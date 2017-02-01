«Список держали в строжайшем секрете». Правда о том, как составляли топ-100 НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» беседует с Игорем Куперманом, участвовавшим в составлении списка «100 величайших игроков в истории НХЛ».

НХЛ назвала «100 величайших игроков в истории» во время звездного уик-энда в Лос-Анджелесе, и этот список вызвал колоссальный резонанс. А что стояло за этим историческим документом? Подробностями делится известный хоккейный эксперт и журналист Игорь Куперман, работавший в НХЛ и сборной России на Кубке мира и Олимпиаде.

ШОРТ-ЛИСТ ИЗ 260 ИГРОКОВ

– Готов дать интервью с одним условием – если Кевина Даллмэна включат в «100 величайших игроков в истории КХЛ», – улыбнулся Куперман, намекая на свежую колонку Сергея Микулика в «Советском спорте».

Наши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея Микулика

– Расскажите, как вы начали работу над созданием энхаэловской сотни.

– В конце прошлого лета мне позвонил вице-президент НХЛ по связям с общественностью. Мы давно знакомы, и он спросил, интересно ли мне будет участвовать в составлении такого списка. Я такого не ожидал, это как на голову свалилось. И конечно, согласился.

Через какое-то время мне пришло личное письмо от комиссара НХЛ Гари Бэттмана, в котором он поздравлял меня с включением в комиссию, вкратце объяснив критерии, как выбирались эксперты.

А еще был приложен шорт-лист, куда по определенным критериям попали более 260 хоккеистов. Причем по каждому игроку в дополнительном файле была приведена его подробная биография. То есть не просто фамилия в строку, а настоящее досье.

Я к этому делу отнесся очень серьезно. Почти всех игроков сам знал. Очень многих видел в деле и с ними общался – все-таки больше четверти века живу в Канаде. Но список штудировал три недели и в итоге указал сотню хоккеистов. Нужно было заштриховать кружочек напротив каждой фамилии.

Интересно, что некоторые известные игроки были в этом списке пропущены – только по той причине, что они не подходили под указанные критерии. Например, надо было забить 500 голов или завоевать несколько индивидуальных призов. Парочку хоккеистов я вписал от руки. После чего в соответствии с инструкциями, которые мне дали, я отправил заполненный список не в НХЛ, а в одну из самых престижных компаний в мире по бухучету. Лига это сделала для того, чтобы избежать ошибок.

Отсканировал документы, послал – и мне пришло уведомление по е-мэйлу, что список получен.

«СПИСОК ДЕРЖАЛИ В СЕКРЕТЕ»

- А вы знали, кто еще входил в комиссию выборщиков?

- Понятия не имел! Об этом прочитал только сразу после Нового года. Никто не знал друг о друге ничего.

- Как же был составлен итоговый список?

- Система простая. Каждому хоккеисту, получившему голос, записывалось одно очко. В сумме – 5800 голосов. Свели игроков в общую таблицу и оставили первую сотню, отрезав остальных.

Список держался в абсолютном секрете. Первого января объявили 33 величайших игроков – из тех, кто выступал на заре НХЛ. Кто остальные 67 – я не знал, как и вы, пока это не объявили на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе.

- Сколько российских хоккеистов попало в изначальный шорт-лист?

- Немало. Кое-что должен держать в секрете, но все достойные наши игроки там были представлены.

- Удивлены тем, какой резонанс возник в Северной Америке и России вокруг топ-100?

- Крайне удивлен! Я читаю всю прессу – не ждал, что будут такие бурные дискуссии. Помимо забытого Евгения Малкина многие обсуждают, что в список не попал Дэйл Хаверчук из моего «Виннипега». Да и еще кое-кого не досчитались.

- Так почему же Малкин не вошел в топ-100? Каким критериям он не соответствовал?

- Я бы ответил, если бы мог заглянуть в оставшиеся 57 анкет! Выскажу личное мнение, выразившись дипломатично – любой здравомыслящий человек не мог бы оставить Евгения Малкина вне списка.

И подчеркну – критерии отбора касались только предварительного шорт-листа из 260 игроков. А саму сотню выбирали только путем голосования.

«ЧЕТЫРЕ ЕВРОПЕЙЦА»

- С этим же связано, что в топ-100 попали сразу три действующих игроков «Чикаго» - Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Данкан Кит.

- Да, все верно. И обратите внимание, в списке 58 экспертов были только четыре представителя Европы – Рене Фазель, Вацлав Недомански, один шведский корреспондент по фамилии Нордстрем и я.

Кстати, если помните, Международная федерация в 2008 году, когда отмечалось столетие ИИХФ, составила символическую шестерку лучших хоккеистов всех времен. В нее попали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Берье Сальминг, Сергей Макаров, Уэйн Гретцки, Валерий Харламов.

Тогда я тоже входил в комиссию – из 50 выборщиков. И ошибся только в одном хоккеисте. Система была примерно такой же. Но не могу сказать, почему НХЛ сейчас привлекла только четверых европейцев.

- В НХЛ выступали некоторые наши легендарные хоккеисты. Но в топ-100 не попали, потому что их лучшие годы прошли в союзном чемпионате, а не в НХЛ.

- Да, надо понимать, что это заслуги только перед НХЛ. Как и в 2008 году, когда выбирали лишь тех, кто проявил себя на международной арене. Тут четкое разделение. Кстати, я подсчитал, что в сотню вошли четыре россиянина, четыре шведа, по два чеха и финна, один словак и лишь шесть (!) американцев.

- Александр Овечкин, Павел Буре, Сергей Федоров сказали прямо, что попадание в эту сотню – главная награда в их карьере. Очень высокая оценка, да?

- Еще бы! Вы назвали величайших игроков – таких же, как и Евгений Малкин. Им было очень приятно попасть в этот список. Но сомневаюсь, что это лучше, чем выиграть Кубок Стэнли. Но это почетная вещь – примерно на уровне попадания в Зал хоккейной славы в Торонто.

Кстати, замечу еще вот что. В российском хоккее еще никто не составлял подобный список. Хотя сейчас ведь круглая дата, любимой игре 22 декабря 2016 года исполнилось 70 лет. Но это весь сезон юбилейный. И вот в НХЛ само столетие произойдет в ноябре 1917-го. Еще почти год впереди!

Так что если составят «100 величайших игроков в истории отечественного хоккея» - будет замечательно. В России достаточно и экспертов, и спортивных легенд. Получится отличная акция.

* * *

Вот полный список хоккеистов, которые вошли в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. Отметим, что хоккеисты не расставлены с первого по 100-е места, а представлены в алфавитном порядке.

В скобках – амплуа и годы карьеры в НХЛ. Звездочка – первая группа из 33 игроков была обнародована первого января.

Сид Абель (ф, 1938-39 / 1953-54)*

Стив Айзерман (ф, 1983-84 / 2005-06)

Энди Батгейт (ф, 1952-53 / 1970-71)*

Джонни Бауэр (в, 1953-54 / 1969-70)*

Жан Беливо (ф, 1950-51 / 1970-71)*

Макс Бентли (ф, 1940-41 / 1953-54)*

Той Блэйк (ф, 1934-35 / 1947-48)*

Майк Босси (ф, 1977-78 / 1986-87)

Турк Брода (в, 1936-37 / 1951-52)*

Мартен Бродо (в, 1991-92 / 2014-15)

Павел Буре (ф, 1991-92 / 2002-03)

Рэй Бурк (з, 1979-80 / 2000-01)

Джонни Бьюсик (ф, 1955-56 / 1977-78)*

Жорж Везина (в, 1917-18 / 1925-26)*

Майк Гартнер (ф, 1979-80 / 1997-98)

Доминик Гашек (в, 1990-91 / 2007-08)

Боб Гейни (ф, 1973-74 / 1988-89)

Уэйн Гретцки (ф, 1979-80 / 1998-99)

Павел Дацюк (ф, 2001-02 / 2015-16)

Алекс Дельвеккио (ф, 1950-51 / 1973-74)*

Берни Джеффрион (ф, 1950-51 / 1967-68)*

Марсель Дионн (ф, 1971-72 / 1988-89)

Кен Драйден (в, 1970-71 / 1978-79)

Билл Дурнан (в, 1943-44 / 1949-50)*

Патрик Кейн (ф, 2007-08 – по настоящее время)

Ред Келли (ф/з, 1947-48 / 1966-67)*

Тед Кеннеди (ф, 1942-43 / 1956-57)*

Дэйв Кеон (ф, 1960-61 / 1981-82)*

Данкан Кит (з, 2005-06 – по настоящее время)

Бобби Кларк (ф, 1969-70 / 1983-84)

Кинг Клэнси (з, 1921-22 / 1936-37)*

Пол Коффи (з, 1980-81 / 2000-01)

Сидни Кросби (ф, 2005-06 – по настоящее время)

Чарли Конахер (ф, 1929-30 / 1940-41)*

Иван Курнуайе (ф, 1963-64 / 1978-79)

Яри Курри (ф, 1980-81 / 1997-98)

Элмер Лак (ф, 1940-41 / 1953-54)*

Пэт Лафонтен (ф, 1983-84 / 1997-98)

Жак Лемер (ф, 1967-68 / 1978-79)

Марио Лемье (ф, 1984-85 / 2005-06)

Ги Лефлер (ф, 1971-72 / 1990-91)

Никлас Лидстрем (з, 1991-92 / 2011-12)

Эрик Линдрос (ф, 1992-93 / 2006-07)

Тед Линдсей (ф, 1944-45 / 1964-65)*

Брайан Лич (з, 1987-88 / 2005-06)

Эл Макиннис (з, 1981-82 / 2003-04)

Фрэнк Маховлич (ф, 1956-57 / 1973-74)*

Марк Мессье (ф, 1979-80 / 2003-04)

Стэн Микита (ф, 1958-59 / 1979-80)

Майк Модано (ф, 1989-90 / 2010-11)

Хоуи Моренц (ф, 1923-24 / 1936-37)*

Дикки Мур (ф, 1951-52 / 1967-68)*

Скотт Нидермайер (з, 1991-92 / 2009-10)

Джо Ньювендайк (ф, 1986-87 / 2006-07)

Александр Овечкин (ф, 2005-06 – по настоящее время)

Бобби Орр (з, 1966-67 / 1978-79)

Адам Оутс (ф, 1985-86 / 2003-04)

Берни Парент (в, 1965-66 / 1978-79)

Брэд Парк (з, 1968-69 / 1984-85)

Жильбер Перро (ф, 1970-71 / 1986-87)

Жак Плант (в, 1952-53 / 1972-73)*

Дени Потвен (з, 1973-74 / 1987-88)

Крис Пронгер (з, 1993-94 / 2011-12)

Жан Ратель (ф, 1960-61 / 1980-81)

Анри Ришар (ф, 1955-56 / 1974-75)*

Морис Ришар (ф, 1942-43 / 1959-60)*

Ларри Робинсон (з, 1972-73 / 1991-92)

Люк Робитайл (ф, 1986-87 / 2005-06)

Патрик Руа (в, 1984-85 / 2002-03)

Денис Савар (ф, 1980-81 / 1996-97)

Серж Савар (з, 1966-67 / 1982-83)

Терри Савчук (в, 1949-50 / 1969-70)*

Джо Сакик (ф, 1988-89 / 2008-09)

Берье Сальминг (з, 1973-74 / 1989-90)

Теему Селянне (ф, 1992-93 / 2013-14)

Дэррил Ситтлер (ф, 1970-71 / 1984-85)

Билли Смит (в, 1971-72 / 1988-89)

Скотт Стивенс (з, 1982-83 / 2003-04)

Матс Сундин (ф, 1990-91 / 2008-09)

Джонатан Тэйвз (ф, 2007-08 – по настоящее время)

Брайан Троттье (ф, 1975-76 / 1993-94)

Сергей Федоров (ф, 1990-91 / 2008-09)

Петер Форсберг (ф, 1994-95 / 2010-11)

Рон Фрэнсис (ф, 1981-82 / 2003-04)

Грант Фюр (в, 1981-82 / 1999-00)

Бобби Халл (ф, 1957-58 / 1979-80)

Бретт Халл (ф, 1986-87 / 2005-06)

Гленн Холл (в, 1952-53 / 1970-71)*

Дуг Харви (з, 1947-48 / 1968-69)*

Тим Хортон (з, 1949-50 / 1973-74)*

Горди Хоу (ф, 1946-47 / 1979-80)*

Крис Челиос (з, 1983-84 / 2009-10)

Брендан Шэнахэн (ф, 1987-88 / 2008-09)

Милт Шмидт (ф, 1936-37 / 1954-55)*

Эдди Шор (з, 1926-27 / 1939-40)*

Петер Штястны (ф, 1980-81 / 1994-95)

Сил Эппс (ф, 1936-37 / 1947-48)*

Фил Эспозито (ф, 1963-64 / 1980-81)

Тони Эспозито (в, 1968-69 / 1983-84)

Яромир Ягр (ф, 1990-91 – по настоящее время)