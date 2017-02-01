Правь, Британия! Итоги январского трансферного окна в Европе

В ночь на 1 февраля в большинстве европейских лиг закрылось зимнее трансферное окно. «Советский спорт» подводит итоги зимнего периода дозаявок.

КТО СКОЛЬКО ПОТРАТИЛ?

В лидерах тут, как и следовало ожидать, английская премьер-лига, чьи клубы потратили на новичков 215 миллионов фунтов (примерно 250,7 миллионов евро по нынешнему курсу). Это второй результат в истории. Больше было только в январе-2011 – 225 миллионов. Для сравнения, в прошлом году клубы раскошелились на 175 миллионов фунтов, а, например, в 2003 году – на смешные по современным меркам 35 миллионов. В сумме траты команд АПЛ на новичков в сезоне-2016/17 с учетом летнего трансферного окна составили 1,38 миллиарда фунтов (1,6 милиарда евро). Год назад, в сезоне-2015/16, было 1,045 миллиарда фунтов.

Любопытно, что тратили в основном аутсайдеры. Так, клубы из нижней части турнирной таблицы раскошелились на 145 миллионов фунтов (67% от общей суммы). А последние шесть команд потратили столько же, сколько и первые четырнадцать – по 112,5 миллиона фунтов.

Неожиданно активно вели себя на рынке французские клубы, накупившие новичков на 150 миллионов евро. При этом больше половины этой суммы потратил «ПСЖ», заплативший 70 миллионов за Юлиана Дракслера и Гонсало Гедеша. «Марсель» отдал почти 30 миллионов за Димитри Пайета. «Лион» потратил на Мемфиса Депая 17 миллионов евро. Вот вам и получаются 117 миллионов из 150.

Мощно поработали на рынке и немцы – 91 миллион евро. Как сообщило агентство DPA, это рекорд – больше клубы бундеслиги в январе не тратили никогда. Предыдущее достижение равнялось 64 миллионам и было установлено два года назад.

Траты пяти ведущих европейских лиг в январе:

Англия – 215 миллионов фунтов (250,7 миллионов евро)

Франция – 150 миллионов евро

Италия – 93 миллиона евро

Германия – 91 миллион евро

Испания – 23 миллиона евро

КАКОВ БЫЛ ОБЩИЙ ОБЪЕМ СДЕЛОК?

Пожалуй, главная неожиданность январского трансферного окна – клубы АПЛ оказались в плюсе, продав футболистов на большую сумму, чем купив. По данным известной аудиторской компании Deloitte, профит составил 40 миллионов фунтов (46,6 миллиона евро). И здесь нужно сказать спасибо китайцам: «Челси» заработал 60 миллионов фунтов на продаже Оскара в «Шанхай СИПГ», «Уотфорд» – 20 миллионов на трансфере Одиона Игало в «Чончунь Ятай». Плюс уже упоминавшийся переезд Пайета и Депая во Францию.

Трансферный баланс пяти ведущих европейских лиг в январе:

Англия +40 миллионов фунтов (46,6 миллиона евро)

Испания +0,8 млн евро

Италия -11,8 миллиона евро

Германия -18,9 миллиона евро

Франция -113,1 млн

ГДЕ БЫЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРАНСФЕРОВ?

И здесь английская премьер-лига впереди Европы всей – ее клубы были так или иначе вовлечены в 195 трансферов.

Количество переходов в пяти ведущих европейских лигах в январе:

Англия – 195

Италия – 143

Франция – 96

Германия – 81

Испания – 77

КАКИЕ БЫЛИ КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ?

АНГЛИЯ

Крупнейшая покупка

п. Морган Шнейдерлен из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» за 22,9 млн*

Крупнейшая продажа

п. Оскар из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за 61,2 млн

ИСПАНИЯ

Крупнейшая покупка

п. Вальтер Монтойя из «Росарио Сентраль» в «Севилью» за 5 млн

Крупнейшая продажа

н. Алешандре Пато из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюньдзянь» за 18 млн

ИТАЛИЯ

Крупнейшая покупка

н. Леонардо Паволетти из «Дженоа» в «Наполи» за 18 млн

Крупнейшая продажа

н. Маноло Габбьядини из «Наполи» в «Саутгемптон» за 17 млн

ГЕРМАНИЯ

Крупнейшая покупка

н. Юнус Малли из «Майнца» в «Вольфсбург» за 12,5 млн

Крупнейшая продажа

п. Юлиан Дракслер из «Вольфсбург» в «ПСЖ» за 40 млн

ФРАНЦИЯ

Крупнейшая покупка

п. Юлиан Дракслер из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за 40 млн

Крупнейшая продажа

п. Поль Нтеп из «Ренна» в «Вольфсбург» за 7 млн

* – в евро

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