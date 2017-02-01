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Мины Миньоле. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мины Миньоле. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью
Источник: Reuters

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Челси» в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии.

КОГДА ФУТБОЛ – НЕ ГЛАВНОЕ

Удивительно, но матч между «Ливерпулем» и «Челси» не был главной темой дня. И все из-за того, что 31 января в Англии закрывалось зимнее трансферное окно. Новости, слухи, онлайны, дежурящие на базах команд корреспонденты, отслеживающие любое движение – все это несколько затмило собой собственно футбол.

«Челси» попал было в число главных ньюсмейкеров – СМИ упорно утверждали, что «синие», в январе существенно проредившие свой состав, хотели бы его немного пополнить. Sky Sports утверждал, что лондонцы хотели арендовать у «Интера» французского хавбека Бьябьяни, но тот ответил отказом. А, главное, упорно ходил слух, что «Челси» может за 40 миллионов фунтов приобрести 20-летнего форварда «Селтика» Дембеле. Тот даже прилетал в Лондон. По официальной версии - на плановое медобследование. Однако все ждали информационной бомбы. Но она не разорвалась – вечером Дембеле улетел обратно в Глазго, а потом еще и написал в твиттере, что никуда не уходит.

Были еще вопросы по вратарю Беговичу – тот хотел уйти, и за 10 миллионов фунтов боснийца готов был приобрести «Борнмут». Но «Челси» так и не нашел ему замену – все тот же «Селтик» отклонил два предложения лондонцев продать им голкипера Гордона. В итоге Бегович остался и попал в заявку на матч с «Ливерпулем».

«Ливерпуль», в свою очередь, пытался продать в «Кристал Пэлас» за 20 миллионов фунтов защитника Сако. Вопрос же о приобретении кого-либо не стоял.

МИНЬОЛЕ И ВОРОНЫ

И, такое ощущение, что вся эта суета отвлекла не только болельщиков, но и самих футболистов – настолько невзрачным получился первый тайм. «Ливерпуль», одержавший в январе лишь одну победу в восьми матчах и проигравший до встречи с «Челси» три раза подряд, причем все – на своем поле, выглядел зажатым. Было очевидно, что потерпеть еще одно поражение «красным» ой как не хотелось и этот страх сковывал их.

Сковывали хозяев и игроки «Челси», которые, ничего не давая сделать сопернику, и сами не спешили придумывать что-нибудь этакое. И с забитым голом им откровенно повезло. Безусловно, удар со штрафного у Давида Луиза получился отменным, но вратарь «Ливерпуля» совершил ошибку, за которую нещадно порют еще в школах. Он поставил «стенку» и… отвернулся. Пока бельгиец ловил ворон, Давид Луиз нанес удар.

В перерыве главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп наверняка произнес пламенную речь – мотивировать он умеет. Что-нибудь вроде «отступать некуда, за нами «Энфилд» и река Мерси», «что нам терять, кроме своих цепей», ну и все в таком духе.

КОГДА ДОВОЛЬНЫ ВСЕ

Запала хватило на то, чтобы сравнять счет – неожиданно оборону «Челси» поставил в тупик обычный навес, - но этот порыв быстро иссяк. «Ливерпулю» катастрофически не хватало креатива, и даже долгожданный сенегалец Мане, вернувшийся с Кубка Африки, не стал панацеей. Когда тот вышел на поле, главный тренер «Челси» Антонио Конте снял с игры Виллиана, выпустил Фабрегаса, перестроившись с 3-4-3 на 3-5-2, и Мане растворился в защитных порядках «синих». Главной атакующей комбинацией «Ливерпуля» в этом матче был навес с угла штрафной на дальнюю штангу – для команды Клоппа это совершенно не свойственно.

«Челси» же сыграл, словно по конспектам Клоппа, один из пунктов философии которого гласит, что прессинг – это лучший плеймейкер. И лондонцы методично подлавливали «красных» на ошибках при выходе из обороны, но забить второй гол так и не смогли. Хотя имели прекрасный шанс: Коста не реализовал пенальти, который сам же и заработал – Миньоле отмазался за ошибку в первом тайме. Момент же начался с того, что после перехвата в центре поля Коста дошел до чужой штрафной и поймал на обманном движении Матипа.

Впрочем, судя по поведению тренеров и футболистов после матча, ничья стала приемлемым результатом для обеих команд. «Ливерпуль» не проиграл в матче, где был неубедителен, а «Челси» сохранил отрыв от преследователей.

Матч

Ливерпуль - Челси - 1:1 (0:1)

Голы

Луиз 24 (0:1). Вейналдум 58 (1:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Коутиньо (Мане, 76), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Лаллана (Ориги, 90), Фирмино

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Канте, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Педро, 71), Матич, Коста (Батшуайи, 90)

Незабитые пенальти

Коста (Челси), 78

Предупреждения:

Хендерсон, 45; Милнер, 60 - Виллиан, 80

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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