Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:3, 0:0Макарова
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Теннис  Гаврилова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кинул снежок в игрока «Спартака» – купи детям бутсы». Ноу-хау «Томи»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщики "Томи" на матче со "Спартаком"
Болельщики "Томи" на матче со "Спартаком"Источник: ФК «Томь»

После ноябрьского матча «Томи» и «Спартака» (0:1) контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Томь». Все из-за того, что фанаты клуба кидали снежки в игроков «Спартака». В итоге «Томь», у которой и так проблемы с деньгами, нашла фаната, который раскаялся в своем поступке. Но не возместил ущерб клубу, а купил бутсы воспитанникам футбольной школы.

Корреспондент «Советского спорта» позвонил гендиректору «Томи» Руслану Киселеву. Он, кстати, до того, как занять руководящую должность в клубе, был делегатом на матчах РФПЛ. И сам записывал в протокол информацию о подобных происшествиях, как со снежками в Томске. И матчи это были нашумевшие.

- Когда болельщики выбегали на поле в Петербурге во время матча «Зенита» с «Динамо», когда в Самаре в Роберто Карлоса швырнули банан с трибун. «Повезло» с матчами, в общем - вспоминает Киселев.

Тогда бананометателя долго искали. Сначала вообще задержали не того…

- Потому что не смогли вычислить метателя из-за размытой картинки с камер наблюдения, - рассказывает Киселев. - Сейчас у нас в Томске на стадионе видеокамеры хорошего качества. К тому же своих фанатов в лицо знаю. И со службой безопасности мы довольно быстро вычислили человека. Найти его было нетрудно.

Снежкометателем оказался 28-летний Алексей Сербин. Его Киселев пригласил к себе на встречу.

Сообщение на клубном сайте о встрече Руслана Киселева и Алексея сербина
Сообщение на клубном сайте о встрече Руслана Киселева и Алексея сербинаИсточник: ФК «Томь»

- Алексей – адекватный и интеллигентный человек, - охарактеризовал болельщика «Томи» гендиректор клуба. - У нас вообще город высокой культуры. Говорю Алексею: «Ты же не глупый взрослый человек, понимаешь, в какой ситуации клуб. У нас родители большую часть денег платят, чтобы ребятишек на соревнования отправить, елки палки». В общем, надавил на жалость.

Алексей, по словам Киселева, сказал, что «готов понести ответственность и искупить вину». Бутсами. Именно их гендиректор «Томи» предложил купить болельщику мальчишкам из спортшколы.

После этого Алексей пропал на какое-то время. Оказалось, Сербин работает вахтенным методом, уезжает на продолжительный срок из Томска. Вернувшись из командировки, Алексей купил бутсы и пришел в школу «Томи».

- Он принес три пары дорогих бутс. А мы их передали мальчишкам, - говорит гендиректор «Томи», который отмечает, что фанаты томского клуба – «не хулиганистые». - Когда стал гендиректором, у меня была встреча с фанатами. И на первой игре они вывесили баннер со словами «Руслан, добро пожаловать в семью». До сих пор мурашки, когда вспоминаю. Так что мы всегда приветствуем друг друга. Многих знаю…

Корреспонденту «Советского спорта» удалось связаться и с самим Алексеем. Он сейчас тоже на вахте, телефонной связи нет. Зато снега на месторождении под Сургутом, как написал Сербин, хватает. Можно играть в снежки…

- Тогда на матче кидали снежки не для того, чтобы попасть в Реброва или кого-то из игроков «Спартака». Просто хотели отвлечь и тем самым как-то помочь своей команде, - рассказал Сербин. - И потом футболисты, как правило, все равно не отвлекаются на такое. Но я просто поддался эмоциям.

…Бутсы для мальчишек Алексей выбирал ответственно. «Стоимость? Не имеет значения, это всего лишь деньги. Но скажу так: не мелочился и покупал самые дорогие», - признался он.

Алексей считает, что снежки – это безобидная забава:

- Говорить о снежках, когда у нас на стадионах «горят» трибуны, смешно. Тем более мы живем в Сибири – и снежки наша забава еще с детства. Но согласен, что кидать их надо не в футболистов на поле. Буду стараться держать себя в руках.

Да, в руках себя держать все-таки нужно. Потому что случаи попадания снежков в игроков были. Самый известный – тот, что прилетел в голову Владимиру Рыкову. Он, кстати, спокойно отреагировал. Возможно, потому что сам сибиряк.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на 100%Бывший защитник и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко оценил работу с командой итальянского тренера Массимо Карреры.Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов» перенесен в Ростов-на-ДонуМатч 18-го тура чемпионата России «Томь» — «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» 3 марта.Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛПанченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Силкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата РоссииСилкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата России«Советский спорт» сравнил стартовые отрезки главных тренеров российских клубов.Матч «Спартак» – «Копенгаген» смотрели онлайн более 64 тысяч человекСегодня «Спартак» в контрольном матче на зимних сборах обыграл датский «Копенгаген» (2:1).За «Спартаком» следят даже с вертолетов. Михаил Борзыкин – о победе красно-белыхЗа «Спартаком» следят даже с вертолетов. Михаил Борзыкин – о победе красно-белых«Спартак» завершил первый сбор победой над датским «Копенгагеном» (2:1). «Советский спорт» рассказывает, как это было.«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»Красно-белые обыграли представителя датского футбола – «Копенгаген». О кадровых преобразованиях в игре и на бумаге.«Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит». Русский футбол и рэп как одно целое«Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит». Русский футбол и рэп как одно целоеКак можно донести мысль с помощью «Спартака», Романа Широкова или Андре Виллаш-Боаша.«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матчеТоварищеский матч между «Спартаком» и «Копенгагеном» завершился победой красно-белых. Итоговый счет матча – 2:1.Прямая трансляция матча «Спартак» – «Копенгаген» (видео)Прямая трансляция матча «Спартак» – «Копенгаген» (видео)Во вторник, 31 января московский «Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольную игру с командой «Копенгаген».Сахо в «Спартак» не поедет. Защитника заметили на вокзале в Лондоне (ФОТО)Футболист, на которого претендовал московский клуб приехал в Лондон, чтобы подписать контракт с «Кристал Пэлас»«Спартак» – «Копенгаген». Джикия, Самедов и Луис Адриано выйдут с первых минутГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера определился с составом команды на контрольный матч с «Копенгагеном».«Спартак» может арендовать Сахо, если игрок никуда не перейдет до конца дняПереходить в российский клуб француз не хочет, но, если выбора не останется, готов согласиться на полугодичную арендуМарек Сухи: Это я дал «Спартаку» телефон ЯкинаМарек Сухи: Это я дал «Спартаку» телефон ЯкинаЧешский защитник Марек Сухи рассказал о своем отношении к Валерию Карпину и назвал имя самого талантливого молодого спартаковца.Сегодня клубы РФПЛ проведут 6 контрольных матчейНа сегодня запланированы шесть контрольных матчей клубов российской премьер-лиги.«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Понтус Вернблум: Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака»Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от весеннего отрезка чемпионата России по футболу.«Спартак» vs «Зенит». Кто фаворит в чемпионской гонке?«Спартак» vs «Зенит». Кто фаворит в чемпионской гонке?«ССФ» сравнил «Спартак» и «Зенит» по нескольким важным показателям и выяснил, кто же на самом деле фаворит в гонке за золотом.Андрей Лунев: На верхней строчке в РФПЛ пока не «Зенит», но в мае должно быть наоборотВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о борьбе за чемпионство между петербургским клубом и «Спартаком».
Главные новости
Футбол
«Анжи»: Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игроками
Биатлон
Александр Тихонов: Фуркад как личность для меня больше не существует
Олимпиада
Россия завоевала 19 медалей за три дня Универсиады
Бокс
Владимир Кличко: Я одержим целью в третий раз стать чемпионом мира, нужно совершить еще одно «убийство»
Футбол
Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года
Футбол
Болельщики «Райо Вальекано» протестуют против приглашения в клуб украинца Романа Зозули
Футбол
Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на 100%
Формула-1
Виталий Петров: У меня есть желание выиграть «Ле-Ман»
Биатлон
Виталий Мутко: Логинов отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях
Бокс
Денис Лебедев: В следующий раз я выйду на ринг летом или осенью
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика