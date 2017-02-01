Кто должен стать MVP в НБА?

Как всегда, в преддверии Матча всех звезд НБА проводится аттракцион для любителей баскетбола. Это такой интерактив, где лига позволяет болельщикам показать, что они какой-то голос да имеют. Однако чем дальше развиваются технологии, тем больше ими пользуются, в частности, в политических целях.

Вспомним китайского центрового Яо Мина, который в таком вот голосовании не раз опережал самого Шакила О'Нила. А на этот Матч всех звезд мог бы вполне поехать грузинский центровой из «Голден Стэйт» Заза Пачулия. Если честно, то мне весьма жаль, что грузины смогли собрать такой вот флэшмоб, а россияне, которых вроде как больше в этом мире, так и не смогли собрать надлежащего количества голосов за Тимофея Мозгова. Тут есть несколько поводов для разговора, но это несколько иная история, о которой обязательно будет как-нибудь позже.

Кстати, чтобы не пропустить Пачулию, а точнее любого, кто на волне флэшмоба может ворваться в стартовую пятерку Всех звезд, НБА приняла решение сделать голосование болельщиков лишь половиной от искомого процента. Еще четверть от аккредитованных при НБА журналистов, а еще четверть – от игроков. Не скажу, что при таком раскладе недопуск Пачулии стал какой-то сенсацией. Что ни говори, но грузинский большой при всем к нему уважении не слишком заслуживал права играть в стартовом составе. Другое дело, что НБА не уважает болельщиков, пусть даже из «умной толпы».

Куда интереснее прошли выборы среди игроков задней линии Запада. Да, я о том, что на Матч всех звезд не взяли Расселла Уэстбрука, который от игроков и журналистов получил первые места в голосованиях, а вот от болельщиков только третье. В итоге с первых минут на площадку в Новом Орлеане выйдет Стефен Карри, который стал безусловным фаворитом у фанатов, но получил лишь третьи места у журналистов и игроков. Вторые позиции в каждой из категорий собрал Джеймс Харден из «Хьюстона».

Именно отсюда стоит вести начало гонки за титул MVP нынешнего сезона. На данный момент есть, по крайней мере, пять баскетболистов, которые могут стать обладателями титула. Помимо Уэстбрука и Хардена это ЛеБрон Джеймс, Кавай Леонард и кто-то из «Голден Стэйт». Если точнее то либо Карри, либо Кевин Дюрант, которые, к слову, будут начинать Матч всех звезд в стартовом составе Запада. Титул MVP – это всегда почетно, и особенно сейчас, когда в большинстве команд есть ярко выраженные кандидаты на него. Кто-то более ярок в этом чемпионате, кто-то менее. Но это не мешает предположить, кто же станет лучшим игроком сезона?

Последние два приза взял Карри, став ко всему и самым популярным баскетболистом, что лишний раз было доказано недавним голосованием. В этом сезоне он немного сбавил из-за того, что в команду пришел Кевин Дюрант. В связи с этим, из раскладов предлагаю исключить представителей «Уорриорз», поскольку здесь стартовая пятерка – это вполне себе пятерка на игру всех звезд. Исключил бы я и Джеймса, который в этом чемпионате получает уж слишком много антирейтинга своими публичными заявлениями. А ведь это тоже триггеры для журналистов и комментаторов, которые имеют право голоса.

Остаются всего трое: Леонард, Харден и Уэстбрук. Самым ярким из этой троицы можно назвать Уэстбрука, который, проведя 49 матчей регулярного чемпионата сделал 24 (!) трипл-дабла. Более того, статистика Уэстбрука: 30,7 очка, 10,6 подбора и 10,3 передачи, поднимает из начала 60-х годов великого Оскара Робертсона – единственного игрока НБА, у которого сезонная статистика также исчислялась двузначными показателями в трех статистических категориях. Станет ли это фактором при определении самого ценного? Вполне вероятно, так как мы уже имеет результат голосования журналистов на Матч всех звезд, где Уэстбрук был первым.

Вот только команде, от его трипл-даблов зачастую ни холодно ни жарко. Так, когда Уэстбрук добивался таких показателей, команда выиграла 17 раз, но ведь и проиграла шесть. Складывается впечатление, что в некоторых матчах он намеренно ищет трипл-дабл, словно наплевав на результаты команды в целом. Нет, конечно, повторить результат Робертсона – прекрасно, но если вспомнить историю, «Большому О» за тот чемпионат не дали приз самому ценному игроку.

А вот остальные два кандидата выглядят куда как интереснее. Во-первых, Харден, в команду которого пришел новый тренер Майк Д'Энтони. В свое время под руководством этого наставника главным игроком был Стив Нэш, который брал титул MVPдва раза подряд в середине нулевых годов. У Д'Энтони есть своя философия баскетбола, которую Харден прекрасно воспринял, осознав, что играть на команду это не такая уж плохая штука. Снизив количество своих бросков, набирая меньше, чем в прошлом сезоне, Харден стал куда больше креативить, создавая моменты для партнеров. В итоге он лидер сезона по результативным передачам (11,5), а «Хьюстон» – третья команда Запада.

И наконец, Кавай Леонард, который в этом первенстве показывает огромный прогресс в нападении. Когда Леонард пришел в НБА, тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович решил слепить из него машину по игре в защите. Он освоил эту науку и постепенно совершенствуется в нападении, набирая в этом первенстве по 25,6 очка за игру, что больше чем на четыре больше, чем сезоном ранее. В отличие от Уэстбрука и Хардена, Леонард действительно умеет прекрасно защищаться. Если мы и говорим об MVP сезона, как об игроке-универсал е, то первые двое универсальны в нападении, но ведь баскетбол состоит не только из самого зрелищной части?

Вот только одно но: Леонард – это недалекое, но все же будущее, а Харден и Уэстбрук – настоящее. Рискнут ли голосующие вложить свои активы, то есть голоса, в будущее?

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