть к нему реальный интерес. В частности, в разыгрывающем сейчас очень нуждаются «Кливленд Кавалиерс». Станет ли Милош, не играющий в последнее время из-за проблем с ахиллом, одноклубником Леброна Джеймса? Звучит, должно быть, фантастически, но в спорте случаются и более неочевидные трансферы.

Прямиком из Мадрида раздраженный ЦСКА прибыл в Минск и обильно выместил злость на местных «Цмоки» (100:63). Единственная опасность этого визита была - в прямом смысле слова не отморозить уши, ибо на Минск опустились невиданные морозы, до -35 градусов. Всерьез обсуждать саму игру невозможно, как и большинство матчей Единой лиги ВТБ. Но у этого матча был и особенный окрас - болельщиков ЦСКА на трибунах оказалось едва ли не больше, чем фанатов «Цмоки». Дело не только в новогодних каникулах, а в том, что накануне в Минске играл хоккейный ЦСКА, и многие не отказали себе в удовольствии «пробить двойник». Такое всегда производит впечатление, особенно на хозяев: пару лет назад, в Хельсинки в совершенно провинциальный зал местного «Лоймаа Байзонс», заявилось полтысячи армейских болельщиков, приведших местную (преимущественно флегматичную) публику в экстаз. Почувствовали это и баскетболисты «Цмоки», а игроки ЦСКА еще на разминке недоуменно вертели головами, пытаясь осмыслить - домашний это матч или гостевой.

Взгляд на армейский календарь в Евролиге воскрешает в памяти песенку из мультфильма «Бременские музыканты». «Смех и радость мы приносим людям» - это уже почти девиз БК ЦСКА за последний месяц. В конце января пришел черед радости для «Жальгириса», ранее обыгрывавшего армейцев только в годы выступлений в лиге ВТБ.

В Литве популярна поговорка: у всего мира есть Иисус Христос, а у нас - Арвидас Сабонис. Особенного преувеличения тут нет – «Жальгирис», бесспорно, является главным проектом литовского спорта вообще. «Финал четырех» давно бы состоялся на «Жальгирио Арене», если бы только городу не нужно было платить Евролиге солидный взнос. Накануне матча каунасцы жаловались, что не привыкли ходить на баскетбол по вторникам, но все равно собрали более 9000 зрителей. Антураж не уступал белградскому, и то, что это снова создало проблемы ЦСКА - довольно тревожный признак. На «Финале четырех», куда, как все мы надеемся, армейцы отберутся, атмосфера будет напоминать кипящий котел. И хорошо бы заранее научиться абстрагироваться от пылающих трибун и снимать это давление. Впрочем, до поры каунасский матч не представлял для москвичей больших сложностей, несмотря на яркую игру легионеров Пангоса и Лимы. В середине второй половины при +7 в пользу ЦСКА со скамейки за второй технический фол был удален тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс. Это только придало злости и ответственности команде, ЦСКА попал в настоящие тиски.

Игра в этот вечер была довольно неожиданной по наполнению, лучшими снайперами у российского клуба стали Джеймс Огастин и Кори Хиггинс, что происходит нечасто. Виктор Хряпа до перерыва реализовал дальний бросок, и, видимо, армейцы решили, что и дальше пойдет так же. Не пошло - два дальних броска капитана оказались неточны, а в последней четверти игра ЦСКА (тут уже можно смело писать слово «привычно») развалилась. Это еще одна задачка для Итудиса: даже в последующем победном матче с «Эфесом» в Москве команда сама устроила себе приключения. Ведя по ходу последней десятиминутки 13 очков (и 10 - за две минуты до конца), ЦСКА позволил туркам подтянуться и бросать под сирену трехочковый, который мог бы увести игру в овертайм. Можно вспомнить и финал прошлой Евролиги, где ведя +20 к большому перерыву, армейцы доигрались до овертайма, проиграв последнюю четверть с разницей в 16 очков. Рано или поздно такие неудачные концовки сказываются на результате, что и произошло в Каунасе. И если Димитрис Итудис и бывает в ярости, то скорее всего это и было на пресс-конференци и: «Для нас так проиграть – большой позор. С тем преимуществом, что мы имели, даже дети забрали бы победу. Поэтому всем нам стыдно. За всё – за потери, подборы, атакующие владения».

Самая популярная шутка после матча касалась бывшей звезды литовского баскетбола, а ныне прогрессирующего тренера Ясикявичюса и его помощника Дариуса Масколюнаса. Мол, после изгнания главного со скамейки, свой отрезок ассистент выиграл с разницей в 12 очков, и как это теперь скажется на отношениях в штабе. Говорили об этом с улыбкой, как, собственно, и воспринималось многое в Литве. После визита в Каунас впору вспоминать профессора Преображенского с советом «не читать до обеда советских газет» и уж точно не стоит верить страшным рассказам о нелюбви к россиянам в тех странах, которые мы привычно зовёт Прибалтикой. Возможно, некую напряженность может вызвать любимое отечественными болельщиками использование советской символики, но в целом Каунас очень дружелюбен и приветлив. И ему также есть чем гордиться в кулинарном плане - слово «цеппелины» (что-то вроде картофельных пельменей) прочно поселилось в словарном запасе приехавших в Литву болеть за ЦСКА.

Говоря о проблемах, возникающих у ЦСКА, не стоит забывать, что Димитрис Итудис - еще очень молодой тренер. Да, ему 46 лет, из которых 26 он работает тренером, но до ЦСКА (если не считать 90-е) у него был всего лишь один сезон в турецком «Банвите» в роли главного. Какие-то моменты Итудису приходится постигать на ходу, в его жизни они еще не встречались (вроде испытаний медными трубами после большого успеха), он просто пока не проходил через эту ситуацию. Очевидно, что греку предстоит многое осмыслить и вынести опыт даже из негативных матчей. А также - заглядывая уже в следующий сезон - определить вектор необходимых изменений состава. В командных видах спорта редко удается добиваться стабильного успеха, не внося изменений и обновлений.

Нынешний сезон для ЦСКА примечателен еще и тем, что после него абсолютному большинству российских игроков клуба предстоит сыграть на Евробаскете (в соперниках у нашей сборной Великобритания, Латвия, Турция, Сербия и Бельгия). Последние подобные турниры не приносили российским болельщикам приятных эмоций, но после смены руководства федерации баскетбола и главного тренера сборной - все-таки стоит рассчитывать на место повыше 21-го (в 2013-м), и 17-го (в 2015-м). Еще один провал - и в общественном сознании баскетболисты окажутся где-то рядом с футболистами, над которыми в некоторых СМИ и соцсетях откровенно глумятся.

Что можно сказать совершенно точно: страсти к проявлению самолюбования и гламурной жизни у баскетболистов гораздо меньше. Возможно, они реально знают себе цену. Возможно, работает воспитание и образование. Просто пример: все российские баскетболисты ЦСКА вполне уверенно владеют английским. Мне много раз доводилось быть пассажиром «футбольных рейсов», и баскетбольные сильно отличаются в сторону спокойствия и умиротворенности . Большинство обывателей считают максимумом, на что способны спортсмены - просмотр сериалов и чтение глянцевых журналов. Игроки баскетбольногоЦС КА даже читают книги. Причем совсем не «простую» литературу. Один из них в последнее время вооружен историческим исследованием Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать». Безотносительно политических взглядов и предпочтений - человек низкого интеллектуальног о уровня подобную литературу не смог бы даже удержать в руках. Сравнимый шок когда-то у меня вызвал томик Канта, обнаруженный в руках вратаря футбольной сборной Украины Александра Шовковского...

Следующий матч в Евролиге ЦСКА сыграет на выезде с «Фенербахче». Вряд ли турки, помнящие о поражении в главном матче прошлого баскетбольного сезона от армейцев, удовлетворились победой над ними в Москве. Им есть что доказывать, и себе и сопернику. Но и ЦСКА есть на какие вопросы отвечать. Игрой и результатом. В чем армейцам надо добавить точно - в эмоциях. И в (как кажется со стороны) немного утерянной командной «химии». Возможно, как раз стамбульское испытание - изначально выглядящее даже более сложным, чем любое из 5 предыдущих поражений - и станет для ЦСКА «будильником». Но об этой истории мы поговорим в другой раз.