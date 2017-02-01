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Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Ростов»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак» завершил первый сбор

В не самом зрелищном и содержательном матче «Спартак» обыграл датский «Копенгаген» (2:1). Вновь с первых минут вышли новички. Адриано, несмотря на гол с пенальти, выглядел хуже, чем несколько дней назад в спарринге с дублем «Жилины». Самедов затерялся – минимум обострений. Хороших оценок заслужили только Джикия и Селихов. В обороне «Спартак» действовал четче, чем в атаке. Особенно понравился комбинационный стиль – даже когда датчане прессинговали, красно-белые не выносили мяч, а старались через короткий и средний пас выйти в атаку.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Прессинговал не только «Копенгаген». Оманский рефери показал шесть желтых карточек, что удивительно для тренировочного матча. Хотя судейство на сборах – это отдельная тема. «Амкар» и «Уфа» столкнулись кое с чем более диким.

Первый сбор «Спартака» завершен. Массимо Каррера остался доволен. Игроки получили три выходных дня, после чего соберутся вновь и отправятся на второй сбор в Испанию, где сейчас гостит почти вся премьер-лига.


За «Спартаком» следят даже с вертолетов. Михаил Борзыкин – о победе красно-белых

«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»

Прямую трансляцию на Youtube-канале «Спартака» смотрели до 64 тысяч человек. Это новый рекорд для российских клубов.

Сверхсекретный «Ростов»

Курбан Бердыев – выдающийся специалист. Но его стиль работы в режиме строжайшей секретности, граничащей с паранойей, все больше раздражает. Прямые трансляции межсезонных спаррингов сейчас организуют почти все клубы премьер-лиги. Даже те, кто беден, скучен и по большому счету никому не нужен. Транслируют. Пусть даже для аудитории в 200 человек. Смотрите, все для вас.


Фото: официальный сайт «Ростова»

И только «Ростов» стараниями главного тренера остается самым закрытым клубом премьер-лиги. А теперь Бердыев пошел еще дальше. Если раньше он запрещал трансляции своему клубу, то теперь запрещает другим. Накануне ростовчане встречались с «Жилиной». Игру можно было смотреть на канале словаков. Но только минут 20. Потом по просьбе Курбана Бекиевича трансляцию прервали. Это как, нормально? Можно подумать, только «Ростову» есть что скрывать.

Что тут скажешь… Жить в прошлом веке никому не запретишь.

В стиле Мхитаряна. «Ростов» обыграл «Жилину» благодаря невероятному голу (видео)

Вчера состоялось еще несколько контрольных матчей. «Терек» уступил македонским «Работничкам» (0:2). И этот матч транслировался в прямом эфире. «Оренбург» днем обыграл молдавскую «Зарю» (2:1), а вечером – болгарский клуб «Дунав» (1:0). Вторая игра транслировалась в прямом эфире. А «Томь» взяла верх над хорватским «Сплитом» (1:0). Этот матч не транслировался. Зато томичи оперативно смонтировали обзор.


Очередной матч «Зенита»

Накануне питерцы провели две тренировки – в общем, полный набор, нет смысла повторяться. А сегодня сыграют с норвежским «Оддом». Федеральный телеканал «Матч ТВ» не смог пройти мимо такого грандиозного события – 18.30 (мск), прямой эфир.

А вот, собственно, как футболисты «Зенита» тренируются.


А вот чем они питаются.


«Даже подумал – новый игрок приехал». Прекрасно!

И все остальные

Несколько новостей из стана ЦСКА. Во-первых, Василий Березуцкий и Оланаре занимаются в общей группе. А Витиньо и Тошич присоединятся к ней только на третьем сборе. Во-вторых, и это бесконечно грустная новость, Траоре, этот безоговорочный лидер и идейный вдохновитель атаки, покинул расположение команды. ЦСКА достиг договоренности с «Монако» о досрочном прекращении аренды. Теперь Ласина будет радовать болельщиков хихонского «Спортинга».


Фото: официальный сайт ЦСКА

«Локомотив», кажется, приобрел Колкера, центрального защитника «КПР». Президент железнодорожников Илья Геркус так прокомментировал эту информацию.

– Не могу пока подтвердить информацию по Колкеру, пока имя нового игрока предпочли бы не раскрывать. Новый игрок прошел медосмотр, намерены подписать послезавтра. На сегодняшний момент контракт не подписан. Тот, который прошел медосмотр, – центральный защитник. У нас еще будут трансферы, несколько качественных интересных игроков.


Новый центральный защитник в «Локомотиве». Что это значит?

А у «Краснодара» в Марбелье, по-видимому, все хорошо. Умеют же снимать так, чтобы было завидно!


Ближайшие матчи

01.02. «Зенит» – «Одд», Норвегия
02.02. «Крылья Советов» – «Железничар», Босния
02.02. «Локомотив» – «Адмира Ваккер», Австрия
02.02. «Уфа» – «Левски», Болгария
02.02. «Анжи» – «Ботев», Болгария
02.02. ЦСКА – «Виктория», Чехия
03.02. «Томь» – «Шинник»
03.02. «Терек» – «Брно», Чехия
03.02. «Краснодар» – «Видеотон», Венгрия
03.02. «Зенит» – «Спарта», Чехия
03.02. «Ростов» – «Локомотив», Болгария
03.02. «Локомотив» – «Видеотон», Венгрия

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Михаил Борзыкин
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