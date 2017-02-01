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Момент истины для Захаркина

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Момент истины для Захаркина

Сегодня в Уфе терпящий бедствие «Салават Юлаев» встретится с лидером чемпионата СКА.

Серия из семи поражений накалила ситуацию в лагере уфимцев до предела. Наставнику «Салавата» Игорю Захаркину не позавидуешь. Хромает на четыре ноги вратарская бригада, нападающие не помогают защитникам, в подавляющем своем большинстве заточенным под атаку. А тут команду накрыла волна травм. В Ярославле сломал ногу Умарк и выбыл до конца регулярного чемпионата. А, может, и сезона. Ведь теперь никто не даст стопроцентных гарантий попадания «Салавата» в плей-офф.

Распалось ударное звено – в лазарете Хартикайнен, вчера первую тренировку провел центрфорвард Мертл. Вся надежда на молодых – Капризова и Воробьева, на опыт капитана Григоренко.

В кулуарах пошли разговоры о скорой отставке Захаркина. Его и раньше хотели заменить на Анатолия Емелина (провести обратную рокировку), но тот отказался. В новые главные тренеры «СЮ» сватают Железного Майка - Кинэна. В тандеме с плоть от плоти уфимской Игорем Кравчуком, кавалером всех олимпийских наград. Этакий ярославский вариант 2014 года, когда «Локомотив» перед олимпийской паузой поменял Петра Воробьева на канадца Дэйва Кинга, пробился в плей-офф, где снял скальпы с фаворитов – чемпионского «Динамо» Олега Знарка и грезящего чемпионством (да так до него и не добравшегося) СКА.

До паузы на Евротур «Салавату» осталось сыграть с армейцами – Питера и Москвы, бывшими командами Захаркина. Которые могут отправить его в отставку.

Недавно в уфимском телеэфире главный тренер рассказал о разногласиях с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом. Отсюда растут ноги у слуха о приходе в «Салават» Кирилла Фастовского, занимающего аналогичный пост в «Сибири».

Помнится, уже в первом сезоне работы в Уфе (в 2009/10) Захаркин разругался с генменеджером Олегом Гроссом. Дежавю.

Проиграв в Нижнекамске 0:1, Игорь Владимирович поздравил наставника «Нефтехимика» Андрея Назарова с приобретением классного вратаря, посетовав: «Мы очень долго думали». Речь об Андрее Карееве из «Кузни».

Конечно, Сведберга лихорадит, его сменщик Гаврилов после взлета спустился на свой прежний, весьма невысокий уровень.

Сегодня «Уфа-Арена» будет встречать Прохоркина, который в прошлом сезоне расцвел в творческой лаборатории Захаркина после года опалы в ЦСКА Дмитрия Квартальнова. Прохоркин прибыл в Уфу не с пустым багажом, а с дублем в предыдущем матче против «Трактора», первым в форме СКА. Увы, это лишь редкий проблеск в блеклой игре одного из самых талантливых нападающих нового поколения, ушедшего в тень Дацюка, Шипачева, Коскиранты.

Реально ли было сохранить Прохоркина в Уфе? Пусть Вайсфельд ответит.

Питерские армейцы прибыли в столицу Башкирии во всеоружии, с вернувшимся из Америки Дацюком, залечившим ушиб Шипачевым…

Чем им ответят герои МЧМ-2017 Капризов и Воробьев? Какие сюрпризы приготовил лидеру Захаркин, так мечтавший после августовского разгрома в Питере 1:7 вновь сразиться с базовым клубом сборной?

Матч

Салават Юлаев - СКА

Место и дата

01 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


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