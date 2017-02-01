Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:3, 0:0Макарова
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Теннис  Гаврилова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Список держали в строжайшем секрете». Правда о том, как составляли топ-100 НХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Список держали в строжайшем секрете». Правда о том, как составляли топ-100 НХЛ
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Обозреватель «Советского спорта» беседует с Игорем Куперманом, участвовавшим в составлении списка «100 величайших игроков в истории НХЛ».

НХЛ назвала «100 величайших игроков в истории» во время звездного уик-энда в Лос-Анджелесе, и этот список вызвал колоссальный резонанс. А что стояло за этим историческим документом? Подробностями делится известный хоккейный эксперт и журналист Игорь Куперман, работавший в НХЛ и сборной России на Кубке мира и Олимпиаде.

ШОРТ-ЛИСТ ИЗ 260 ИГРОКОВ

– Готов дать интервью с одним условием – если Кевина Даллмэна включат в «100 величайших игроков в истории КХЛ», – улыбнулся Куперман, намекая на свежую колонку Сергея Микулика в «Советском спорте».

Наши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея Микулика

– Расскажите, как вы начали работу над созданием энхаэловской сотни.
– В конце прошлого лета мне позвонил вице-президент НХЛ по связям с общественностью. Мы давно знакомы, и он спросил, интересно ли мне будет участвовать в составлении такого списка. Я такого не ожидал, это как на голову свалилось. И конечно, согласился.

Через какое-то время мне пришло личное письмо от комиссара НХЛ Гари Бэттмана, в котором он поздравлял меня с включением в комиссию, вкратце объяснив критерии, как выбирались эксперты.

А еще был приложен шорт-лист, куда по определенным критериям попали более 260 хоккеистов. Причем по каждому игроку в дополнительном файле была приведена его подробная биография. То есть не просто фамилия в строку, а настоящее досье.

Я к этому делу отнесся очень серьезно. Почти всех игроков сам знал. Очень многих видел в деле и с ними общался – все-таки больше четверти века живу в Канаде. Но список штудировал три недели и в итоге указал сотню хоккеистов. Нужно было заштриховать кружочек напротив каждой фамилии.

Интересно, что некоторые известные игроки были в этом списке пропущены – только по той причине, что они не подходили под указанные критерии. Например, надо было забить 500 голов или завоевать несколько индивидуальных призов. Парочку хоккеистов я вписал от руки. После чего в соответствии с инструкциями, которые мне дали, я отправил заполненный список не в НХЛ, а в одну из самых престижных компаний в мире по бухучету. Лига это сделала для того, чтобы избежать ошибок.

Отсканировал документы, послал – и мне пришло уведомление по е-мэйлу, что список получен.

«СПИСОК ДЕРЖАЛИ В СЕКРЕТЕ»

- А вы знали, кто еще входил в комиссию выборщиков?
- Понятия не имел! Об этом прочитал только сразу после Нового года. Никто не знал друг о друге ничего.

- Как же был составлен итоговый список?
- Система простая. Каждому хоккеисту, получившему голос, записывалось одно очко. В сумме – 5800 голосов. Свели игроков в общую таблицу и оставили первую сотню, отрезав остальных.
Список держался в абсолютном секрете. Первого января объявили 33 величайших игроков – из тех, кто выступал на заре НХЛ. Кто остальные 67 – я не знал, как и вы, пока это не объявили на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе.

- Сколько российских хоккеистов попало в изначальный шорт-лист?
- Немало. Кое-что должен держать в секрете, но все достойные наши игроки там были представлены.

- Удивлены тем, какой резонанс возник в Северной Америке и России вокруг топ-100?
- Крайне удивлен! Я читаю всю прессу – не ждал, что будут такие бурные дискуссии. Помимо забытого Евгения Малкина многие обсуждают, что в список не попал Дэйл Хаверчук из моего «Виннипега». Да и еще кое-кого не досчитались.

- Так почему же Малкин не вошел в топ-100? Каким критериям он не соответствовал?
- Я бы ответил, если бы мог заглянуть в оставшиеся 57 анкет! Выскажу личное мнение, выразившись дипломатично – любой здравомыслящий человек не мог бы оставить Евгения Малкина вне списка.
И подчеркну – критерии отбора касались только предварительного шорт-листа из 260 игроков. А саму сотню выбирали только путем голосования.

«ЧЕТЫРЕ ЕВРОПЕЙЦА»

- С этим же связано, что в топ-100 попали сразу три действующих игроков «Чикаго» - Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Данкан Кит.
- Да, все верно. И обратите внимание, в списке 58 экспертов были только четыре представителя Европы – Рене Фазель, Вацлав Недомански, один шведский корреспондент по фамилии Нордстрем и я.
Кстати, если помните, Международная федерация в 2008 году, когда отмечалось столетие ИИХФ, составила символическую шестерку лучших хоккеистов всех времен. В нее попали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Берье Сальминг, Сергей Макаров, Уэйн Гретцки, Валерий Харламов.
Тогда я тоже входил в комиссию – из 50 выборщиков. И ошибся только в одном хоккеисте. Система была примерно такой же. Но не могу сказать, почему НХЛ сейчас привлекла только четверых европейцев.

- В НХЛ выступали некоторые наши легендарные хоккеисты. Но в топ-100 не попали, потому что их лучшие годы прошли в союзном чемпионате, а не в НХЛ.
- Да, надо понимать, что это заслуги только перед НХЛ. Как и в 2008 году, когда выбирали лишь тех, кто проявил себя на международной арене. Тут четкое разделение. Кстати, я подсчитал, что в сотню вошли четыре россиянина, четыре шведа, по два чеха и финна, один словак и лишь шесть (!) американцев.

- Александр Овечкин, Павел Буре, Сергей Федоров сказали прямо, что попадание в эту сотню – главная награда в их карьере. Очень высокая оценка, да?
- Еще бы! Вы назвали величайших игроков – таких же, как и Евгений Малкин. Им было очень приятно попасть в этот список. Но сомневаюсь, что это лучше, чем выиграть Кубок Стэнли. Но это почетная вещь – примерно на уровне попадания в Зал хоккейной славы в Торонто.
Кстати, замечу еще вот что. В российском хоккее еще никто не составлял подобный список. Хотя сейчас ведь круглая дата, любимой игре 22 декабря 2016 года исполнилось 70 лет. Но это весь сезон юбилейный. И вот в НХЛ само столетие произойдет в ноябре 1917-го. Еще почти год впереди!
Так что если составят «100 величайших игроков в истории отечественного хоккея» - будет замечательно. В России достаточно и экспертов, и спортивных легенд. Получится отличная акция.

* * *

Вот полный список хоккеистов, которые вошли в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. Отметим, что хоккеисты не расставлены с первого по 100-е места, а представлены в алфавитном порядке.

В скобках – амплуа и годы карьеры в НХЛ. Звездочка – первая группа из 33 игроков была обнародована первого января.

Сид Абель (ф, 1938-39 / 1953-54)*
Стив Айзерман (ф, 1983-84 / 2005-06)
Энди Батгейт (ф, 1952-53 / 1970-71)*
Джонни Бауэр (в, 1953-54 / 1969-70)*
Жан Беливо (ф, 1950-51 / 1970-71)*
Макс Бентли (ф, 1940-41 / 1953-54)*
Той Блэйк (ф, 1934-35 / 1947-48)*
Майк Босси (ф, 1977-78 / 1986-87)
Турк Брода (в, 1936-37 / 1951-52)*
Мартен Бродо (в, 1991-92 / 2014-15)
Павел Буре (ф, 1991-92 / 2002-03)
Рэй Бурк (з, 1979-80 / 2000-01)
Джонни Бьюсик (ф, 1955-56 / 1977-78)*
Жорж Везина (в, 1917-18 / 1925-26)*
Майк Гартнер (ф, 1979-80 / 1997-98)
Доминик Гашек (в, 1990-91 / 2007-08)
Боб Гейни (ф, 1973-74 / 1988-89)
Уэйн Гретцки (ф, 1979-80 / 1998-99)
Павел Дацюк (ф, 2001-02 / 2015-16)
Алекс Дельвеккио (ф, 1950-51 / 1973-74)*
Берни Джеффрион (ф, 1950-51 / 1967-68)*
Марсель Дионн (ф, 1971-72 / 1988-89)
Кен Драйден (в, 1970-71 / 1978-79)
Билл Дурнан (в, 1943-44 / 1949-50)*
Патрик Кейн (ф, 2007-08 – по настоящее время)
Ред Келли (ф/з, 1947-48 / 1966-67)*
Тед Кеннеди (ф, 1942-43 / 1956-57)*
Дэйв Кеон (ф, 1960-61 / 1981-82)*
Данкан Кит (з, 2005-06 – по настоящее время)
Бобби Кларк (ф, 1969-70 / 1983-84)
Кинг Клэнси (з, 1921-22 / 1936-37)*
Пол Коффи (з, 1980-81 / 2000-01)
Сидни Кросби (ф, 2005-06 – по настоящее время)
Чарли Конахер (ф, 1929-30 / 1940-41)*
Иван Курнуайе (ф, 1963-64 / 1978-79)
Яри Курри (ф, 1980-81 / 1997-98)
Элмер Лак (ф, 1940-41 / 1953-54)*
Пэт Лафонтен (ф, 1983-84 / 1997-98)
Жак Лемер (ф, 1967-68 / 1978-79)
Марио Лемье (ф, 1984-85 / 2005-06)
Ги Лефлер (ф, 1971-72 / 1990-91)
Никлас Лидстрем (з, 1991-92 / 2011-12)
Эрик Линдрос (ф, 1992-93 / 2006-07)
Тед Линдсей (ф, 1944-45 / 1964-65)*
Брайан Лич (з, 1987-88 / 2005-06)
Эл Макиннис (з, 1981-82 / 2003-04)
Фрэнк Маховлич (ф, 1956-57 / 1973-74)*
Марк Мессье (ф, 1979-80 / 2003-04)
Стэн Микита (ф, 1958-59 / 1979-80)
Майк Модано (ф, 1989-90 / 2010-11)
Хоуи Моренц (ф, 1923-24 / 1936-37)*
Дикки Мур (ф, 1951-52 / 1967-68)*
Скотт Нидермайер (з, 1991-92 / 2009-10)
Джо Ньювендайк (ф, 1986-87 / 2006-07)
Александр Овечкин (ф, 2005-06 – по настоящее время)
Бобби Орр (з, 1966-67 / 1978-79)
Адам Оутс (ф, 1985-86 / 2003-04)
Берни Парент (в, 1965-66 / 1978-79)
Брэд Парк (з, 1968-69 / 1984-85)
Жильбер Перро (ф, 1970-71 / 1986-87)
Жак Плант (в, 1952-53 / 1972-73)*
Дени Потвен (з, 1973-74 / 1987-88)
Крис Пронгер (з, 1993-94 / 2011-12)
Жан Ратель (ф, 1960-61 / 1980-81)
Анри Ришар (ф, 1955-56 / 1974-75)*
Морис Ришар (ф, 1942-43 / 1959-60)*
Ларри Робинсон (з, 1972-73 / 1991-92)
Люк Робитайл (ф, 1986-87 / 2005-06)
Патрик Руа (в, 1984-85 / 2002-03)
Денис Савар (ф, 1980-81 / 1996-97)
Серж Савар (з, 1966-67 / 1982-83)
Терри Савчук (в, 1949-50 / 1969-70)*
Джо Сакик (ф, 1988-89 / 2008-09)
Берье Сальминг (з, 1973-74 / 1989-90)
Теему Селянне (ф, 1992-93 / 2013-14)
Дэррил Ситтлер (ф, 1970-71 / 1984-85)
Билли Смит (в, 1971-72 / 1988-89)
Скотт Стивенс (з, 1982-83 / 2003-04)
Матс Сундин (ф, 1990-91 / 2008-09)
Джонатан Тэйвз (ф, 2007-08 – по настоящее время)
Брайан Троттье (ф, 1975-76 / 1993-94)
Сергей Федоров (ф, 1990-91 / 2008-09)
Петер Форсберг (ф, 1994-95 / 2010-11)
Рон Фрэнсис (ф, 1981-82 / 2003-04)
Грант Фюр (в, 1981-82 / 1999-00)
Бобби Халл (ф, 1957-58 / 1979-80)
Бретт Халл (ф, 1986-87 / 2005-06)
Гленн Холл (в, 1952-53 / 1970-71)*
Дуг Харви (з, 1947-48 / 1968-69)*
Тим Хортон (з, 1949-50 / 1973-74)*
Горди Хоу (ф, 1946-47 / 1979-80)*
Крис Челиос (з, 1983-84 / 2009-10)
Брендан Шэнахэн (ф, 1987-88 / 2008-09)
Милт Шмидт (ф, 1936-37 / 1954-55)*
Эдди Шор (з, 1926-27 / 1939-40)*
Петер Штястны (ф, 1980-81 / 1994-95)
Сил Эппс (ф, 1936-37 / 1947-48)*
Фил Эспозито (ф, 1963-64 / 1980-81)
Тони Эспозито (в, 1968-69 / 1983-84)
Яромир Ягр (ф, 1990-91 – по настоящее время)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майк Салливан: Малкин вернется в состав «Питтсбурга» в ближайшее времяГлавный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился информацией о состоянии здоровья российского форварда Евгений Малкина.Овечкин… встал в ворота «Вашингтона», а потом забил исторический гол (видео)Овечкин… встал в ворота «Вашингтона», а потом забил исторический гол (видео)Александр Великий покорил еще одну веху – теперь он взошел на 27-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.НХЛ. «Анахайм» разгромил «Колорадо», «Сан-Хосе» обыграл «Чикаго» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу Зайцева«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу ЗайцеваВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 6:3.«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передача«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передачаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду проиграл «Виннипегу» со счетом 3:5.Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Баффало» со счетом 5:2.Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2.Андрей Марков: Я хорошо себя чувствую и готов игратьЗащитник «Монреаля» Андрей Марков высказался о новичке команды Никите Нестерове и рассказал, как чувствует себя после травмы.Никита Нестеров: Я буду рад остаться в «Монреале»Защитник «Монреаля» Никита Нестеров рассказал о впечатлениях после первой тренировки в составе «Канадиенс».Мишель Террьен: Нестеров поднимет уровень конкуренции в «Монреале»Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен сообщил, что новичок команды защитник Никита Нестеров примет участие в матче регулярного чемпионата с «Баффало».Симмондс, Марло и Андерсен признаны лучшими игроками недели в НХЛФорвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс назван лучшим игроком недели в НХЛ.«Это отстой…» Игрок НХЛ, забивший России роковой гол, пострадал из-за Трампа«Это отстой…» Игрок НХЛ, забивший России роковой гол, пострадал из-за ТрампаРешение нового президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики больно ударило по некоторым спортсменам.«Рейнджерс» продлили контракт с Виньо на два годаГлавный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо продлил контракт с клубом на два года, сообщает New York Post.Грайсс согласовал с «Айлендерс» новый трехлетний контрактГолкипер «Айлендерс» Томас Грайсс договорился с клубом о продлении контракта. Новое соглашение рассчитано на три года и десять миллионов долларов.Нестеров будет выступать в «Монреале» под 89-м номеромРоссийский защитник, новичок «Монреаля» Никита Нестеров в новом клубе будет выступать под 89-м номером, сообщает пресс-служба канадской команды.Глюкоза болела с трибуны, а Бибера вмазали в борт. Шоу-бизнес на «Матче звезд»Глюкоза болела с трибуны, а Бибера вмазали в борт. Шоу-бизнес на «Матче звезд»Самое интересное, что осталось за кадром самого яркого праздника в этом сезоне НХЛ.Артемий Панарин: Будем с рыжим и дальше учить репертуар Розенбаума!Артемий Панарин: Будем с рыжим и дальше учить репертуар Розенбаума!Артемий Панарин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Чикаго.Дон Черри: Я не жду силовых приемов на Матче всех звезд, но игроки могли хотя бы постаратьсяХоккейный эксперт Дон Черри объяснил, почему ему не понравилась игра команд на Матче всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе.Наши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея МикуликаНаши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея МикуликаВсе уверенно идет к тому, что НХЛ следующей зимой сделает в календаре короткий перерыв на «Матч звезд» вместо длинного – на Олимпиаду.
Главные новости
Футбол
«Анжи»: Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игроками
Биатлон
Александр Тихонов: Фуркад как личность для меня больше не существует
Олимпиада
Россия завоевала 19 медалей за три дня Универсиады
Бокс
Владимир Кличко: Я одержим целью в третий раз стать чемпионом мира, нужно совершить еще одно «убийство»
Футбол
Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года
Футбол
Болельщики «Райо Вальекано» протестуют против приглашения в клуб украинца Романа Зозули
Футбол
Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в «Спартаке» на 100%
Формула-1
Виталий Петров: У меня есть желание выиграть «Ле-Ман»
Биатлон
Виталий Мутко: Логинов отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях
Бокс
Денис Лебедев: В следующий раз я выйду на ринг летом или осенью
все новости