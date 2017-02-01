Овечкин… встал в ворота «Вашингтона», а потом забил исторический гол (видео)

Александр Великий покорил еще одну веху – теперь он взошел на 27-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

Вот отгремели фанфары «Матча звезд» в Лос-Анджелесе, и НХЛ вернулась к привычной рутине. Сразу 14 поединков состоялось минувшей ночью. То есть играли почти все, кроме «Калгари» и «Ванкувера».





«Вашингтон» приехал в Бруклин как лучшая команда лиги. И там потерпел поражение от «Айлендерс». Клуб из Нью-Йорка начал сезон ужасно, но теперь выдал серию из семи матчей, в которых набирала очки. Капитан Джон Таварес прекрасен, это сейчас самый горячий хоккеист лиги. В команде произошла перезагрузка, был уволен тренер. И вот сейчас, судя по всему, «Айлендерс» может заскочить в зону плей-офф – три очка отставания от «Филадельфии», которая идет восьмой, при трех матчах в запасе.

На пятой минуте счет открыл Евгений Кузнецов – лучший у «Вашингтона», Кузя набрал 2 (1+1) очка. У него тоже старт сезона очень не получился, но нужно знать обстоятельства.

«В начале чемпионата у Кузнецова была очень серьезная травма ноги. Если точнее, это связано с голеностопом. Видели бы вы, как Женя надевал коньки – через сильную боль! Он играл через не могу, но оставался в составе. А сейчас здоровье нормализовалось, и наша птица Кузнецов опять летает. Он же катается так, будто орел в небе парит!» - восхищенно говорит популярный комментатор «Матч ТВ», заслуженный тренер страны Сергей Гимаев.

Дальше забивали игроки «Айлендерс», причем третья шайба влетела в ворота «Вашингтона», когда их защищал… Александр Овечкин.





Получилось это так. Голкипер Филип Грубауэр уже отправился на лавку, хоккеисты «Кэпиталз» попытались сделать ничью из счета 1:2. Но защитник Джонни Бойчак подловил шайбу и расстрелял ворота. На последнем рубеже остался Александр Овечкин, но сыграть как Третьяк он не смог.

«Вашингтон» еще нашел силы на последнюю атаку, и Овечкин вложил всю душу в щелчок отчаяния, вогнав шайбу в сетку от синей линии.





Вроде бы гол ничего не решал, но он стал историческим – как это теперь часто бывает с голами Александра Великого.

549-я шайба за карьеру – Овечкин догнал великого Рона Фрэнсиса и занял 27-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Напомним, что в прошлый раз Ови обошел Мишеля Гуле (548).

Но праздник не будет каждый день. Следующая веха для Александра – форвард «Бостона» Джонни Бьюсик (556). Думаем, Овечкин дотянется до него не раньше марта.

«Вашингтон» сохранил лидерство в лиге (72 очка), но теперь в шаге находится «Миннесота» (71), которую тренирует Брюс Будро – бывший наставник «Кэпиталз» и Овечкина. Будет интересно, если «дикари» обойдут «столичных».

«Судьбу матча решила одна ошибка, и ее сделали мы, - сказал тренер «Кэпс» Барри Тротц. – Сделали обрез в своей зоне, и «Айлендерс» этим воспользовались. Тем не менее, думаю, обе команды играли весьма хорошо. И эту ошибку мог совершить кто угодно».