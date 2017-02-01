Правь, Британия! Итоги январского трансферного окна в Европе
В ночь на 1 февраля в большинстве
европейских лиг закрылось зимнее трансферное окно. «Советский спорт» подводит
итоги зимнего периода дозаявок.
КТО СКОЛЬКО ПОТРАТИЛ?
В лидерах тут, как и следовало ожидать, английская премьер-лига, чьи клубы потратили на новичков 215 миллионов фунтов (примерно 250,7 миллионов евро по нынешнему курсу). Это второй результат в истории. Больше было только в январе-2011 – 225 миллионов. Для сравнения, в прошлом году клубы раскошелились на 175 миллионов фунтов, а, например, в 2003 году – на смешные по современным меркам 35 миллионов. В сумме траты команд АПЛ на новичков в сезоне-2016/17 с учетом летнего трансферного окна составили 1,38 миллиарда фунтов (1,6 милиарда евро). Год назад, в сезоне-2015/16, было 1,045 миллиарда фунтов.
Любопытно, что тратили в основном аутсайдеры. Так, клубы
из нижней части турнирной таблицы раскошелились на 145 миллионов фунтов (67% от
общей суммы). А последние шесть команд потратили столько же, сколько и первые
четырнадцать – по 112,5 миллиона фунтов.
Неожиданно активно вели себя на рынке французские клубы,
накупившие новичков на 150 миллионов евро. При этом больше половины этой суммы
потратил «ПСЖ», заплативший 70 миллионов за Юлиана Дракслера и Гонсало Гедеша.
«Марсель» отдал почти 30 миллионов за Димитри Пайета. «Лион» потратил на
Мемфиса Депая 17 миллионов евро. Вот вам и получаются 117 миллионов из 150.
Мощно поработали на рынке и немцы – 91 миллион евро. Как
сообщило агентство DPA,
это рекорд – больше клубы бундеслиги в январе не тратили никогда. Предыдущее
достижение равнялось 64 миллионам и было установлено два года назад.
Траты пяти ведущих европейских лиг в январе:
Англия – 215
миллионов фунтов (250,7 миллионов евро)
Франция – 150 миллионов евро
Италия – 93 миллиона евро
Германия – 91 миллион евро
Испания – 23 миллиона евро
КАКОВ БЫЛ ОБЩИЙ ОБЪЕМ СДЕЛОК?
Пожалуй, главная неожиданность январского трансферного
окна – клубы АПЛ оказались в плюсе, продав футболистов на большую сумму, чем
купив. По данным известной аудиторской компании Deloitte, профит составил 40
миллионов фунтов (46,6 миллиона евро). И здесь нужно сказать спасибо китайцам:
«Челси» заработал 60 миллионов фунтов на продаже Оскара в «Шанхай СИПГ»,
«Уотфорд» – 20 миллионов на трансфере Одиона Игало в «Чончунь Ятай». Плюс уже
упоминавшийся переезд Пайета и Депая во Францию.
Трансферный баланс пяти ведущих европейских
лиг в январе:
Англия +40
миллионов фунтов (46,6 миллиона евро)
Испания +0,8 млн евро
Италия -11,8 миллиона евро
Германия -18,9 миллиона евро
Франция -113,1 млн
ГДЕ БЫЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРАНСФЕРОВ?
И здесь английская премьер-лига впереди Европы всей – ее
клубы были так или иначе вовлечены в 195 трансферов.
Количество переходов в пяти
ведущих европейских лигах в январе:
Англия – 195
Италия – 143
Франция – 96
Германия – 81
Испания – 77
КАКИЕ БЫЛИ КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ?
АНГЛИЯ
Крупнейшая покупка
п. Морган Шнейдерлен из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» за 22,9 млн*
Крупнейшая продажа
п. Оскар из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за 61,2 млн
ИСПАНИЯ
Крупнейшая покупка
п. Вальтер Монтойя из «Росарио Сентраль» в «Севилью» за 5 млн
Крупнейшая продажа
н. Алешандре Пато из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюньдзянь» за 18 млн
ИТАЛИЯ
Крупнейшая покупка
н. Леонардо Паволетти из «Дженоа» в «Наполи» за 18 млн
Крупнейшая продажа
н. Маноло Габбьядини из «Наполи» в «Саутгемптон» за 17 млн
ГЕРМАНИЯ
Крупнейшая покупка
н. Юнус Малли из «Майнца» в «Вольфсбург» за 12,5 млн
Крупнейшая продажа
п. Юлиан Дракслер из «Вольфсбург» в «ПСЖ» за 40 млн
ФРАНЦИЯ
Крупнейшая покупка
п. Юлиан Дракслер из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за 40 млн
Крупнейшая продажа
п. Поль Нтеп из «Ренна» в «Вольфсбург» за 7 млн
* – в евро
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