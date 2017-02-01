«Кинул снежок в игрока «Спартака» – купи детям бутсы». Ноу-хау «Томи»

Болельщики "Томи" на матче со "Спартаком" Источник: ФК «Томь»

После ноябрьского матча «Томи» и «Спартака» (0:1) контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Томь». Все из-за того, что фанаты клуба кидали снежки в игроков «Спартака». В итоге «Томь», у которой и так проблемы с деньгами, нашла фаната, который раскаялся в своем поступке. Но не возместил ущерб клубу, а купил бутсы воспитанникам футбольной школы.

Корреспондент «Советского спорта» позвонил гендиректору «Томи» Руслану Киселеву. Он, кстати, до того, как занять руководящую должность в клубе, был делегатом на матчах РФПЛ. И сам записывал в протокол информацию о подобных происшествиях, как со снежками в Томске. И матчи это были нашумевшие.



- Когда болельщики выбегали на поле в Петербурге во время матча «Зенита» с «Динамо», когда в Самаре в Роберто Карлоса швырнули банан с трибун. «Повезло» с матчами, в общем - вспоминает Киселев.

Тогда бананометателя долго искали. Сначала вообще задержали не того…

- Потому что не смогли вычислить метателя из-за размытой картинки с камер наблюдения, - рассказывает Киселев. - Сейчас у нас в Томске на стадионе видеокамеры хорошего качества. К тому же своих фанатов в лицо знаю. И со службой безопасности мы довольно быстро вычислили человека. Найти его было нетрудно.

Снежкометателем оказался 28-летний Алексей Сербин. Его Киселев пригласил к себе на встречу.

Сообщение на клубном сайте о встрече Руслана Киселева и Алексея сербина Источник: ФК «Томь»

- Алексей – адекватный и интеллигентный человек, - охарактеризовал болельщика «Томи» гендиректор клуба. - У нас вообще город высокой культуры. Говорю Алексею: «Ты же не глупый взрослый человек, понимаешь, в какой ситуации клуб. У нас родители большую часть денег платят, чтобы ребятишек на соревнования отправить, елки палки». В общем, надавил на жалость.

Алексей, по словам Киселева, сказал, что «готов понести ответственность и искупить вину». Бутсами. Именно их гендиректор «Томи» предложил купить болельщику мальчишкам из спортшколы.

После этого Алексей пропал на какое-то время. Оказалось, Сербин работает вахтенным методом, уезжает на продолжительный срок из Томска. Вернувшись из командировки, Алексей купил бутсы и пришел в школу «Томи».

- Он принес три пары дорогих бутс. А мы их передали мальчишкам, - говорит гендиректор «Томи», который отмечает, что фанаты томского клуба – «не хулиганистые». - Когда стал гендиректором, у меня была встреча с фанатами. И на первой игре они вывесили баннер со словами «Руслан, добро пожаловать в семью». До сих пор мурашки, когда вспоминаю. Так что мы всегда приветствуем друг друга. Многих знаю…

Корреспонденту «Советского спорта» удалось связаться и с самим Алексеем. Он сейчас тоже на вахте, телефонной связи нет. Зато снега на месторождении под Сургутом, как написал Сербин, хватает. Можно играть в снежки…

- Тогда на матче кидали снежки не для того, чтобы попасть в Реброва или кого-то из игроков «Спартака». Просто хотели отвлечь и тем самым как-то помочь своей команде, - рассказал Сербин. - И потом футболисты, как правило, все равно не отвлекаются на такое. Но я просто поддался эмоциям.

…Бутсы для мальчишек Алексей выбирал ответственно. «Стоимость? Не имеет значения, это всего лишь деньги. Но скажу так: не мелочился и покупал самые дорогие», - признался он.

Алексей считает, что снежки – это безобидная забава:

- Говорить о снежках, когда у нас на стадионах «горят» трибуны, смешно. Тем более мы живем в Сибири – и снежки наша забава еще с детства. Но согласен, что кидать их надо не в футболистов на поле. Буду стараться держать себя в руках.

Да, в руках себя держать все-таки нужно. Потому что случаи попадания снежков в игроков были. Самый известный – тот, что прилетел в голову Владимиру Рыкову. Он, кстати, спокойно отреагировал. Возможно, потому что сам сибиряк.