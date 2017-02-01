Антонио Конте: «Ливерпуль» предложил непростой темп, нам было сложно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после матча с «Ливерпулем» (1:1) в 23-м туре АПЛ.

Мины Миньоле. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью

Первым делом итальянский специалист прокомментировал исход встречи, а также ответил на вопрос, какие чувства он испытывает после этой игры.

– 50 на 50, – ответил Конте. – Доволен игрой своих футболистов, потому что противостоять в гостях «Ливерпулю», который потерпел три поражения, очень и очень тяжело. К тому же, на «Энфилде» своеобразная атмосфера. Горжусь характером своих игроков.

Что касается самой игры, то она была очень плотной и максимально интенсивной. – продолжает специалист. – В таких матчах сумасшедшее давление, что обычно и приводит к такому количеству ошибок.

Нам было непросто играть с таким темпом, который предложил «Ливерпуль». К тому же, очень сложно что-то исправить по ходу матча, но в целом я рад. «Челси» провел отличную встречу.

Итальянского тренера спросили, что он думает о пенальти, который не реализовал Диего Коста при счете 1:1.

– Конечно, когда вам дается возможность пробить пенальти, вы невольно задумываетесь о победе. Коста пробил хорошо, но Симон Миньоле совершил отличный сэйв. Потом у нас было еще два момента для взятия ворот, но мы их, к сожалению, не использовали.

Конте не оставил без внимания гол, забитый защитником «синих» Давидом Луизом со стандарта.

– Он Классно пробил. Рад за Давида, поскольку он показывает игру самого высокого уровня. Но сейчас ему стоит забыть об этом, потому что впереди нас ждет сложный матч с «Арсеналом».

Нам будет противостоять топ-клуб, – продолжает Антонио, – который, как и мы, борется за чемпионский титул. Мы проиграли им в первом круге со счетом 3:0. Это будет прекрасная возможность доказать «Арсеналу», что мы уже не те.

Важно, что игра будет проходить на нашем стадионе, но это не отменяет того, что нас ждет сложная встреча. Сейчас наша задача – подготовиться к этой игре, – сказал Конте.