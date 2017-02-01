Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор0 : 0ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0СКА
Теннис  Гаврилова- : -Кузнецова
Бенди  Россия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Топ-7 самых дорогих футбольных стадионов планеты. «Зенит-Арена» – в тройке

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Топ-7 самых дорогих футбольных стадионов планеты. «Зенит-Арена» – в тройке
Источник: РИА «Новости»

Во вторник «Советский спорт» опубликовал рейтинг строящихся стадионов к чемпионату мира 2018 года. Достойное место в рейтинге занял и стадион «Санкт-Петербург», более известен под своим народным именем – «Зенит Арена». Удивило одно – возросшие более чем на 700% по сравнению с первоначальными прикидками затраты на возведение этого спортивного сооружения.

В этот же день департамент строительства Санкт-Петербурга отчитался по кадастровой стоимости стадиона – 41,7 миллиарда рублей. Неизвестно, как в северной столице досчитались до этой суммы, но независимые международные организации пришли к другим цифрам. Они суммировали все государственные контракты на постройку стадиона, размещенные на сайте государственных закупок РФ.

В итоге вышла сумма в 47,9 миллиарда рублей, которая уже была уплачена по контрактам. Однако некоторые контракты пока отработаны не до конца. Не до конца по ним и заплатили. Ожидается, что окончательная сумма трат на строительство «Зенит Арены» составит порядка 50,7 миллиардов рублей.

По нынешнему курсу это порядка 845 миллионов долларов. Однако исследователи не стали лениться и посчитали траты по каждому отдельному контракту, конвертировав затраты в доллары не на сегодняшний день, а на день расчета по этому контракту. А ведь курс за время строительства стадиона с 27 рублей за доллар рос почти до 80 рублей, потом снизившись до 60 рублей. В итоге в долларах окончательная сумма должна составить порядка 1,38 миллиарда.

Мы же решили поинтересоваться, какое место «Зенит» Арена» займет в списке самых дорогих футбольных стадионов планеты. Обратите внимание, что мы приводим в этом списке стадионы, которые по большей части используются для проведения футбольных матчей.

7. Стадион «Эмирейтс», Англия – $ 705,9 млн

Источник: Associated Press

В начале XX века лондонский «Арсенал» задумался о строительстве нового стадиона. Старый «Хайбери» перестал устраивать команду – был маленьким и морально устаревшим. В итоге в 2006 году был открыт стадион под названием «Эмирейтс», который стал третьим по вместительности стадионом Англии – 60 432 человека. Затраты на строительство составили 390 миллионов фунтов стерлингов, что по курсу на 2006 год примерно равнялось 705,9 миллионам долларов.

6. Стадион «Олимпийский», Англия - $ 763 млн

Источник: Associated Press

«Олимпийский» стадион в Лондоне, как и следует из названия, был возведен к Олимпийским играм 2012 года. На нем проходили церемонии открытия и закрытия, а также легкоатлетические соревнования. Вместимость – 60 100 человек. После окончания Олимпиады власти города долго не могли решить судьбу грандиозной постройки. В итоге она досталась местному футбольному клубу «Вест Хэм», который проводит на ней свои домашние поединки.

5. Стадион «Фишт», Россия – $ 834 млн

Источник: Associated Press

Стадион «Фишт» в российском городе Сочи был построен в 2013 году – к зимним Олимпийским играм 2014 года. Стоимость возведения составила 779 миллионов долларов. Однако после окончания церемонии закрытия Олимпийских игр стадион был закрыт на реконструкцию. Потребовалось еще порядка 3,3 миллиардов рублей, или 55 миллионов долларов по текущему курсу на то, чтобы адаптировать сооружение к проведению футбольных матчей чемпионата мира 2018 года. В итоге общая стоимость стадиона составила около 34 миллионов долларов. Пока неизвестно, как стадион будет использоваться после завершения ЧМ-2018, ведь в Сочи нет профессиональной футбольной команды.

4. Стадион «Национальный», Бразилия – $ 900 млн

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Стадион в столице Бразилии, городе Бразилиа, которому было решено дать название «Национальный», был построен к чемпионату мира 2014 года. Стоимость возведения арены составила порядка 900 миллионов долларов. Это вызвало волну негодования со стороны местных жителей. Они посчитали излишком строительство такой большой и дорогой арены в городе, где она никому не нужна. В Бразилии играет местная одноименная команда, которая выступает во второй лиге и не претендует на титулы.

3. Стадион «Санкт-Петербург», Россия – $ 1,37 млрд

Источник: ФК «Зенит»

Стадион «Санкт-Петербург», который строится в городе на Неве с 2006 года, всем нам хорошо знаком. С изначальной примерной стоимости в 6 миллиардов рублей ценник подскочил до итоговых 50 миллиардов. Строительство растянулось более чем на 10 лет. Зато «Зенит» получит в свое распоряжение самый современный футбольный стадион в Европе, если не в мире. На этой арене пройдут матчи Кубка Конфедераций 2017, чемпионата мира 2018, а также чемпионата Европы 2020 года. Вместимость – 67 800 человек

2. Стадион «Кинг Финал Арена», Канада – $ 1,44 млрд

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Раньше этот стадион назывался «Олимпийским». Он был построен в Монреале к Олимпийским играм 1976 года. В 2012 году морально устаревшее сооружение закрыли на реконструкцию, которая завершилась в 2015 году и обошлась канадскому бюджету в 1,44 миллиарда долларов. Новый стадион получил имя «Кинг Финал Арена». На нем проходят домашние матчи сборной Канады по футболу, а также важнейшие игры канадской футбольной лиги. Вместимость – 61 004 человек.

1. Стадион «Уэмбли», Англия $ 1,59 млрд

Источник: Associated Press

Самым дорогим футбольным стадионом на планете продолжает оставаться лондонский «Уэмбли», открывшийся после длительной реконструкции в 2007 году. Этот гигант вмещает 90 000 зрителей. Именно здесь проводит свои домашние матчи сборная Англии по футболу. В 2017 году здесь же будет играть и лондонский «Тоттенхэм», пока арена этой команды закрыта на реконструкцию. Стоимость реконструкции «Уэмбли», которая по сути была возведением нового стадиона на старом месте с сохранением одной исторической стены, обошлась английскому бюджету в 798 миллионов фунтов стерлингов. По курсу на тот год это было порядка 1,59 миллиарда долларов. Однако в эту сумму входила и реконструкция нескольких прилегающих к стадиону кварталов – условие города. Так что настоящую стоимость возведения стадиона, как отдельного сооружения мы вряд ли когда-нибудь узнаем.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Куда пропали 8 миллиардов рублей! Топ-5 спортивных скандалов неделиКуда пропали 8 миллиардов рублей! Топ-5 спортивных скандалов недели«Советский спорт» традиционно собирает пятерку самых громких спортивных событий России со знаком минус за прошедшую неделю.Настоящую цену «Крестовского» от нас скрывают?Настоящую цену «Крестовского» от нас скрывают?Сегодня «Советский спорт» публикует рейтинг строящихся арен.Сметная стоимость стадиона на Крестовском острове составляет 41,7 млрд рублейКомитет по строительству Петербурга объявил официальную стоимость стадиона на Крестовском острове.Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали (видео)Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали (видео)Фанатский вираж сине-бело-голубых мирно прогулялся по арене на Крестовском острове и примерил баннеры на своих новых секторах.Конюшенная площадь утверждена фан-зоной в Петербурге на время Кубка КонфедерацийПредседатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о выборе фан-зоны на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.«Зенит» в апреле проведет три матча на «Крестовском»На стадионе «Крестовский» в апреле пройдут три матча «Зенита», сообщил председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.На «Крестовском» в феврале может пройти рок-концертПресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о возможном концерте на стадионе на Крестовском острове.Петербуржцев наконец-то радует стадионПетербуржцев наконец-то радует стадионВ понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней.Виталий Мутко: Финал Кубка России может пройти в Сочи или Санкт-ПетербургеВице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что финал Кубка России может состояться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Пробовали многие, а выигрывает мультяшная версия от канала «2х2».Аудит стадиона в Петербурге проведут в мае-июне 2017 годаКонтрольно-счетная палата Петербурга проведет аудит стадиона на Крестовском острове в мае-июне 2017 года.В феврале стадион в Петербурге протестируют 10 тысяч человек11 февраля стадион на Крестовском острове примет первые 10 тысяч человек в рамках технического тестирования.Сборная России не сыграет на новом стадионе в Петербурге до Кубка КонфедерацийСборная России по футболу не сможет проводить матчи на новом петербургском стадионе до начала Кубка Конфедераций, заявил глава РФС Виталий Мутко.Вячеслав Булавин: Стоимость стадиона в Санкт-Петербурге такая, словно он из золотаБывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал заявление вице-премьера Виталия Мутко о том, что стадиону в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА) под ЧМ-2018 нужно еще 1,5–2 млрд рублей.Роман Широков: Не думаю о возобновлении карьерыБывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о своей работе в РФС.Георгий Полтавченко: Стадион на Крестовском острове – самый современный стадион РоссииГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о подготовке города к чемпионату мира-2018.Виталий Мутко: Стадиону на Крестовском понадобится 1,5-2 миллиарда на адаптацию к требованиям ЧМПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, кто выделит средства на адаптацию Стадиона на Крестовском острове в Петербурге к чемпионату мира-2018.По полю стадиона на Крестовском проехали байкерыПо основанию поля стадиона на Крестовском острове проехали два байкера, сообщила «Фонтанка».Александер Чеферин: Стадион в Петербурге будет одним из лучших в ЕвропеПрезидент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.Руководитель Transparency International: Стоимость стадиона на Крестовском превышает 50 миллиардов рублейРуководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев высказался о стоимости строительства стадиона на Крестовском острове.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» – СКА. Онлайн
Футбол
Официально: Иванович перешел в «Зенит»
Футбол
Неманья Матич: Сентябрьский разгром от «Арсенала»? В субботу картина будет другая
Футбол
«Текстильщик» объявил о назначении Евсеева главным тренером
Футбол
Василий Уткин: Дибале место в «Реале», а не среди носителей пижам
Биатлон
Логинов, Старых, Слепцова и Виролайнен вошли в состав сборной России на ЧМ в Хохфильцене
Футбол
Спортивный директор «Боруссии»: Ройс в «Арсенале»? Ничего не знаю о его планах
Хоккей
Еременко, Хиетанен, Мозякин и Ильенко – лучшие игроки КХЛ в январе
Фигурное катание
Радионова и Туктамышева лидируют в короткой программе на Универсиаде
Теннис
Вихлянцева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017
все новости