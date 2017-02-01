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Куда пропали 8 миллиардов рублей! Топ-5 спортивных скандалов недели

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» традиционно собирает пятерку самых громких спортивных событий России со знаком минус за прошедшую неделю.

Бездонная арена

В январе стало известно о том, что «Зенит Арена», которую правильнее было бы называть стадион «Санкт-Петербург», как указано на сайте ФИФА, уже принята городом. Правда, строительные работы на арене не завершены, а траты все еще продолжаются.

Источник: ФК «Зенит»

Затем последовал отчет по сметной стоимости стадиона. Вопреки ожиданиям, что сумма, потраченная на строительство составит порядка 47-48 миллиардов рублей, озвучили траты в размере 41,7 миллиардов рублей.

Однако позже появились неофициальные данные, которые, правда, у болельщиков вызвали больше доверия, чем официальные цифры. Свой отчет опубликовала организация Transparency International, которая в глобальных масштабах борется с коррупцией.

Согласно этим данным, а они были взяты с официального сайта государственных закупок, через который проходят все траты по строительству стадиона на Крестовском острове, на возведение арены уже потратили 47,9 миллиардов рублей и еще могут потратить более 2 миллиардов. Кому верить?

Фуркад-провокатор

Источник: Associated Press

Еще один громкий скандал разгорелся накануне, после того, как Союз биатлонистов России поздравил Александра Логинова с 25-летним юбилеем в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram. СБР разместил фотографию российского спортсмена и в подписи кроме поздравлений перечислил все его регалии, включая недавнюю победу на чемпионате Европы по биатлону.

Чуть ниже болельщики присоединялись к поздравлениям в своих комментариях. И только одна фраза выбивалась из общей массы. Ее автором был один из самых титулованных биатлонистов в истории, француз Мартен Фуркад.

– А еще он был дисквалифицирован на два года за ЭПО! Не забывайте про одно из главных его достижений, – «присоединился» Фуркад к поздравлениям.

Эта фраза вызвала бурю эмоций со стороны российских болельщиков. Через несколько часов она исчезла. Видимо, Фуркаду по каким-то причинам пришлось ее удалить. В то, что француза мучали угрызения совести, как-то не верится.

Стоит отметить, что Фуркад не соврал. Да, Логинова ловили на допинге, но он честно отбыл срок дисквалификации и вернулся в биатлон, чтобы на равных соревноваться с остальными, оставив неприятную историю позади.

Союз нерушимый

На биатлоне, кстати, едва не разразился и настоящий международный скандал. Произошло это во время цветочной церемонии чемпионата Европы по биатлону.

Чествовали сборную России в смешанной эстафете, которая выиграла гонку, оставив позади спортсменов из Норвегии и Украины. Поводом для скандала стало видео с этого награждения.

На записи видно, как еще во время исполнения гимна Российской Федерации украинские спортсмены начинают покидать пьедестал почета, не дослушав музыку до конца.

По России прокатилась волна негодования, вызванная многочисленными заголовками вроде: «Биатлонисты сборной Украины ушли с пьедестала, не дослушав гимн России».

На самом деле тема и выеденного яйца не стоит, ведь следом за украинцами с пьедестала под звуки гимна потянулись и россияне. Оказалось, что из-за технической накладки организаторы не вовремя включили гимн, а потом жестами начали подавать сигналы спортсменам, чтобы те покинули пьедестал.

Фигурка подкачала

В фигурном катании тоже не обошлось без скандала. И вновь неприятная история произошла на чемпионате Европы. На этот раз отличились судьи.

Они каким-то образом умудрились не заметить грубую ошибку итальянской танцевальной пары Анны Каппеллини и Луки Ланотте. Несмотря на явную помарку спортсмены получили необычайно высокую оценку. При определенном раскладе с ней они могли претендовать даже на первую строчку. Однако французы Габриэла Пападакис и Гийо Сизерон откатали свою программу безупречно и поставить им оценку ниже было просто невозможно.

Источник: «Советский спорт»

Зато россиян обижать судьям никто помешать не сумел. В итоге Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев остались на третьем месте. Хотя при справедливом судействе вполне могли бы претендовать и на серебряные медали.

Обидный топ-100 хоккеистов

К своему столетнему юбилею Национальная хоккейная лига подготовила множество интереснейших акций. В том числе за океаном определяли и 100 лучших хоккеистов НХЛ всех времен.

Как же удивились российские болельщики, когда в этом списке оказалось всего четыре наших соотечественника: Александр Овечкин, Павел Буре, Павел Дацюк и Сергей Федоров.

Источник: Associated Press

В списке недосчитались сразу нескольких именитых россиян: Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Ковалев, Александр Могильный, Алексей Яшин, Сергей Зубов.

Однако американцы решили по другому. Что ж, хозяин барин, но неприятный осадок все же остался.

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