Есть ли «Ливерпуль» без Мане?

«Ливерпулем» Юргена Клоппа до определенного момента не восхищался только несведущий в делах футбольных Туманного Альбиона. Мерсисайдцы практически не замечали соперников на поле и, казалось, шли к долгожданному первому месту в чемпионате. Как водится, компания конкурентов подобралась не из легких. Два «Манчестера», «Арсенал», надеющийся не быть вновь четвертым, и, конечно, нынешний лидер – магический «Челси» Антонио Конте.

Клопп подобрал интересные ответы на традиционные для «Ливерпуля» вопросы в плане построения игры. Подобным успешным тренерским решением стал трансфер Садьо Мане из «Саутгемптона».

24-летний сенегалец заявил о себе во весь голос еще в австрийском «Ред Булле». Смена «прописки» на английскую премьер-лигу только усилила молодого игрока. Мане, кроме всего прочего, славится своими скоростными навыками. Это он доказал не только в спринтерских соревнованиях во время матча, но и сделав самый быстрый хет-трик в истории АПЛ. Прошлый рекорд принадлежал Роби Фаулеру. Мане потребовалось на три гола не более трех минут. И вот, наконец, «Ливерпуль». Сенегальский футболист сразу же стал игроком основного состава. Его роль на поле в стане мерсисайдцев настолько возросла, что уже невозможно представить команду без Мане. Да, похоже, и сам Клопп не сумел найти замену Садьо во время его отсутствия на Кубке африканских наций. Несмотря на то, что главный тренер в интервью настаивал, что «Ливерпуль» не зависит от сенегальца и справится без него, на деле все оказалось не так радужно.

В 24 матчах с начала сезона (пока Мане был в составе) «Ливерпуль» одержал победы в 17 из них. С момента отъезда игрока на Кубок Африки мерсисайдцы смогли выиграть лишь однажды в девяти матчах. Как говорил Ноэл Мойхнихан, «статистика может доказать что угодно, даже правду». Цифры неумолимы: процент побед у команды Клоппа упал с 74 до 11. «Ливерпуль» стал терять не только очки, но и качество игры. Свидетельство тому тот факт, что среднее количество голов за игру снизилось с 2.6 до 1. Роберто Фирмино, на которого Клопп возлагал основные надежды в атаке во время отъезда Мане, смог реализовать только 16% своих возможностей забить гол. Что же касается Садьо, то его показатель – 33%.

Эти цифры по-настоящему заставляют задуматься, кем все-таки стал Мане для «Ливерпуля»? «Мана Небесная» или «Бич Божий»? Стоит упомянуть, что на Кубок Африки с сенегальцем поехал персональный физиотерапевт, с которым был заключен отдельный кратковременный контракт. Сложно сказать, это забота об игроке или же страх потерять ключевой элемент системы.

После вылета сборной Сенегала с Кубка африканских наций за Мане был отправлен личный самолет, чтобы футболист смог принять участие в важнейшем для мерсисайдцев матче против «Челси». Игра закончилась вничью 1:1, а Садьо вышел на поле только на 75-й минуте. Добавляет немного мистики и тот факт, что буквально через минуту после замены Симон Миньоле парировал пенальти от Диего Косты.

Возможно, Клопп стал заложником собственной идеи изыскать в составе «Ливерпуля» стержень игры команды, найти того, кто будет задавать тон всему происходящему на поле. Мане принял на себя эту ношу: вернувшись из «далекой командировки», он должен вернуть лицо клубу и повести «красных» с берегов Мерси к долгожданным победам.