Олейник, Бигдаш и Гамзатов — лучшие российские бойцы ММА по итогам января

Прошел первый месяц 2017 года — пора подводить итоги выступления российских бойцов смешанного стиля. Январь обычно не дарит нам крутых суперпоединков и турниры не могут похвастаться сумасшедшими файткардами. Однако, некоторые российские бойцы успели вновь напомнить о себе. «Советский спорт» составил рейтинг лучших бойцов России по итогам января.

1-е место

Алексей Олейник

39-летний спортсмен продолжает удивлять. Он согласился заменить поляка Дамиана Грабовски на турнире UFC Fight Night 103 в поединке против 26-летнего чеха Виктора Пешты.

Бой продлился всего три минуты. Когда, казалось, Пешта владел ситуацией, находясь в партере в выигрышной позиции, Алексей применил прием «удушение Иезикиля» и заставил сдаться чеха.

Таким приемом в UFC никогда никто не одерживал побед и организация это оценила. Олейник получил дополнительный гонорар в размере 50 тысяч долларов за выступление вечера.





«Я просматривал бои соперника и понял, что он плохо защищает шею. Она у него длинная. Он хороший борец, поэтому думал, что его никто не сможет задушить. Я начал прием, дал ему время на то, чтобы он подумал, что ничего не последует, чтобы он расслабился. Я продержал прием секунд 20 и завершил прием. Раньше это был мой любимый удушающий прием. Лет 10-12 назад я всех соперников душил этим приемом. Это длилось три-четыре года, и мои соперники начали изучать этот прием. С тех пор это удушение я не мог выполнить, потому что они его опасались и защищались. Но прошло время и никто давно уже от меня не видел этого, поэтому он сработал», - сказал после боя Олейник.

Теперь российский боец занимает 40-ю строчку мирового рейтинга тяжеловесов, а находящийся на 11-м месте американец Рой Нельсон уже задумался о поединке против «Удава».

2-е место

Виталий Бигдаш

Российский боец Виталий Бигдаш защитил титул чемпиона организации One Championship в среднем весе. В рамках шоу, которое прошло в Джакарте (Индонезия), россиянин по итогам трех раундов единогласным решением судей победил Онга Ла Н Санга.





Эта победа стала для Виталия девятой в карьере и он по-прежнему не знает поражений. Бигдаш является частью клуба «Ахмат» и президент Чеченской республики после боя принял бойца у себя и поблагодарил за отличный поединок.

На данный момент Виталий занимает 46-е место в рейтинге лучших средневесов мира.

3-е место

Шамиль Гамзатов

Российская промоутерская компания ACB в январе провела свой первый турнир на территории США. В рамках шоу выступили двое россиян: Муса Хаманаев свой бой проиграл, а вот Шамиль Гамзатов победил американца Родни Уолеса. Бой был равным и мнения судей разделились.





Кто проиграл?

К сожалению, некоторые российские бойцы не порадовали российских фанатов. Дмитрий Смоляков на турнире UFC Fight Night 103 в первом же раунде проиграл французу Сирилу Аскрену, а Мурад Мачаев сдался во втором раунде после болевого приема на турнире Fight Nights Global. Его соперником был экс-боец UFC бразилец Диего Брандао.