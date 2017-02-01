Борис Майоров: У «Салавата», не иначе, как запланированный спад

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал сложную ситуацию, в которой оказался уфимский клуб.

«Салават Юлаев» в январе потерпел девять поражений в 11 матчах. И эти неудачи здорово пошатнули положение именитого клуба в турнирной таблице. Пока уфимцы остаются на пятом месте в турнирной таблице, но от пограничной девятой строчке, где сейчас находится «Сибирь» их отделяет всего шесть очков.

А впереди поединки с очень мощными соперниками – СКА, ЦСКА, «Ак Барсом». Набирать турнирные баллы в битвах с ними и так крайне трудно. А тут еще в последнем матче - с «Северсталью» - «Салават» лишился своего последнего козыря. Из-за тяжелой травмы лучшего бомбардира клуба шведа Линуса Умарка распалось ударное звено.

Все это грозит «юлаевцам» уже реальным вылетом из зоны плей-офф, чего с ними ранее в КХЛ никогда не случалось.

- Что же творится с традиционно мощными по составу уфимцами в нынешнем сезоне?

- Не иначе, как запланированный спад, - горько шутит Борис Майоров. - И, аккурат, перед началом плей-офф! А вот в Кубке Гагарина у команды Игоря Захаркина все пойдет по нарастающей. Видимо, так задумано. Мы вот «Спартак» ругаем за серию поражений. А тут уфимцы, у которых состав куда сильнее, всем подряд матчи сливают.

Если говорить более серьезно, то да – есть больные, есть травмированные. Особенно жалко Умарка. Это серьезная потеря. Можно по этим причинам уступить московскому «Динамо» или «Локомотиву». Но проигрывать «Северстали» и «Ладе», терпеть по семь поражений кряду «Салават» все равно не должен. Тут к его тренерам возникают вопросы. Ведь оставшиеся в строю игроки тоже далеко не плохи!

Ясно, что неудачно играет шведский голкипер Никлас Сведберг. Но непонятно, почему оборона «юлаевцев» ему совершенно не помогает. Пропускать регулярно по пять-шесть шайб – не дело. Так у игроков просто руки опустятся. А сейчас не время в психологические ямы попадать.

- На фоне проблем наших именитых восточных клубов очень удачно выступает «Куньлунь», который сейчас находится в зоне плей-офф. Как, созданному с нуля китайскому новичку КХЛ удался такой мощный старт?

- Еще раз напомню, что игроки в составе «Куньлуня» далеко непростые, а очень даже добротные. И это не китайцы, а в основном представители европейских хоккейных держав и североамериканцы . Команда создавалась в кратчайшие сроки, но далеко не из отбросов.

При этом, «Куньлуню» сейчас все в новинку. Команда на адреналине, не обращает внимания на трудности, на свежачка играет. Такие удачные стартовые сезоны – не редкость. Поэтому не надо спешить с дифирамбами. Давайте посмотрим, что с ней будет через год.

Пока же можно сказать, что команда Владимира Юрзинова – очень квалифицированна я, хотя и начала формироваться только в июле, когда остальные наши клубы уже тренировались. При этом я не думаю, что китайский клуб платит своим игрокам бешенные деньги. Но надо понимать, что для легионеров – это еще и площадка, чтобы хорошо зарекомендовать себя в КХЛ. И получить здесь в будущем работу.



