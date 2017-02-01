Чего испугался Фуркад? И почему он удалил свой комментарий-язву про Логинова

«Советский спорт» – о том, почему IBU позволяет оскорблять российских биатлонистов.

Слава к российскому биатлонисту Александру Логинову пришла гораздо раньше, чем большие победы. Сейчас это самая обсуждаемая фигура в российском биатлоне.

Логинов вернулся после двухлетней дисквалификации за применение допинга и в первый же сезон результатами на Кубке IBU и чемпионате Европы доказал, что согласно спортивному принципу он должен быть в команде А и выступить на чемпионате мира, который пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

Есть ли он в сборной или нет, можно только догадываться: Союз биатлонистов России до сих пор не объявил состав команды на главный старт сезона. И, возможно, именно фигура Логинова (и еще Ирины Старых – спортсменки с той же судьбой) и есть причина того, что объявление состава откладывается – чтобы было меньше разговоров и шума вокруг российской команды.

Однако шум вокруг Логинова и без того поднялся, да еще какой! Спровоцировал его сам Мартен Фуркад. Лучший биатлонист мира оставил комментарий-язву в аккаунте CБР в социальной сети инстаграм, где эсбээровцы поздравили Александра с 25-летием и перечислили все его достижения как спортсмена.

– А еще он был дисквалифицирова н на два года за ЭПО! Не забывайте про одно из главных его достижений, – «присоединился» Фуркад к поздравлениям.

В комментариях тут же вспыхнула война. Российские болельщики обрушились с беспощадной критикой на лучшего биатлониста мира. Через несколько часов язвительный комментарий француза исчез.

Первая мысль: почистила пресс-служба СБР? Там нас заверили, что не делали этого. Значит – комментарий удалил сам Мартен.

Почему? Чего испугался? А может, его попросили не разжигать? В конце концов – какое он имеет на это право. Логинов понес наказание за свою ошибку и вернулся согласно общемировым правилам. Не он первый, не он, к сожалению, последний. Но что-то не припоминаю, чтобы кто-то возвращался под крики: «Ату его, мошенника!»

И вот тут возникает важный вопрос, который давно не дает покоя, а теперь и вовсе достиг апогея. Почему глава биатлонной семьи позволяет устраивать этот балаган с бесконечными обвинениями в адрес не только прежде уличенных, но и чистых спортсменов тоже?

Почему мы слышим бесконечные шпильки в адрес нашей команды, от которых не спасся даже Антон Шипулин, и ни разу Бессеберг (бессменный глава Международного союза биатлонистов) не стукнул кулаком по столу и не сказал: «Хватит! Прекратите травлю!» Где официальное заявление IBU, призывающее к корректному поведению в отношении спортсменов, которые соблюдают антидопинговые правила?

Хочется верить, что глава биатлонной семьи наконец-то проявил свою волю в этом смысле и Фуркада попросили не разжигать и не портить долгожданный праздник – чемпионат мира.

Но это, к сожалению, совершенно не факт, и IBU по-прежнему закрывает глаза на явно неоправданное поведение своих спортсменов. И очень зря! Так можно разбить семью, которой так гордится биатлонное сообщество.

Возможен и вариант, что под натиском недовольства российских болельщиков Фуркад и сам понял, что хватил лишку. И пока эта версия – самая правдоподобная. Как бы нам ни хотелось, чтоб IBU не оставался безучастным к происходящему.

Не считаю, что вопрос включения Логинова в состав первой сборной имеет однозначный ответ. Прежде всего, с точки зрения туманных олимпийских перспектив (а мы ведь уже живем олимпиадой-2018, не так ли?) спортсмена, уличенного ранее в применении допинга. Но эту проблему решать точно не Фуркаду. Иначе, пока сидишь в соцсетях, можно растерять физическую форму и начать проигрывать. В том числе – Логинову.