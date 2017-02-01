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Делай деньги, а остальное все дребедень... Итоги боксерского января

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Делай деньги, а остальное все дребедень... Итоги боксерского января

«Советский спорт» отмечает главных героев и самые значимые события прошедшего месяца на профессиональном ринге.

Событие месяца

Флойд Мэйвезер-младший – Конор Макгрегор

Достаточно бедную программу боев января на протяжении всего месяца щедро украшали вчерашнее лицо мирового бокса Флойд Мэйвезер и нынешний фронтмен UFC Конор Макгрегор.

То, что изначально воспринималось как шутка с элементами взаимных подколов, начинает обретать все более реальные очертания. Самый влиятельный человек в мире смешанных единоборств Дэйна Уайт засыпает 39-летнего американца заманчивыми предложениями, Флойд уже начинает разогревать аудиторию перед предстоящим «мегафайтом», а эпатажный ирландец выразил уверенность в том, что они с Мэйвезером за несколько минут способны заработать миллиард долларов.

Самое смешное и грустное, что это вполне может оказаться правдой. Моду на подобные коммерческие развлечения и единство противоположностей ввел не кто-нибудь, а сам Мохаммед Али. На исходе карьеры, в 1976 году легендарный тяжеловес провел поединок с известным борцом и рестлером Антонио Иноки. А что из этого получилось – вы можете увидеть сами:


Боксер месяца

Эрисланди Лара

Чемпион мира в полусреднем весе 2005 года среди любителей Эрисланди Лара нелегально покинул Кубу вместе со своим более именитым и титулованным соотечественником Гильермо Ригондо. Боксеры были задержаны в Бразилии и возвращены на родину, где их лишили не только всех регалий и государственных наград, но и права на профессию.

Вторая попытка бегства оказалась успешной. Оба стали чемпионами на профессиональном ринге, одержали ряд громких побед, попали в десятку лучших бойцов 2016 года по версии «Советского спорта», но при этом не стали кумирами для американского зрителя. Наученные горьким опытом промоутеры старательно прячут от них своих главных звезд, а судьи ищут малейший повод для того, чтобы «слить» авторитетных, техничных, но непривлекательных в коммерческом отношении кубинцев.

И если феноменальный талант и запас прочности Ригондо пока позволяют «Шакалу» обходиться без поражений, то Лару ограбили уже дважды – в поединках с Полом Уильямсом и Саулем Альваресом.

13 января Эрисланди, владеющий поясом WBA в первом среднем весе, эффектно нокаутировал экс-чемпиона мира Юрия Формана.

Дальнейшие планы Лары пока не вполне ясны, но сам боксер уже не раз выражал готовность перейти в следующую категорию ради встречи с Геннадием Головкиным.

Бой месяца

Джеймс Дигейл – Баду Джек

Яркий и драматичный объединительный бой в суперсреднем весе между британцем Джеймсом Дигейлом и единственным представителем Гамбии в истории олимпийских боксерских турниров (ныне выступающим под шведским флагом) Баду Джеком завершился вничью.

Как обычно и бывает в подобных случаях, результатом выразили недовольство обе стороны, хотя судейский вердикт позволил боксерам остаться при своих. Джек сохранил титул WBC, а Дигейл – пояс IBF.

Этот же поединок заслуживает упоминания и в номинации «курьез месяца». В конце раунда от перчатки Баду пострадал известный рефери Артур Мерканте-младший.


Разочарование месяца

Иммануэл Алим – Евгений Хитров

В программе того же боксерского вечера, проходившего 15 января в Бруклине, неожиданное поражение потерпел Евгений Хитров. Украинский средневес стал одним из главных героев Олимпиды-2012. На лондонском ринге действующий чемпион мира избивал и неоднократно отправлял на настил ринга британца Энтони Огого, однако судьи умудрились отдать победу местному бойцу, чем шокировали даже патриотично настроенных болельщиков и журналистов.

Казалось, прекрасно обученному и обладающему поставленным ударом Хитрову было уготовано безоблачное будущее среди профессионалов. Но последние бои с участием Евгения произвели не самое лучшее впечатление. И вот теперь он споткнулся на американце Иммануэле Алиме, о котором до этого поединка практически никто не знал.

Сериал месяца

Лео Санта Крус  - Карл Фрэмптон

Мексиканец Санта Крус и британец Фрэмптон, что называется, нашли друг друга. В свое время оба боксера крепко испортили себе репутацию, отказавшись выйти на ринг с уже упомянутым выше Гильермо Ригондо.

Но подобные инциденты быстро стираются из памяти фанатов, если не заострять на них внимание. В июле прошлого года Лео и Карл встретились впервые. Многие сочли, что по итогам 12 напряженных раундов чуть лучше был все же Лео, но судьи кивнули в сторону Карла. Такое решение вполне имело право на жизнь, и в начале января журнал The Ring даже признал Фрэмптона боксером 2016 года. Однако по сложившейся традиции эти почести не принесли уроженцу Белфаста ничего хорошего.

Повторный поединок состоялся 28 января в Лас-Вегасе, и на этот раз большинство экспертов сочло, что сильнее был Карл Фрэмптон. Арбитры же «вернули должок» Санта Крусу и в результате третья встреча этих боксеров становится практически неизбежной.

Барахольщик месяца

Деонтей Уайлдер

Пожалуй, чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера стоило бы искренне пожалеть, если бы он сам испытывал хотя бы каплю жалости и сострадания к почитателям своего таланта и остальным любителям бокса.

Американец, наконец, восстановился после разрыва бицепса и ряда других травм, которые оставили его не у дел на долгие месяцы. Но, увы, за время вынужденного простоя сам Уайлдер и ситуация вокруг него нисколько не изменились.

25 февраля Деонтей проведет уже пятую по счету добровольную защиту титула, что является мировым антирекордом. 31-летний нокаутер из штата Алабама упорно не желает встречаться на ринге с достойными соперниками. Сначала команда Уайлдера нашла для титульного поединка хорошо знакомого российским болельщикам Анджея Вавжика.

Деонтей мужественно отбивался от язвительных комментариев в свой адрес, и все же бой сорвался – поляк внезапно провалил допинг-тест. В экстренном порядке чемпиону нашли другого оппонента: им оказался 34-летний Джеральд Вашингтон.

Промоутер Уайлдера отказался от боя с Луисом Ортисом

Этот двухметровый гигант внушительно смотрится на рекламных постерах, он не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения. Но все это перевешивает одна красноречивая деталь его биографии: в прошлом десятилетии Джеральд настойчиво пытался стать звездой… американского футбола.

Бой Аванесяна и соперник для Шафикова. Что смотреть в феврале

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