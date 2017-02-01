Топ-7 самых дорогих футбольных стадионов планеты. «Зенит-Арена» – в тройке

Во вторник «Советский спорт» опубликовал рейтинг строящихся стадионов к чемпионату мира 2018 года. Достойное место в рейтинге занял и стадион «Санкт-Петербург», более известен под своим народным именем – «Зенит Арена». Удивило одно – возросшие более чем на 700% по сравнению с первоначальными прикидками затраты на возведение этого спортивного сооружения.

В этот же день департамент строительства Санкт-Петербурга отчитался по кадастровой стоимости стадиона – 41,7 миллиарда рублей. Неизвестно, как в северной столице досчитались до этой суммы, но независимые международные организации пришли к другим цифрам. Они суммировали все государственные контракты на постройку стадиона, размещенные на сайте государственных закупок РФ.

В итоге вышла сумма в 47,9 миллиарда рублей, которая уже была уплачена по контрактам. Однако некоторые контракты пока отработаны не до конца. Не до конца по ним и заплатили. Ожидается, что окончательная сумма трат на строительство «Зенит Арены» составит порядка 50,7 миллиардов рублей.

По нынешнему курсу это порядка 845 миллионов долларов. Однако исследователи не стали лениться и посчитали траты по каждому отдельному контракту, конвертировав затраты в доллары не на сегодняшний день, а на день расчета по этому контракту. А ведь курс за время строительства стадиона с 27 рублей за доллар рос почти до 80 рублей, потом снизившись до 60 рублей. В итоге в долларах окончательная сумма должна составить порядка 1,38 миллиарда.

Мы же решили поинтересоваться, какое место «Зенит» Арена» займет в списке самых дорогих футбольных стадионов планеты. Обратите внимание, что мы приводим в этом списке стадионы, которые по большей части используются для проведения футбольных матчей.

7. Стадион «Эмирейтс», Англия – $ 705,9 млн

В начале XX века лондонский «Арсенал» задумался о строительстве нового стадиона. Старый «Хайбери» перестал устраивать команду – был маленьким и морально устаревшим. В итоге в 2006 году был открыт стадион под названием «Эмирейтс», который стал третьим по вместительности стадионом Англии – 60 432 человека. Затраты на строительство составили 390 миллионов фунтов стерлингов, что по курсу на 2006 год примерно равнялось 705,9 миллионам долларов.

6. Стадион «Олимпийский», Англия - $ 763 млн

«Олимпийский» стадион в Лондоне, как и следует из названия, был возведен к Олимпийским играм 2012 года. На нем проходили церемонии открытия и закрытия, а также легкоатлетические соревнования. Вместимость – 60 100 человек. После окончания Олимпиады власти города долго не могли решить судьбу грандиозной постройки. В итоге она досталась местному футбольному клубу «Вест Хэм», который проводит на ней свои домашние поединки.

5. Стадион «Фишт», Россия – $ 834 млн

Стадион «Фишт» в российском городе Сочи был построен в 2013 году – к зимним Олимпийским играм 2014 года. Стоимость возведения составила 779 миллионов долларов. Однако после окончания церемонии закрытия Олимпийских игр стадион был закрыт на реконструкцию. Потребовалось еще порядка 3,3 миллиардов рублей, или 55 миллионов долларов по текущему курсу на то, чтобы адаптировать сооружение к проведению футбольных матчей чемпионата мира 2018 года. В итоге общая стоимость стадиона составила около 34 миллионов долларов. Пока неизвестно, как стадион будет использоваться после завершения ЧМ-2018, ведь в Сочи нет профессиональной футбольной команды.

4. Стадион «Национальный», Бразилия – $ 900 млн

Фото: wikipedia.org

Стадион в столице Бразилии, городе Бразилиа, которому было решено дать название «Национальный», был построен к чемпионату мира 2014 года. Стоимость возведения арены составила порядка 900 миллионов долларов. Это вызвало волну негодования со стороны местных жителей. Они посчитали излишком строительство такой большой и дорогой арены в городе, где она никому не нужна. В Бразилии играет местная одноименная команда, которая выступает во второй лиге и не претендует на титулы.

3. Стадион «Санкт-Петербург», Россия – $ 1,37 млрд

Стадион «Санкт-Петербург», который строится в городе на Неве с 2006 года, всем нам хорошо знаком. С изначальной примерной стоимости в 6 миллиардов рублей ценник подскочил до итоговых 50 миллиардов. Строительство растянулось более чем на 10 лет. Зато «Зенит» получит в свое распоряжение самый современный футбольный стадион в Европе, если не в мире. На этой арене пройдут матчи Кубка Конфедераций 2017, чемпионата мира 2018, а также чемпионата Европы 2020 года. Вместимость – 67 800 человек

2. Стадион «Кинг Финал Арена», Канада – $ 1,44 млрд

Фото: wikipedia.org

Раньше этот стадион назывался «Олимпийским». Он был построен в Монреале к Олимпийским играм 1976 года. В 2012 году морально устаревшее сооружение закрыли на реконструкцию, которая завершилась в 2015 году и обошлась канадскому бюджету в 1,44 миллиарда долларов. Новый стадион получил имя «Кинг Финал Арена». На нем проходят домашние матчи сборной Канады по футболу, а также важнейшие игры канадской футбольной лиги. Вместимость – 61 004 человек.

1. Стадион «Уэмбли», Англия $ 1,59 млрд

Самым дорогим футбольным стадионом на планете продолжает оставаться лондонский «Уэмбли», открывшийся после длительной реконструкции в 2007 году. Этот гигант вмещает 90 000 зрителей. Именно здесь проводит свои домашние матчи сборная Англии по футболу. В 2017 году здесь же будет играть и лондонский «Тоттенхэм», пока арена этой команды закрыта на реконструкцию. Стоимость реконструкции «Уэмбли», которая по сути была возведением нового стадиона на старом месте с сохранением одной исторической стены, обошлась английскому бюджету в 798 миллионов фунтов стерлингов. По курсу на тот год это было порядка 1,59 миллиарда долларов. Однако в эту сумму входила и реконструкция нескольких прилегающих к стадиону кварталов – условие города. Так что настоящую стоимость возведения стадиона, как отдельного сооружения мы вряд ли когда-нибудь узнаем.